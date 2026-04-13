El brote de sarampión se propaga en Utah y golpea más a los no vacunados

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El brote de sarampión de Utah comenzó en una zona remota, pero ahora se está propagando por todo el estado.

Según la actualización más reciente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, ya se han confirmado 583 casos desde el verano pasado. Solo Texas y Carolina del Sur han registrado más.

No se notaría por la actividad en el campus, pero la Universidad de Utah enfrenta actualmente su propia exposición al sarampión. Una persona con un caso confirmado de la enfermedad estuvo en el campus durante al menos cuatro días a finales de marzo. La universidad indicó a los estudiantes que permanezcan en casa durante 21 días si se sienten enfermos o no están vacunados, debido a la alta contagiosidad del sarampión.

Para la estudiante de primer año Hailey Perkins —quien fue vacunada en la infancia— el brote no es algo en lo que esté pensando mucho.

“Yo dije, no sé realmente qué cambiar,” comentó. “Igual tengo que ir a clases. Así que pensé, ‘ni modo’”.

El brote de Utah despegó el verano pasado en la esquina suroeste del estado, en pequeñas comunidades cerca de la frontera con Arizona. Las personas allí son conocidas por estar afiliadas a una secta religiosa fundamentalista y por tener bajas tasas de vacunación. Casi la mitad de los casos de sarampión en Utah han provenido de esa región.

Y se está propagando rápidamente.

“Ahora está afectando a personas de todas las áreas del estado, con prácticas muy diversas y de todo tipo de comunidades”, dijo la epidemióloga estatal, la doctora Leisha Nolen . “Ya no está limitado a ningún grupo específico”.

En febrero, hubo exposiciones en un torneo de lucha libre de preparatoria en la Utah Valley University, cerca de Provo, y en la Highland High School en Salt Lake City. Ese mismo mes, el condado de Salt Lake anunció que la enfermedad se estaba “ propagando activamente ” en el condado.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, el 83% de los casos confirmados se da entre personas no vacunadas, y los niños superan a los adultos por un margen cercano a 2 a 1.

Incluso para profesionales con experiencia, la gravedad de algunos de estos casos ha sido impactante.

“Creo que muchos médicos que están atendiendo a pacientes con sarampión se sorprenden de lo enfermas que están estas personas, a menudo niños y adolescentes”, dijo Nolen. “Muchos proveedores hablan de estos adolescentes que llegan y se ven terribles, no quieren moverse, están extremadamente incómodos, con temperaturas increíblemente altas, sin poder retener alimentos o líquidos”.

El sarampión es más peligroso para los niños menores de 5 años, así como para las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las complicaciones graves pueden provocar fiebre, neumonía o inflamación cerebral, y en casos poco frecuentes incluso pueden causar la muerte. En 2025 se registraron tres muertes en todo el país.

La enfermedad fue declarada eliminada en Estados Unidos en el año 2000, pero experimentó un aumento de casos a partir de 2025.

Expertos en salud pública afirman que la retórica y las nuevas políticas del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., están fomentando el escepticismo y la confusión en torno a las vacunas al no promover activamente la vacunación, aunque sí respaldó la vacuna triple viral (MMR) el 6 de abril.

Para funcionarios de salud pública como Nolen, el último año y medio ha parecido navegar por aguas desconocidas.

“Como pediatra que se estaba formando a finales de los 90 y a principios de los 2000, no aprendí sobre el sarampión”, dijo. “Era algo que tal vez verías si viajaras al extranjero; ciertamente no esperabas verlo aquí en Estados Unidos”.

En la región conservadora y religiosa donde comenzó el brote, la confianza en la salud pública se vio gravemente afectada durante los años del COVID, dijo David Heaton, oficial de información pública del Departamento de Salud Pública del Suroeste de Utah .

Seis años después, aún trabaja para difundir información correcta sobre las vacunas al público, pero dice que ha habido un rayo de esperanza.

“Todavía vemos que la gente tiene un poco más de confianza en la salud pública local”, afirmó. “Y estamos aprovechando eso tanto como podamos para comunicarnos con las personas, al menos para darles educación. Nuestra gran prioridad es la responsabilidad personal”.

¿Lo principal que, según Heaton, podría marcar la diferencia? Conversaciones reales con proveedores locales de atención médica.

“Respetamos a cualquiera que tenga preocupaciones, dudas o preguntas, y esperamos que hable con su médico, pero que tenga en cuenta que hay mucha información en internet que adopta ese enfoque del miedo, diciendo que estás poniendo en peligro a tu hijo y haciendo afirmaciones sobre la salud que realmente no tienen fundamento”.

A pesar del impulso para el alcance comunitario y la vacunación, la epidemióloga Nolen no es optimista sobre el fin del brote. Aun así, tiene la esperanza de que la situación mejore ahora que es primavera y las personas pasan menos tiempo en interiores.

“Ahora que realmente lo tenemos en todo el estado, es muy difícil saber cómo vamos a poder contener esto en el corto plazo”, dijo.