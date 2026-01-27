Centro de detención de ICE en Utah mantendría a inmigrantes más cerca de sus abogados

You can find an English-language version of the story here .

—

Ante la ausencia de una confirmación oficial, ha circulado el rumor de que el Departamento de Seguridad Nacional estaba considerando convertir un almacén en Salt Lake City en un centro de detención de inmigración con 7,500 camas. Fue suficiente para provocar una protesta en la propiedad y una carta a la dueña de parte de la alcaldesa Erin Mendenhall.

The Ritchie Group, propietaria del almacén que supuestamente estaba bajo consideración, dijo en un comunicado que no planea vender ni alquilar la propiedad al gobierno federal.

Se ha informado que un centro de detención de inmigración en Utah ha estado en preparación durante años . En 2024, el gobernador Spencer Cox dijo que apoyaría uno para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no tuviera que transportar a los detenidos fuera del estado.

Aunque activistas y demócratas locales critican la idea, Phil Kuck, presidente del capítulo de Utah de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración , dijo que una instalación en Utah podría en realidad ofrecer una pequeña ventaja a los detenidos locales.

“No creo que la detención sea nunca algo bueno, pero tener un centro de detención local en tu área podría hacer que una mala situación sea potencialmente menos dañina”, dijo.

Actualmente, los abogados de inmigración en Utah representan a clientes detenidos en todo el país. Según la experiencia de Kuck, las personas pasan un par de días en una cárcel local y luego, con mayor frecuencia, son enviadas a Colorado, Nevada y Wyoming. Eso significa que los abogados deben comunicarse con sus clientes por teléfono o a través de familiares, porque viajar es costoso y consume mucho tiempo.

Un centro de detención local podría facilitar que abogados como Kuck visiten a sus clientes y evitarles la necesidad de aprender las particularidades de múltiples tribunales en otros lugares.

Cuando Kuck puede reunirse con un cliente en persona, “marca toda la diferencia del mundo”, dijo. Nota matices que no podría captar en una llamada telefónica, y puede ver cómo están tratando a su cliente, lo que puede influir en si una persona decide salir del país mediante salida voluntaria o permanecer en Estados Unidos y luchar por su caso.

También podría ser más fácil para los seres queridos visitar a los detenidos que se encuentran bajo custodia local y para que los testigos testifiquen en su favor.

Kuck señala que las reglas de visita pueden variar. Algunos centros de detención permiten visitas en persona, mientras que otros no, según el National Immigrant Justice Center (Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes).

Además, si más personas son detenidas en Utah y necesitan comparecer en el tribunal de inmigración de Utah, Kuck espera que la administración Trump contrate a más jueces después de que tres se retiraron en 2025 . El tribunal actualmente cuenta con dos jueces locales y un juez de inmigración temporal con antecedentes militares.

Mientras tanto, el atraso del tribunal sigue siendo de más de 50,000 casos hasta septiembre de 2025 , según el Transactional Records Access Clearinghouse, un centro de investigación de la Universidad de Syracuse que analiza datos del gobierno federal.

La reverenda Brigette Weier, pastora de la Iglesia Luterana de St. Matthew en Taylorsville, ha sido defensora de los inmigrantes durante décadas. Se unió a una protesta el 16 de enero frente al sitio rumoreado de una posible instalación de ICE.

“La idea de almacenar a hijos amados de Dios es simplemente horrible”, dijo.

Si Kuck tiene razón y los inmigrantes detenidos en el estado permanecen en un centro de detención en Utah, Weier coincide en que podría haber algún beneficio. Pero tiene sus dudas. En Minnesota, señaló, un niño de 5 años fue arrestado recientemente por agentes federales y transportado a un centro de detención en Texas.

“Las tácticas están diseñadas para deshumanizar, aislar y asegurar que el gobierno pueda simplemente hacer lo que quiera hacer y no tenga que rendir cuentas al estado de derecho ni a los sistemas judiciales”, dijo.

Los inmigrantes en detención son trasladados frecuentemente de una parte de Estados Unidos a otra. Los vuelos domésticos de ICE se duplicaron con creces entre la toma de posesión del presidente Donald Trump y finales de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según ICE Flight Monitor de Human Rights First. El informe de diciembre de 2025 de la organización sin fines de lucro afirma que “las personas son trasladadas frecuentemente lejos de sus familias y representación legal, a menudo aisladas en instalaciones con condiciones duras”.

Abogados en Minnesota dijeron a ABC News que se les ha impedido reunirse con clientes detenidos en un edificio federal allí. El Departamento de Seguridad Nacional lo niega.

ICE tuvo un promedio de casi 70,000 personas detenidas en la primera semana de enero de 2026, rompiendo su récord anterior de diciembre de 2025. El año 2025 también igualó el récord de la agencia en número de muertes bajo custodia , junto con una disminución en las inspecciones de instalaciones .

Los centros de detención suelen ser propiedad de empresas privadas de prisiones, no del gobierno federal.

La “Gran y Hermosa Ley” o The Big Beautiful Bill, dio dinero a ICE para 80,000 nuevas camas de detención y una capacidad promedio de 100,000 personas detenidas.

Weier dijo que no hay suficientes personas de lo “peor de lo peor” para llenar esas camas.

“¿A quién más van a empezar a poner en detención?”, preguntó. “¿Van a empezar a poner a personas que son opositores políticos vocales? ¿A manifestantes?”

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.