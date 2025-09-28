Ohana Beginnings recibe fondos de Utah para apoyar a madres solteras

You can find an English-language version of the story here .

Cuando una joven de 17 años quedó embarazada y abandonó la preparatoria, su hermana contactó a la organización sin fines de lucro Ohana Beginnings , con sede en Utah, para pedir ayuda.

La hermana había pasado por lo mismo, dijo la directora ejecutiva Sherie Allen . Conocía las dificultades que se avecinaban. El equipo de Allen pudo intervenir, ofrecer clases de crianza y ayudar a la joven de 17 años a retomar el camino para terminar la preparatoria.

Completar su título podría haber sido más difícil sin esa asistencia: las madres solteras solo tienen alrededor de un 50% de probabilidad de terminar la preparatoria antes de los 22 años, en comparación con el 90% de las adolescentes que no dan a luz.

“Nuestro programa completo se basa en la importancia de formar mujeres poderosas a través de la educación”, dijo Allen.

En 2021, una de cada tres madres solteras en Estados Unidos vivía en pobreza , según el proyecto Utah Women and Leadership de la Universidad Utah State. Ese mismo año, alrededor del 13% de todas las familias en Utah con hijos menores de 18 años tenían madres solteras al frente .

El año pasado, la Legislatura de Utah se comprometió a apoyar a mujeres embarazadas. Ohana Beginnings es una de las pocas organizaciones que recibió fondos a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah. La subvención de $1.23 millones, distribuida durante cinco años, está destinada a ayudar a madres solteras en el estado.

En el proceso competitivo para ser seleccionados, Allen dijo que lo que los distinguió fue su programa integral con siete áreas de servicio. Además del apoyo educativo, ayudan a las mujeres a obtener beneficios de atención médica y proporcionan artículos como cunas y asientos para automóvil sin costo. También ofrecen servicios de adopción y apoyo para padres.

Allen dijo que lo siguiente será agregar servicios de guardería y un programa de mentoría.

Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad.

Ciara Hulet: ¿Por qué enfocarse específicamente en mujeres solteras, de entre 14 y 24 años, que están embarazadas o ya tienen hijos?

Sherie Allen: Para aclarar, nuestra subvención es en realidad para mayores de 18 años. Sin embargo, tenemos otros financiadores que nos ayudan a apoyar también a la población de preparatoria. La razón por la que llegamos hasta los 24 años es porque en ese rango de edad es donde la mayoría de las mujeres están participando en abortos. Y queremos asegurarnos de que, si están tomando esa decisión, sea porque realmente están eligiendo y no porque sienten que no tienen otra opción. Somos un programa abiertamente y sin disculpas provida. Sin embargo, nuestros servicios también incluyen sanación post-aborto y empatía hacia esas mujeres que están pasando por momentos difíciles, y queremos asegurarnos de atender a cualquier persona que enfrente un embarazo no planeado.

CH: ¿Qué dificultades enfrentan las mujeres solteras que están embarazadas o tienen hijos?

SA: Están muy desfavorecidas económicamente porque, entre más jóvenes son, menos educación tienen, ¿verdad? Y con menos educación, proporcionalmente, tienen menos ingresos. Además, no cuentan con la ventaja de tener un ingreso doble, que muchas familias necesitan hoy en día solo para salir adelante. También hay preocupaciones de salud mental. Inestabilidad laboral porque ella está cuidando sola a un bebé, y todos saben, Dios mío, en el estado de Utah , el cuidado infantil se ha convertido en un problema muy difícil y costoso. Y también tienen menos tiempo para dedicar a sus hijos y a su propio bienestar personal.

CH: ¿Qué tanto puede ayudar este dinero del estado?

SA: Está haciendo toda la diferencia para nosotros. Con este dinero hemos podido comprar una cantidad considerable de productos. Hemos contratado a una trabajadora social clínica con licencia para poder ir a los hogares o reunirse virtualmente con estas chicas en todo el estado, así que vamos a ofrecer servicios terapéuticos. Muchas de estas chicas han tenido antecedentes traumáticos. También ofreceremos más oportunidades educativas con las clases de crianza y cosas por el estilo.

CH: ¿Qué pasa si las mujeres no reciben estos recursos?

SA: Sus hijos tienen más probabilidades de tener problemas de comportamiento . Estamos tratando de reducir los casos de asistencia social a nivel nacional , así como romper estos ciclos de embarazos inesperados , para que las mujeres puedan tener más opciones al traer a sus hijos al mundo y más oportunidades educativas. Parte de eso también tiene que ver con que, cuando una mujer se siente individual y autosuficiente, no entra en un matrimonio por desesperación, que muchas veces termina en divorcio. Y ahora, años después, está de nuevo en el punto de partida.