Mapa bilingüe de tierras públicas diseñado para que la comunidad latina disfrute de los senderos

A Trini Rochin y a su esposo Jaime Lopez les encanta recorrer el sendero de Rio Grande, cerca de su casa en Carbondale. Y en esta despejada mañana de un sábado, están listos para irse de excursión a Mushroom Rock, en el área recreativa Red Hill en Carbondale.

Les encantaría que sus amigos los acompañaran, pero a menudo van solos porque sus amigos no se sienten a gusto recorriendo los senderos sin contar con información en español.

“Pienso que tal vez, el no saber dónde están, qué tan difíciles son”, dijo.

Y muchas veces, sus amigos hispanoparlantes y otras personas de la comunidad latina no tienen tiempo ni energía para ponerse a investigar por su cuenta.

“Y también el trabajo: mucha gente hispana trabaja muchas horas, y cuando llegan, ya están cansados y no quieren salir a hacer ejercicio”, comentó.

Estos tipos de problemas son lo que un nuevo mapa creado por el grupo de apoyo Defiende Nuestra Tierra —parte de Wilderness Workshop con sede en Carbondale— espera abordar.

“ El Camino Latino ” presenta 19 áreas en tierras públicas en los valles de Roaring Fork y del río Colorado. Asimismo, incluye información acerca de las actividades que se pueden hacer ahí, como senderismo, ciclismo, acampar y hacer picnics, así como acerca del nivel de dificultad de los senderos y si el área tiene letreros bilingües.

Red Hill es una de las áreas con letreros bilingües. Esos letreros al comienzo de la senda incluyen información acerca de las reglas y pautas del sendero y los principios de “No dejar rastro”, así como antecedentes del ecosistema de las formaciones de rocas rojas.

Ese detalle la hizo el lugar perfecto para que Defiende Nuestra Tierra entregara las primeras copias del mapa al público.

Omar Sarabia es el director. Ha estado trabajando en el mapa durante poco más de un año y alentando a organismos como el Bosque Nacional White River a traducir al español los letreros del sendero.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio El Camino Latino tiene dos caras: una con información sobre el valle de Roaring Fork (que se aprecia en la fotografía) y la otra con información del valle del río Colorado. También señala locales donde las familias pueden tomar prestado equipo para actividades recreativas al aire libre.

“Y la intención de esto es generar cultura de la caminata... al aire libre, sobre todo después de COVID, que todo el mundo estaba encerrado y que ahora mucha gente dice “a dónde salgo” y “no sé” pues este mapa lo agarras y dices “ok, tengo 16 opciones, a dónde puedo ir?”

Sarabia creció en Chihuahua, lejos de los parques nacionales de México. Afirma que la idea de tierras públicas como las que existen en Colorado es un concepto nuevo para muchos inmigrantes.

“No hay muchos lugares para hacer senderismo [en Chihuahua], porque muchas de las tierras son privadas, así que hay que buscar lugares en los que no se vaya uno a meter en problemas por andar ahí, pero es difícil”, comentó.

De vuelta en el sendero, Trini Rochin está entusiasmada con el mapa, los letreros bilingües y lo que esto podría significar para ella y sus amigos. Comenta que ahora pueden emprender camino en los senderos con más confianza y menos temor a perderse.

“Porque a veces hay mapas en los lugares y los latinos no pueden entenderlos, o no podemos, y tenerlo en tu idioma va a ayudar mucho a que la comunidad latina puede ir con confianza a los lugares, sin temor a perderse.”

La caminata también fue una valiosa oportunidad para que Sarabia recibiera opiniones sobre qué más podría incluirse en futuras versiones de El Camino Latino.

Por ejemplo, otro excursionista, Carlos Comejo, señaló que las personas agradecerían tener información sobre los animales salvajes con los que podrían toparse, como los osos.

“Yo no sé por qué, pero en general la comunidad tiene mucho miedo a los osos. Dicen: “va a haber osos aquí, va a haber osos allá”, ¡ya ves osos en todos lados!” “¿Tienes información sobre eso? Porque a veces son mitos, pero por miedo las personas no salen”.

Este es el tipo de cosas que los amantes de la naturaleza angloparlantes dan por sentadas en el valle de Roaring Fork: cuentan con información sobre la vida salvaje del lugar. Y, en una cultura tan centrada en las actividades al aire libre, eso puede aislar a los hispanoparlantes que viven en la comunidad.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Para cerrar la mañana con broche de oro, los excursionistas disfrutaron la vista de Carbondale y Mount Sopris desde Mushroom Rock.

Para Rochin, esa es otra función importante que cumple el mapa: ayudar a su comunidad a no sentirse ajena a los senderos de Colorado.

“Y sentirnos parte de… vivimos aquí, y tenemos total libertad a salir y disfrutar, y oxigenarnos… sí”.

