La biblioteca de West Valley, centro de enfriamiento, no da abasto con el calor

You can find an English-language version of the story here .

El calor del verano está afectando a una de las “zonas frescas” designadas del Condado de Salt Lake.

La sucursal de West Valley de la Biblioteca del Condado de Salt Lake ha reducido su horario , cerrando a las 2 p.m. todos los días debido al aire acondicionado limitado y las altas temperaturas.

“Este calor extremo afecta no solo a las personas, sino también al equipo”, dijo Katherine Fife, subdirectora adjunta de servicios del condado en el Condado de Salt Lake . “Por más que nuestro viejo edificio y equipo estén trabajando duro, a veces no dan abasto”.

El condado abre zonas frescas o centros de enfriamiento durante eventos de calor. Estos son edificios públicos con aire acondicionado, como bibliotecas, centros de recursos y centros para personas mayores, donde las personas pueden ir a refrescarse.

El horario y la accesibilidad varían según la instalación. Sin embargo, las 18 sucursales de la Biblioteca del Condado de Salt Lake tienen el mismo horario , ofreciendo refugio del calor de 10 a.m. a 9 p.m. entre semana y de 10 a.m. a 6 p.m. los viernes y sábados.

Joey McNamee, directora de la Biblioteca del Condado de Salt Lake, dijo que la sucursal de West Valley es uno de los edificios más antiguos del sistema, y que ya se habían planteado dudas sobre si su infraestructura podría soportar frío o calor extremos.

“Las temperaturas alcanzan los 90 grados a media tarde, y eso ciertamente ya no es una zona fresca”, dijo McNamee. “Y empezamos a enfrentar preocupaciones de seguridad y de servicio al cliente para nuestros usuarios y personal”.

Elle Crossley / KUER Mientras el edificio lucha por mantenerse al día con el calor, la biblioteca ha traído aires acondicionados portátiles para ayudar a regular la temperatura, el 17 de julio de 2025.

La biblioteca cerró temprano por primera vez debido al calor excesivo el 1 de julio. Permaneció cerrada durante el resto de esa semana mientras, según McNamee, buscaban soluciones. Ella dijo que el condado reconoció que el sistema de enfriamiento centralizado en la sucursal de West Valley necesitaba ser reemplazado; sin embargo, un análisis inicial encontró que costaría miles de dólares simplemente revisar el problema y encontrar posibles soluciones antes de que pudieran realizarse reparaciones.

“Cuando pensamos en el uso responsable de los dólares de los contribuyentes [y] en hacer inversiones significativas en infraestructura para un edificio de esta antigüedad que sabemos que necesita ser reemplazado, es un análisis de costo-beneficio complicado”, dijo.

La biblioteca ha recurrido a medidas alternativas para enfriar el edificio, como traer unidades portátiles de aire acondicionado. Después de esa primera semana, la sucursal de West Valley reabrió de 10 a.m. a 2 p.m. McNamee dijo que el horario reducido se mantendrá “por el futuro previsible”.

“Hasta 12,000 personas pasan por la sucursal de West Valley cada mes, y aunque hace tanto calor adentro, y aunque hay construcción afuera de la sucursal, sigue siendo una biblioteca muy concurrida”, dijo.

El usuario de la biblioteca Paul Long reconoce cómo el horario reducido puede afectar a la comunidad, y le preocupa la accesibilidad limitada.

“Hace bastante calor aquí durante el día”, dijo Long. “Luego [las personas] tienen que esperar aquí en una parada de autobús, entonces va a ser horrible para ellos tener que hacer eso, porque así es como ocurre un golpe de calor”.

Por ahora, Fife dijo que hay 14 zonas frescas diferentes a menos de 5 millas de la Biblioteca de West Valley. El condado tiene un mapa de zonas frescas en línea que permite a las personas encontrar la ubicación más cercana a su dirección.

“Anticipamos que, con estas altas temperaturas, será una batalla”, dijo Fife.