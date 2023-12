Para la diáspora venezolana, incluso en Utah, las hallacas son un sabor navideño del hogar

You can find an English-language version of this story here.

En Venezuela, hay un platillo tradicional de navidad conocido como hallacas. Son parecidas a los tamales.

Para los millones de venezolanos que han huido de su país — incluyendo más de 10,000 en Utah — es un plato típico de ésta celebración que prepararán lejos de sus hogares y familiares.

Desde que dejaron Venezuela hace seis años, Yesenia Castejón y su familia han tocado la canción “Tu Amor para Navidad” por Simón todas las navidades. Aun cuando ellos viven en Chile y ahora en South Jordan, Utah, a donde se mudaron hace tres meses.

Yesenia cantó mientras empezaba a preparar las hallacas por navidad. Es una canción acerca de estar alejado de la familia durante las festividades y sus familiares están esparcidos en el mundo. Pero todos ellos mantienen la tradición de las hallacas.

“Mientras ellos están preparándolas, nosotros también las estamos preparando. Colocamos música y así hablamos mientras lo estamos haciendo. Y con la distancia, pues en la pantallita nos estamos viendo, y así nos sentimos un poco más cerca”.

Mientras corta hongos, Valeria, la hija de 17 años de Yesenia dijo no saber si alguna vez regresará a Venezuela.

“Siento que el futuro de los migrantes es bastante incierto”, dijo.

Ciara Hulet / KUER Anaxímedes y Valeria cortan los ingredientes para las hallacas.

El padre de Valeria, Anaxímedes Chirinos, dijo que la familia salió de Venezuela, por la inseguridad, inestabilidad y la alta tasa de criminalidad.

“No hay manera de defender los derechos que uno tiene. Si uno no simpatiza con el estado, con el gobierno, entonces ya uno es como un enemigo del estado”.

Ellos salieron cuando su hija menor Letizia, tenía sólo 2, así que él quisiera asegurarse de pasarle las tradiciones. Ahora de 8 años, Letizia está a cargo de cortar las hojas de plátano con las que se envolverán las hallacas. Hasta ahora le gusta Utah.

Ciara Hulet / KUER Yesenia enseña a Letizia como cortar las hojas de plátano. O después de la demostración de su mamá, Letizia corta cuidadosamente las hojas de plátano.

“Te sientes mejor así, como sabiendo que estás en un lugar tranquilo y pudiendo pasar una Navidad”, dijo ella.

Yesenia no necesitó una receta para cocinarlas, ya que todo está en su cabeza. Normalmente, es un plato hecho con carne, pero también se prepara una versión vegetariana. Ella agregó pimientos de todos los colores - amarillo, verde, rojo - en una licuadora con cilantro y berenjena. Mientras las verduras chisporroteaban en la sartén, Yesenia dijo que las hallacas le recuerdan a su madre en casa.

“Hay una canción de Venezuela que dice que ‘la mejor hallaca la hace mi mamá.’ Trato de imitar a la hallaca de mi mamá, pero nunca me queda igual”, ella rió.

“Aunque ella siempre me dice, ‘hija, pero el alumno siempre supera al maestro’, y le digo no, no, no, en este caso, no”.

Yesenia rió nuevamente.

Una vez que el relleno estuvo listo, ella vertió agua y harina de maíz en un tazón grande de plástico. Luego ella lo mezcló y aplastó con la mano para preparar la masa. Para armar las hallacas, primero aceitó una hoja de plátano. luego colocó una bola de masa encima.

“Extendemos la masa bien extendidita”, dijo Yesenia. “Delgadita, delgadita, delgadita, lo más que se puede.”

1 of 4 — La familia forma una linea de producción - cada miembro tiene una labor para hacer las hallacas. La familia forma una linea de producción - cada miembro tiene una labor para hacer las hallacas. Ciara Hulet / KUER 2 of 4 — El relleno vegetariano se extiende sobre la fina capa de masa. El relleno vegetariano se extiende sobre la fina capa de masa. Ciara Hulet / KUER 3 of 4 — Se muestra una hallaca empaquetada, lista para ser cocinada. Se muestra una hallaca empaquetada, lista para ser cocinada. Ciara Hulet / KUER 4 of 4 — Anaxímenes amarra cuidadosamente una hallaca. Anaxímenes amarra cuidadosamente una hallaca. Ciara Hulet / KUER

De esa manera la masa no dominará los otros sabores. Luego vino el relleno de verduras junto con un par de aceitunas verdes. Luego se envuelve con la hoja de plátano.

Mientras Yesenia la cerraba, Letizia gritó, “¡Mámi!”

Ella había cortado corazones de los retazos de las hojas de plátano y quería que fuesen dentro de cada hallaca. Yesenia colocó un corazón encima y dijo, “¡Ay, qué bonita!”

Letizia se molesta cada vez que alguien lo olvida. Pero su hermana lo corrige y Letizia dijo a Valeria que estaba orgullosa de ella. Todos rieron por la forma en que lo dijo - mucho.

Ciara Hulet / KUER LA nueva tradición de Letizia es colocar una hoja de plátano con forma de corazón dentro de cada hallaca.

Letizia dijo que hará los corazones nuevamente el próximo año.

“Ahora es una nueva tradición”.

El trabajo de Anaxímenes es el de amarrar cada hallaca con un cordel para que no se desarmen al cocinarlas en agua hirviendo. Él sintió muchas emociones mezcladas al hacerlas. En Venezuela, hubiesen hecho 150 hallacas. Pero por sus primeras navidades en Utah, tan sólo hicieron 25.

Ciara Hulet / KUER Una hallaca luego de haber sido cocida con el detalle del corazón de Letizia encima.

La familia sopló las humeantes hallacas antes de dar el primer bocado. Comerlas transportó a Anaxímedes de regreso a Venezuela y Yesenia asintió.

“Definitivamente es eso, volver, transportarte a Venezuela”, dijo ella.