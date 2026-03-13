ICE paga 145 millones de dólares por una bodega en Salt Lake City

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Un documento registrado en la Oficina del Registro del Condado de Salt Lake muestra que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos compró un almacén en Salt Lake City. Es un edificio distinto y en otra parte de la ciudad diferente al lugar rumorado que provocó protestas contra un centro de detención el pasado enero .

Por 145 millones de dólares, el gobierno compró un edificio de 833,000 pies cuadrados en 6020 W 300 S. Se encuentra en un terreno de 25 acres en el Mountain View Industrial Park, al oeste del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City y al sur de la Interestatal 80.

Esto ocurre mientras ICE está deteniendo a más personas que nunca y comprando almacenes en todo el país.

La Oficina de la Alcaldesa de Salt Lake City está reuniendo más información sobre la transacción, los planes del sitio y los posibles impactos en la comunidad, dijo el portavoz Andrew Wittenberg en un comunicado para KUER.

“La alcaldesa Mendenhall ha dejado claro que este tipo de instalación no tiene cabida en Salt Lake City”, escribió en inglés.

En un comunicado separado, la alcaldesa del Condado de Salt Lake, Jenny Wilson, dijo que estaba “profundamente perturbada” al enterarse de la compra reportada “para lo que probablemente se convertiría en una instalación masiva de detención de ICE”.

Wilson no ha renunciado a impedir que un centro de detención llegue a la ciudad. Dijo que los habitantes de Utah se unieron para evitar que la bodega anterior se convirtiera en un centro de detención y “debemos invocar esa misma determinación nuevamente”.

“No podemos permitir que tácticas federales de cumplimiento agresivas y a menudo ilegales echen raíces en nuestra comunidad”, escribió a KUER en inglés.

La vendedora del edificio es una firma de inversión inmobiliaria con sede en Chicago, RREEF Management.

My response to a warehouse purchase by the federal government for an ICE Detention Facility near Salt Lake City Airport. pic.twitter.com/sboCyA61ul — Mayor Jenny Wilson (@SLCoMayor) March 13, 2026

Se informa que ICE ha estado buscando un lugar en Utah desde antes del segundo mandato del presidente Donald Trump . En 2024, el gobernador Spencer Cox dijo que quería un centro de detención en Utah para que el gobierno federal no tuviera que transportar detenidos a Las Vegas. Pero ICE a menudo lleva a los inmigrantes a centros de detención lejos de sus hogares.

En enero, el Ritchie Group, propietario del almacén que se rumoraba estaba bajo consideración de ICE, dijo que no tenía planes de vender o arrendar al gobierno federal.

En ese momento, la alcaldesa Wilson se pronunció en contra de un posible centro de detención . Informes indicaron que habría sido una instalación con 7,500 camas, y Wilson señaló que eso sería más del triple de la población de la cárcel del condado, County Metro Jail. También citó “la inquietud generalizada sobre la conducta agresiva y sin control de ICE en todo el país y la inestabilidad que las instalaciones de detención suelen traer a las comunidades circundantes”.

En su propia carta de enero en contra del centro de detención, la alcaldesa Erin Mendenhall dijo que la propiedad se ubicaba en una zona industrial ligera M1. Allí existen regulaciones de construcción, señaló la alcaldesa, para cosas como baños, salidas y sistemas contra incendios con el fin de alojar a más de 20 personas con movimientos restringidos.

El nuevo edificio en Salt Lake City que ICE compró también se encuentra en una zona M1.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.