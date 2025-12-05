Voluntario de seguridad de No Kings acusado de homicidio involuntario tras tiroteo en SLC

You can find an English-language version of the story here .

Más de cinco meses después del mortal tiroteo en la marcha No Kings de junio en Salt Lake City, el fiscal del condado de Salt Lake, Sim Gill, ha decidido a quién acusar: el voluntario de seguridad que disparó su arma.

Matthew Scott Alder, de 43 años, ha sido acusado de homicidio involuntario , un delito grave de segundo grado, por la muerte de Afa Ah Loo , un participante de la marcha que no tuvo nada que ver con la confrontación con el hombre armado. Ah Loo murió tras recibir un disparo en la marcha.

En ese momento, dos voluntarios de seguridad de la marcha — anteriormente llamados “peacekeepers”, uno de los cuales ahora se sabe que era Alder — vieron a un hombre portando un rifle a la vista. Dijeron a los investigadores que pensaron que el hombre, Arturo Gamboa, iba a cometer un tiroteo masivo. Alder disparó contra Gamboa tres veces, lo hirió y mató a Ah Loo, quien estaba entre la multitud.

Tras la investigación del fiscal, Gill dijo que creen que Alder actuó de manera imprudente cuando realizó el tercer disparo hacia la multitud.

Gill dijo que este fue un caso complicado por dos áreas de la ley estatal. Utah tiene “leyes de portación abierta muy liberales”, lo que significa que Gamboa podía portar un rifle como lo hizo. El estado también tiene una “ley de justificación de defensa propia muy sólida”, que según Gill “brinda un puerto seguro para el uso de fuerza letal contra otros”.

“Si bien puede tener derecho a usar fuerza letal, eso no significa que esa fuerza letal pueda usarse de manera imprudente”, dijo Gill, resumiendo su argumento contra Alder.

La oficina del fiscal decidió no acusar a Gamboa, afirmando que no había pruebas suficientes.

“Aunque el Sr. Gamboa participó en lo que razonablemente podría percibirse como una conducta alarmante e irresponsable al ensamblar un AR-15 bajo cubierta durante una reunión masiva, se le permitía legalmente portar el rifle de manera oculta y posteriormente abierta”, escribió la oficina.

Gamboa fue arrestado después del tiroteo, detenido varios días y luego liberado . Alder fue llevado bajo custodia para ser interrogado al mismo tiempo, pero nunca ingresó en la cárcel.

Como parte de la investigación, la oficina de Gill y la Policía de Salt Lake City revisaron videos, fotos y entrevistaron testigos.

Los documentos de acusación describen a un voluntario, identificado como “A.F.”, que notó a Gamboa, vestido completamente de negro, separarse de la multitud. Sacó un rifle de su mochila y lo ensambló. A.F. llamó a Alder. Los voluntarios le dijeron a Gamboa que soltara su arma, lo cual escuchó un testigo.

Mientras los voluntarios de seguridad dijeron que Gamboa corría hacia la multitud, el video citado en el documento contradice eso y muestra que caminaba erguido hacia State Street con el cañón apuntando hacia abajo. Luego se descubrió que tenía cargadores en el bolsillo de sus pantalones cargo, pero la policía cree, según el video, que su arma no estaba cargada en ese momento. Desde el tiroteo, amigos de Gamboa han dicho que él solía portar armas abiertamente en protestas.

El voluntario que no disparó dijo a la policía: “no hay manera de que pueda dispararle cuando corre hacia una multitud. Quiero decir, soy responsable de cada bala que sale de mi arma”.

Alder, en cambio, disparó tres veces. Los investigadores dicen que pasó un segundo entre cada disparo. Más tarde, Alder dijo a los detectives que temía que Gamboa “vaciaría el cargador en una multitud para matar a tantas personas como pudiera”.

Ah Loo estaba a unos 150 pies de donde Alder disparó, según los documentos de acusación. Con evidencia fotográfica, los investigadores dijeron que varias personas estaban sentadas y paradas en la línea directa de fuego entre Alder y Gamboa.

La bala que golpeó la cabeza de Ah Loo fue analizada en el laboratorio criminalístico del Departamento de Policía de Salt Lake City. Gill dijo que las pruebas balísticas mostraron que la bala “no tenía marcas ni daños indicativos de un rebote” y coincidía con la pistola 9 mm de Alder.

No hay cargos contra Alder por herir a Gamboa con un disparo.

La viuda de Afa, Laura Ah Loo, y su equipo legal realizaron una conferencia de prensa separada en respuesta al anuncio de Gill. Ella dijo que estaba agradecida de que la oficina del fiscal llegara a una decisión “moral y justa”.

“Estos últimos cinco meses han sido largos, dolorosos y profundamente frustrantes mientras esperábamos respuestas después de que la vida de Afa fuera arrebatada tan descuidadamente en junio”, dijo Ah Loo. “Durante cinco meses, no había habido responsabilidad por las acciones ni claridad sobre cómo se abordaría un incidente tan horrible, ni remordimiento de Matt Alder por quitarnos la vida de Afa a nosotros y al mundo”.

Aunque agregó que entiende las complejidades legales.

“Los cargos de hoy representan un primer paso significativo en la dirección correcta y establecen un precedente que espero conduzca a un entorno más seguro en las reuniones públicas en el futuro”, dijo Ah Loo. “Nadie más debería tener que pasar por lo que yo he experimentado en un futuro”.

Además de su esposa, Afa Ah Loo deja a sus dos hijos pequeños. Nacido y criado en Apia, Samoa, era diseñador de moda, y sus amigos y familiares lo han descrito como un firme defensor y un pilar de la comunidad isleña del Pacífico en Utah.

Su equipo legal confirmó que aún planean presentar una demanda civil por muerte injusta, la cual anunciaron originalmente a fines de octubre .

Gill dijo que se ha reunido con el abogado de Alder y que ha estado cooperando. Han emitido una citación para Alder, dijo Gill, pero no lo han detenido porque creen que no representa riesgo de fuga.

Después del tiroteo, surgieron preguntas sobre el grupo Utah 50501 que organizó el evento y desde entonces el grupo ha guardado silencio, así como acusaciones de que los organizadores usaban seudónimos. El grupo nacional 50501 se desvinculó del capítulo local.

Gill dijo que varios voluntarios del equipo de seguridad de la marcha tenían armas de fuego y que no había capacitación formal para estar en ese equipo. Por ahora, Gill no planea acusar a los organizadores porque no se ha presentado nada ante su oficina.

En opinión de Gill, este caso presenta un problema que cree debería aclararse mediante políticas legislativas. Dijo que dos personas podían portar armas legalmente, y una de ellas podía tener derecho a alegar defensa propia. Pero creó una situación donde hubo un malentendido, y el precio lo pagó una persona inocente. Gill sugirió que tal vez podría haber restricciones sobre armas en reuniones públicas, “para no terminar con ese tipo de malentendidos”.

El abogado de Laura Ah Loo, Jim McConkie, coincidió en que debería haber cambios en las políticas para que situaciones como esta sean menos probables en el futuro. Qué exactamente debe cambiar, dijo, será más claro a medida que se revelen más hechos.

Gill enfatizó que, por ahora, Alder se presume inocente. Si es declarado culpable, podría ser sentenciado hasta a 15 años de prisión.