Con la expansión de ICE, ¿Utah podría tener un centro de detención migratoria?

You can find an English-language version of the story here .

Aproximadamente 75 manifestantes con carteles que decían “ICE fuera de Utah”, banderas de Estados Unidos y del estado de Utah, intercalados con miembros del clero en sus vestimentas, se reunieron en una esquina industrial del noroeste de Salt Lake City temprano la mañana del viernes. Estaban protestando contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de que se difundiera un rumor de que representantes estarían recorriendo un almacén esa mañana como posible instalación de detención.

“Cuando los políticos piensan que van a abrir un centro de detención de 7,500 personas en Salt Lake City, ¿qué hacemos?”, gritó la residente TJ Young en un micrófono.

“¡De pie, a luchar!”, coreó la multitud.

ICE no respondió a las preguntas de KUER sobre si el sitio de Salt Lake está bajo consideración o sobre el estado de cualquier búsqueda de una instalación en Utah. The Washington Post informó en diciembre que funcionarios de inmigración estaban considerando un centro de procesamiento en Salt Lake City .

Un centro de 7,500 camas sería enorme. La instalación con la población diaria promedio más alta actualmente es Camp East Montana en El Paso, Texas . Ha albergado un promedio de 2,900 personas cada día hasta ahora en el año fiscal 2026, según los datos de detención de ICE hasta el 26 de diciembre de 2025.

Rumores aparte, un centro de detención en Utah es algo que el gobernador Spencer Cox dijo en 2024 que apoyaría . La “Gran y Hermosa Ley” o The Big Beautiful Bill, aprobada por el Congreso en julio a petición del presidente Donald Trump, dio a ICE fondos para 80,000 nuevas camas.

En ausencia de una instalación federal en el estado, cinco cárceles de condados en Utah mantienen pequeños números de detenidos después de que ICE los arresta . Las cárceles en los condados de Davis, Salt Lake, Tooele, Washington y Weber mantienen actualmente entre tres y 19 detenidos por día, según datos federales de detención analizados por Relevant Research .

Este conteo puede incluir a personas arrestadas y llevadas a la cárcel por ICE, junto con aquellas arrestadas por agencias locales que están siendo retenidas hasta 72 horas después de su liberación programada a solicitud de ICE.

El gobierno federal reembolsa a las cárceles locales por cada cama y por noche por albergar a detenidos de ICE. Estos acuerdos de cárcel son distintos de los acuerdos 287(g) , en los que las agencias de seguridad pública locales colaboran con ICE para llevar a cabo parte de la aplicación de la ley de inmigración.

A mayor escala, los inmigrantes arrestados por ICE en Utah tradicionalmente han sido enviados a los centros de detención en Aurora, Colorado, y Las Vegas, Nevada. Pero en 2025, a medida que los arrestos de ICE se triplicaron en Utah bajo la segunda administración Trump, la agencia comenzó a transportar detenidos desde Utah hacia otros estados en avión.

El ICE Flight Monitor de la organización sin fines de lucro Human Rights First no registró vuelos contratados por ICE desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en 2024. Pero en 2025, hubo 99, según su informe de diciembre.

Los vuelos desde Salt Lake City comenzaron a finales de marzo y se dirigieron principalmente a Las Vegas. En septiembre, cambiaron mayoritariamente a El Paso. Esto coincidió con la apertura de Camp East Montana, que eventualmente podría albergar hasta 5,000 personas .

La protesta de hoy tuvo lugar afuera de un gran almacén nuevo. KUER preguntó a dos representantes inmobiliarios de la empresa propietaria del edificio si podían confirmar si ICE está considerando su propiedad. Uno colgó el teléfono, y el otro dijo que no sabía nada al respecto.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.