Grupo musical local en el Tiny Desk Contest mezcla géneros y creencias

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El ganador del Concurso Tiny Desk de NPR 2026 , anunciado el 12 de mayo, es Cure For Paranoia , un colectivo de hip-hop de Dallas.

Pero de entre más de 6,000 participaciones, un grupo de Lehi, Utah, fue uno de los cinco finalistas. Es un ensamble de 15 personas llamado The King Will Come . La canción de adoración que presentaron se titula “Bienvenidos”.

El coro comienza con los cantantes armonizando con alma: “Bienvenidos, bienvenidos al reino”.

“Así que es como decir: ‘Oye, eres bienvenido en el reino de Dios’”, explicó Tamy Stevens , solista de la canción y una de sus compositoras.

“No necesitas estresarte por quién eres, dónde estás en tu fe, dónde te encuentras en tu caminar con Dios y en tu relación con Dios. Aun así, eres bienvenido a pesar de cualquier cosa”.

the King will come - welcome (npr tiny desk submission 2026)

El juez de Tiny Desk, Bobby Carter , dijo que siempre están buscando algo que nunca hayan visto ni escuchado antes, y que encontraron algo que ni siquiera sabían que querían en esta canción. Es música de adoración que desafía los géneros, pero suena como una mezcla de góspel, soul y rap.

Ese no es el tipo de música que probablemente uno esperaría que saliera de Utah County, ya que la mayoría de las personas que viven allí son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente llamados mormones. La música góspel no suele formar parte de esa tradición religiosa. Sin embargo, The King Will Come es religiosamente diverso: algunos son Santos de los Últimos Días, otros son pentecostales o cristianos no denominacionales.

“Todo el grupo tiene que ver con una especie de alejarnos de donde nos criaron nuestras tradiciones”, dijo Stevens. “Más bien estamos uniéndonos simplemente sobre la base de Jesús únicamente”.

Los artistas del colectivo ya estaban escribiendo canciones inspiradas en la fe fuera de sus proyectos solistas más seculares, así que, como necesitaban ese espacio creativo, decidieron presentarse juntos.

Esta transcripción ha sido editada por extensión y claridad.

Ciara Hulet: ¿Cómo fue escribir una canción que se adentra tan profundamente en cuestiones de fe con personas de diferentes denominaciones y contextos religiosos?

Tamy Stevens: Honestamente, diría que para mí, en lo personal, realmente no importa de qué denominación vengas ni qué origen tengas; se trata de la relación con Dios. Y por eso escribir esta canción resonó tanto conmigo. Fue como, yo tengo mis propias preguntas sobre la fe, ¿sabes?, todos los días. Soy muy devota, pero también todo el mundo se cuestiona algo sobre la fe. No creo que haya una sola persona que pueda decir que lo tiene todo resuelto y que lo sabe todo.

Así que siento que escribir esta canción fue como decir: “Oye, si estás cuestionando, si eres devoto, si simplemente necesitas una comunidad, lo que sea, eres bienvenido”. Dios no pone límites a su reino. Y creo que en el mundo de hoy se trazan muchas líneas en la arena, cuando lo único que debería estar en la arena es esa única huella donde Él nos está cargando. Y ahí fue donde esa canción resonó conmigo. Y fue tan fácil de escribir por eso mismo. Fue como, sí, entiendo completamente lo que se siente estar en la oscuridad y necesitar esa bienvenida de Dios. Y no solo de Dios, sino también de su pueblo.

CH: Hoy en día parece casi radical decir que todo el mundo es bienvenido. ¿Qué esperas que la gente sienta o haga después de escuchar la canción?

TS: Donde estés no te descalifica para que Dios te ame, así que solo da el primer paso y di: “OK, estoy dispuesto”. Estar dispuesto, junto con ser bienvenido, es un muy buen lugar. Así que la invitación de Dios siempre está abierta. Solo da el paso hacia adelante. Da ese paso hacia Dios mientras Él da un paso hacia ti. Es una colaboración para encontrarse.

Así que espero que cuando la gente escuche la canción se sienta bienvenida y que sienta que, sin importar cómo vaya su vida o lo que esté enfrentando en su vida personal, o sea cual sea el problema —sé que está pasando mucho en el mundo hoy en día y hay muchísimas razones por las que uno podría decir que no a una invitación de Dios—. Incluso si tienes un “no”, eres bienvenido.

CH: ¿Y qué hay de quienes no creen en Dios?

TS: No creo que eso te descalifique. Hubo un tiempo en el que yo no creía en Dios. Y te crían en la iglesia, pero eso no siempre significa que vayas a creer en Dios. Llegas a ese punto en el que te conviertes en adulto, tienes autonomía y dices: “OK, puedo hacer lo que quiera. No tengo que creer lo que mis padres, ya sabes, me impusieron cuando era niño”. Así que sé lo que se siente. Y fue esa bienvenida de Dios lo que me llevó de regreso a ese lugar en el que fue como: “OK, puedo dar el primer paso”. Así que si no lo sientes y no necesariamente crees en Dios, de cualquier manera, es una buena canción.

CH: En medio de “Bienvenidos” irrumpes con un rap y los jueces de NPR dijeron que quedaron impresionados por lo mucho que la canción mezcla géneros. ¿Es necesario cruzar géneros para transmitir el mensaje que quieren dar?

TS: No creo que el objetivo fuera cruzar géneros. Honestamente, simplemente sucedió de manera natural por la diversidad de personas en la sala. Nos estábamos reuniendo por primera vez cuando se escribió esta canción. Y fue como: “Oye, tenemos algo aquí”. Y fue más que nada algo muy orgánico y natural. No surgió como: “Oh, tenemos que escribir este tipo de canción para este tipo de personas”, o “como tenemos diversidad, necesitamos una canción diversa”. Ese no era el objetivo en absoluto.

Escribí mi verso en como 10 minutos. Fue rapidísimo. Y pensé: “Oh, es porque estamos uniéndonos y creando comunidad”, que resulta tan fácil apoyarnos unos a otros en la sesión de composición, y la canción simplemente fluyó. No había necesariamente un objetivo de mezclar géneros, pero sin duda ocurrió.

CH: ¿Cuáles son las influencias musicales de su grupo?

TS: OK, aunque suene gracioso, todo el mundo tiene lo suyo. Sé que tenemos cantantes pop, cantantes cristianos. Yo canto R\&B, no soy una rapera cristiana. Con nosotros era como que todos estábamos haciendo todas estas cosas diferentes, pero sin tener ese espacio de adoración y fe que todos realmente necesitábamos desesperadamente en ese momento. Así que para nosotros se trataba de permitir que este grupo, este unirnos, fuera un filtro donde pudiéramos derramar nuestro corazón ante un Dios al que todos identificamos como alguien que nos ama. Yo necesitaba este espacio.

Honestamente, no esperábamos que tuviera tanta repercusión de la manera en que la tuvo. En realidad fue como una familia reuniéndose, una comunidad reuniéndose y tratando de crear algo bonito y acogedor para que el resto de la comunidad se sumara con nosotros. Diría que, como individuos, nuestros géneros están por todos lados, pero juntos, todo simplemente funciona.

CH: Entrar al Concurso Tiny Desk y llegar tan lejos, ¿se trata de promocionar su música o el mensaje?

TS: Creo que se trata del mensaje más que de cualquier otra cosa. No estamos, así como, ganando mucho dinero con esto. Muchos de nosotros nos mudamos desde nuestros lugares de origen para estar juntos como grupo. Realmente se trataba solo del mensaje para nosotros como grupo. Y una vez que tuvimos el mensaje claro, llevarlo a quienes tienen una necesidad desesperada de amor, de comunidad, de esperanza, de fortaleza. Aquellos que están perdidos, aquellos que tal vez no son fuertes en su fe, aquellos que están cuestionando a Dios, aquellos que están cuestionando la vida, aquellos que tal vez ya no quieren vivir. Hay algo para ti.