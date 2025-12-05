Arresta ICE a un hombre durante su entrevista para la tarjeta verde en Salt Lake City

You can find an English-language version of the story here .

Cuando el abogado Andy Armstrong fue a la oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en Salt Lake City el 2 de diciembre, esperaba una cita típica.

Su cliente estaba allí con su esposa, una ciudadana estadounidense, para una entrevista que revisaría sus antecedentes y verificaría la autenticidad de su matrimonio. Ese es el último paso para que alguien obtenga su tarjeta verde, o residencia legal permanente.

El cliente estaba bien vestido y se sentía bien, dijo Armstrong, quien trabaja en la firma Stowell Crayk , con sede en Murray.

“No había nada en sus antecedentes que me hiciera dudar en absoluto de que tendríamos algún problema”, dijo Armstrong.

Pero en lugar de que le dijeran que su tarjeta verde estaba en camino, el entrenador de fútbol juvenil fue llamado a una sala.

“Había dos oficiales de ICE que dijeron que lo estaban llevando bajo custodia para iniciar una acción de expulsión, o acción de deportación, en su contra”, dijo Armstrong. “Y lo esposaron, y se lo llevaron sin poder despedirse de su esposa”.

El cliente está ahora bajo custodia de ICE. Armstrong espera que lo trasladen a un centro de detención fuera de Las Vegas .

En un comunicado, ICE dijo a KUER que el hombre debía salir de Estados Unidos en 2008.

“Fue arrestado por quedarse más tiempo del permitido en su visa y permanecerá bajo custodia de ICE mientras se completan los procedimientos de expulsión restantes”, escribió un portavoz.

Pero esa es una situación relativamente común para personas en sus entrevistas con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración que también están en proceso de obtener estatus legal, dijo Armstrong. Además, quedarse más tiempo con una visa de turista no es un factor que descalifique para obtener una tarjeta verde por matrimonio.

En última instancia, Armstrong espera que su cliente sea liberado bajo fianza en unas dos semanas y que eventualmente termine de nuevo en la sala de entrevistas después de su tiempo en detención.

“No es un peligro para la sociedad, y no hay riesgo de fuga, y tiene una esposa ciudadana estadounidense y un hijo ciudadano estadounidense”, dijo.

Una búsqueda en los registros judiciales de Utah encontró dos casos de cobro de deudas bajo el nombre del cliente, junto con una petición para cambiar el nombre de un niño. Una búsqueda en los registros judiciales federales no arrojó resultados.

Es común que ICE arreste a inmigrantes que carecen de estatus legal pero no tienen antecedentes penales . Lo que sorprendió a Armstrong fue que su cliente, quien claramente estaba en camino a la residencia permanente, fuera arrestado.

El cliente tiene programada una comparecencia en la corte de inmigración a principios de enero. Presentará su caso ante el juez, y Armstrong espera que lo remitan nuevamente a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para continuar su trámite allí.

“Termina exactamente donde empezó — quiero decir, en cuanto a estatus, pero él, su esposa, su familia, su hijo, habiendo sufrido innecesariamente”, dijo.

Él ve la detención como una pérdida de tiempo y dinero para ICE.

Este es el primer arresto en la oficina de Salt Lake City del que Armstrong tiene conocimiento, pero arrestos similares han ocurrido recientemente en San Diego.

“Esto habla, y esta es mi opinión personal, de que parte del impulso de la administración Trump para aplicar la ley de inmigración es sembrar el miedo en la comunidad inmigrante para que se autodeporten o para que no intenten legalizarse”, dijo.

Eso incluso está afectando a clientes con casos de inmigración sencillos.

“Hay mucha gente aquí que tiene mucho miedo, incluyendo personas que no deberían tener miedo porque han hecho todo de la manera correcta”, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.