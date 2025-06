El Great Salt Lake vuelve a disminuir, y el verano probablemente no lo ayudará

You can find an English-language version of the story here .

El Great Salt Lake (Gran Lago Salado probablemente tendrá un verano difícil.

Este lago salino depende del deshielo de las montañas para llenarse de agua, y este invierno no fue tan bueno como los dos anteriores. En 2023 y 2024 cayó suficiente nieve como para sacar al estado de la sequía, llenar los embalses por encima de su capacidad y dar un impulso al debilitado Great Salt Lake.

Este año la historia es diferente. Al 1 de mayo, la cantidad de agua del deshielo que llegó a la cuenca del Great Salt Lake fue del 72% del promedio, en comparación con el 108% en esta misma fecha en 2024. Jordan Clayton, supervisor del Programa de Monitoreo de Nieve de Utah , predijo que el lago alcanzaría los 4,193.7 pies al final de la temporada de deshielo en julio.

“El lago está a 4,193.3 pies en este momento”, dijo Clayton. “Ya estamos, lamentablemente, viendo que el lago probablemente ya alcanzó su punto máximo”.

El lago subió aproximadamente 1.5 pies desde su nivel más bajo en noviembre, según la División de Recursos Hídricos de Utah. El comisionado del Great Salt Lake Brian Steed , dijo que cualquier escorrentía adicional que llegue al lago no hará mucha diferencia. Los niveles, señaló, ya han comenzado a bajar, y para finales del verano, el lago perderá tanto —o más— de lo que ganó durante el invierno.

“Supongo que vamos a tener probablemente una disminución de un pie y medio más este año”.

La buena noticia, dijo Steed, es que la salinidad del lago está dentro de lo aceptable. Cuando los niveles de sal son demasiado altos , esencialmente sofocan a los organismos que habitan el lago, ya que el agua dulce transporta más oxígeno que el agua salada.

Las proyecciones actuales son una decepción para Steed y Clayton. Ambos esperaban que los niveles de agua subieran al menos a 4,194 pies. El lago alcanzó un mínimo histórico de 4,190.9 pies en 2022. A simple vista, la diferencia entre el nivel actual y el nivel proyectado no parece tan grande. Pero el rango objetivo establecido por Steed para el lago es entre 4,198 y 4,205 pies. Ese rango permite que el ecosistema sostenga la supervivencia de las moscas salinas y los camarones de salmuera . También permite que las industrias que operan en el lago, como la extracción de minerales, puedan seguir funcionando. Y que quienes lo visitan puedan navegar en bote o remar en kayak sin temor a tocar el fondo del lago.

Bonnie Baxter, microbióloga de la Universidad Westminster que estudia los organismos del lago, dijo en RadioWest de KUER que está viendo cómo el ecosistema está siendo afectado.

“Estamos empezando a ver que las orillas retroceden nuevamente. Estamos empezando a ver aves en lugares extraños. Estamos empezando a ver que las zonas donde las moscas salinas se transforman están quedando expuestas”, dijo. “Estamos empezando a ver señales de que nos estamos acercando otra vez a esa situación horrible”.

Aun así, Steed se siente agradecido de que “no estamos en la crisis en la que estábamos en 2022”. Los últimos dos años le han dado algo de tiempo al Gran Lago Salado , pero él ve cómo ese margen se está desvaneciendo. También le preocupa el impacto en el ecosistema, así como el polvo proveniente del lecho del lago que queda expuesto .

Tampoco se espera que los meses de verano alivien esas preocupaciones.

Los climatólogos predicen un verano más caluroso de lo normal . Eso significa que el lago se evaporará más rápido. Además, cuando hace más calor, aumenta la demanda sobre el ya tensionado sistema de agua de Utah. El lado positivo, dijo Steed, es que la mayoría de los embalses en la parte norte del estado están llenos. La parte sur del estado, que ha vuelto a estar en sequía, no tiene mucho impacto en el lago.

Cualquier precipitación ayudará al Great Salt Lake. Pero el patrón climático es difícil de predecir en este momento.

El mensaje más importante que los habitantes de Utah deberían sacar del pronóstico de verano, dijo Steed, es que deben planear usar menos agua.

“No hemos tenido la escorrentía que queríamos ver este año, y eso nos pone en una posición bastante peligrosa de cara a un verano seco”, dijo Steed. “Eso nos preocupa a todos sobre cómo llevar más agua al lago, y va a requerir de todos nosotros usar el agua de manera intencional y reducir su uso de forma consciente”.