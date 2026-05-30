Casos de sarampión en Utah bajan, pero la amenaza sigue, dice experto

You can find an English-language version of the story here .

—

Aunque los casos de sarampión en Utah parecen estar disminuyendo, el experto en enfermedades infecciosas Dr. Andrew Pavia dijo que el estado y el conjunto de Estados Unidos deben anticipar más brotes en el futuro.

“Hasta que logremos restablecer la confianza en las vacunas, recuperar el financiamiento para nuestras agencias de salud pública y aumentar la cobertura de la vacuna contra el sarampión, tenemos que anticipar que habrá muchos más brotes”, dijo Pavia. “Y algunos de estos pueden convertirse en conflagraciones muy grandes”.

Pavia, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la University of Utah, habló en una sesión informativa titulada “Sarampión: ¿Está Estados Unidos adaptándose a una nueva realidad?”, organizada por la Infectious Diseases Society of America.

El brote actual de Utah comenzó en una comunidad remota que se extiende a ambos lados de la frontera con Arizona, pero desde entonces se ha propagado por todo el estado. Según los datos más recientes del Utah Department of Health and Human Services, ha habido 673 casos confirmados de sarampión desde el verano pasado — 476 de los cuales ocurrieron solo este año.

Los nuevos casos semanales en Utah alcanzaron su punto máximo en marzo, superando los 50. En las últimas semanas, ha habido menos de 10 nuevos casos cada semana.

Cada par de semanas, Pavia dijo que participa en una llamada con otros médicos de Utah y el departamento de salud estatal para hablar sobre diversas enfermedades infecciosas. Cuando hablan del sarampión, la frase que más se repite es “esto aún no ha terminado”.

“Porque todavía tenemos focos con niveles muy bajos de inmunización”, dijo Pavia. “Cualquier lugar — ya sea Utah o un estado que aún no ha experimentado un brote grave de sarampión — donde existan estos focos con bajas tasas de inmunización, está en riesgo”.

Comparó los brotes con los incendios forestales, donde el combustible son las personas no vacunadas. Si más del 95% de la población está vacunada, lo que también se conoce como inmunidad colectiva o de rebaño, dijo Pavia, no hay suficiente combustible. Luego, explicó, se necesita una chispa, es decir, un caso de sarampión que llegue desde otra comunidad.

“Cuando esa chispa aparece, se tiene un tiempo limitado para contenerla antes de que se propague, de manera similar a un incendio forestal”.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, dijo, “muchas veces más contagiosa que el COVID, el ébola o el hantavirus”.

Pavia estará observando lo que ocurra este verano para ver si los casos vuelven a aumentar con grandes reuniones durante los días festivos. Incluso si la situación se mantiene tranquila en los próximos meses, en otoño basta una sola chispa en una escuela con altas tasas de exención de vacunación para que ocurra otro brote.

“Vamos a mantenernos en alerta máxima”, dijo Pavia. “Con suerte tendremos un respiro aquí durante un par de meses”.

El sarampión fue declarado oficialmente eliminado en Estados Unidos desde el año 2000. Se espera que un panel internacional revise esa condición este otoño , y Pavia dijo que cree firmemente que el país perderá ese estatus de eliminación .

“Hemos tenido suerte durante las últimas décadas de estar protegidos por tasas de vacunación muy altas”, dijo. “Pero eso ya no es cierto aquí en Estados Unidos ni en muchos otros países”.

Aun así, mantiene esperanza en el futuro. Dijo que confía en que los padres y el público en Estados Unidos eventualmente se darán cuenta de que han “tomado un camino desafortunado con la intención de hacer lo que creen que podría ser correcto”.

“No creo que debamos aceptarlo como la nueva normalidad a largo plazo”, dijo Pavia a KUER después del panel.

Restablecer la confianza en las vacunas y fortalecer la salud pública no puede suceder de la noche a la mañana, dijo Pavia. Y no cree que ocurra “hasta que tengamos un liderazgo más eficaz en los niveles más altos”. Debido a eso, considera que Estados Unidos enfrentará desafíos continuos con el sarampión durante los próximos años.

“Si observas las condiciones necesarias para que se produzca un brote grande, existen en muchos estados”, dijo. “No creo que el sarampión haya terminado con nosotros”.

Nota del editor: KUER es licenciataria de la University of Utah, pero opera como una organización de noticias editorialmente independiente