Esto es lo que provocan esos fuertes estruendos en el Depósito del Ejército en Tooele

You can find an English-language version of the story here .

Las personas en el valle de Salt Lake podrían escuchar y sentir las reverberaciones de explosiones desde principios de abril hasta finales de octubre, pero no deberían alarmarse: esos fuertes estruendos tienen un propósito.

Es una mañana ventosa ya casi al mediodía, en el sitio de observación del Depósito del Ejército en Tooele . Un miembro del equipo está cubierto desde las rodillas hasta los pies con tierra blanca y polvorienta. Varios empleados observan el paisaje plano del desierto hacia unas colinas a lo lejos. Están esperando la primera de 10 detonaciones, cada una separada por un minuto.

De repente, una nube oscura de polvo se eleva del suelo. Hay una onda expansiva y, unos cinco segundos después, un fuerte estruendo.

Las 10 detonaciones tomaron solo unos 15 minutos.

Estas explosiones no son puro show. El depósito es parte del Comando Conjunto de Municiones del Ejército de Estados Unidos y se enfoca en la desmilitarización mediante detonaciones al aire libre. Es uno de los 10 sitios de este tipo en el país.

El coronel Luke Clover, comandante del depósito, dijo que la misión principal es recibir, mantener, almacenar y distribuir municiones.

“La importancia de nuestra misión de desmilitarización es asegurarnos de que los miembros uniformados del servicio y todos los servicios de nuestras fuerzas armadas cuenten con las municiones más capaces y confiables en caso de que surjan contingencias en las que deban utilizarlas”, dijo Clover. “También nos permite liberar espacio de almacenamiento de aquellas municiones que ya no se usan o que se consideran inseguras de conservar, y construir la reserva nacional de municiones para futuras contingencias.”

Los municipios cercanos son notificados de las detonaciones planificadas mediante correos electrónicos a funcionarios locales y residentes, así como publicaciones en redes sociales.

El proceso de detonación tiene varios pasos.

Primero, las municiones se colocan en un pozo profundo. Luego, un equipo prepara lo que se va a detonar con un cordón detonante que da vueltas en círculo. Una vez listo, el equipo lo cubre con la tierra blanca del lugar. Después de colocar las cápsulas detonantes y conectarlas a los cables que activan la explosión, se abre una caja de seguridad desde una caseta y se conecta un enchufe especial al panel que lanza la detonación.

Dan Wall, jefe de la división de mantenimiento y desmilitarización de municiones convencionales, dijo que Tooele es el primer depósito en operar este sistema en particular.

“Realmente les da a nuestros empleados esa confirmación de seguridad mientras estamos en el campo de tiro, y también nos da la certeza de que podemos controlar cada detonación de forma individual y cumplir con el objetivo final de nuestra misión”, dijo Wall.

Vanessa Hudson / KUER La entrada sur del Depósito del Ejército en Tooele. El depósito realiza detonaciones en el sitio sur debido al rápido crecimiento de las ciudades al norte de la instalación militar en el condado de Tooele.

Erin Trinchitella, directora de operaciones industriales, dijo que la composición particular del suelo hace que este lugar en el condado de Tooele sea adecuado para realizar detonaciones.

“Así que si ocurre una explosión accidental, el suelo aquí, tanto en el norte como en el sur donde estamos, ayuda a absorberla”, dijo.

Trinchitella comentó que antes realizaban detonaciones en la parte norte del depósito, pero el rápido crecimiento de Utah ha complicado esa práctica. Trasladaron las operaciones al sur debido a las ciudades cercanas.

“Es beneficioso para todos que lo hagamos aquí”, dijo.

Después de la última explosión durante la demostración, el polvo se desplaza hacia el valle de Salt Lake. Pero Lonnie Brown, jefe de la división de gestión ambiental, dijo que aunque parte del polvo contribuye a las partículas PM10 (partículas muy pequeñas que pueden afectar la salud al respirarlas), la mayoría se disipa antes de llegar al valle.

Brown señaló que el depósito trabaja estrechamente con el estado para evaluar riesgos ambientales y peligros para la salud. Eso incluye tanto a personas como a animales. Es común ver fauna local cerca, como antílopes, incluso después de 10 detonaciones.

Aun así, el depósito realiza estudios ecológicos para mantenerse dentro de los requisitos establecidos por el estado y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). También colabora con la EPA en regulaciones sobre aguas subterráneas y ha instalado pozos para monitorear posibles impactos negativos.

“Los analizamos con frecuencia”, dijo Brown. “Y encontramos que no hay un impacto significativo en estos pozos.”

El comandante Clover dijo que el depósito quiere compartir con la comunidad lo que ocurre allí, para que las personas recuerden por qué podrían estar escuchando explosiones y estruendos durante el verano.

“No estamos tratando de ocultar nada”, dijo.