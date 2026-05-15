Investigación sobre domicilio le cuesta el puesto a Eva López Chávez en Salt Lake City

You can find an English-language version of the story here .

____

La concejala de Salt Lake City Eva López Chávez, envuelta en controversia, ha sido removida de su puesto del Distrito 4 .

Una investigación de la registradora municipal determinó que López Chávez “no mantuvo un lugar principal de residencia dentro del Distrito Cuatro y, además, estableció un lugar principal de residencia fuera de ese distrito”.

La investigación fue impulsada por una queja presentada en abril por un constituyente que alegó que López Chávez representaba, pero no vivía dentro del Distrito 4 del Concejo Municipal, que abarca gran parte del centro de Salt Lake City.

En un comunicado , el concejo dijo que “respeta el proceso legal que se siguió para tomar la determinación y, dado el claro código estatal, la vacante entra en vigor de inmediato”.

Los dos abogados que representan a la ex concejala, Alex Ramos y Andrew Deesing, no están de acuerdo con las conclusiones de la investigación.

“Estamos revisando todos los recursos disponibles”, dijeron en un comunicado. “La concejala López Chávez acatará la decisión mientras determinamos los próximos pasos”.

En su propio comunicado, López Chávez calificó su tiempo en el concejo municipal como “el honor de mi vida”.

“Lo que se anunció hoy no provino de la comunidad a la que sirvo”, dijo. “A todos los que depositaron su confianza en mí, gracias. Seguiré luchando por ustedes”.

De acuerdo con la ley de Utah, un cargo municipal queda automáticamente vacante si la persona elegida para ese cargo “establece un lugar principal de residencia fuera del distrito que el funcionario electo representa”.

Al inicio de la reunión del 12 de mayo de la Agencia de Reinversión Comunitaria de la ciudad, después de que se hiciera público el hallazgo de la registradora, el presidente del concejo, Alejandro Puy, hizo una breve declaración. Los concejales municipales son los funcionarios que dirigen la agencia, que supervisa proyectos de desarrollo.

“Quería compartir, de parte del Concejo Municipal como cuerpo, el compromiso de continuar representando a los residentes del Distrito Cuatro a través del proceso presupuestario y del proceso de nombramientos”, dijo Puy.

Salt Lake City comenzó recientemente su proceso anual de presupuesto y debe aprobar un presupuesto municipal antes del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.

La investigación que destituyó a López Chávez fue independiente de otra investigación sobre acusaciones de avances físicos no deseados por parte de cuatro personas antes de que fuera elegida en 2023. Ella niega cualquier irregularidad en ese caso y no se han presentado cargos penales.

Incluso antes de su remoción, el concejo votó el 6 de mayo para suspender muchas de las funciones y privilegios oficiales de López Chávez mientras estaba en curso la investigación por conducta indebida.

Según la ley estatal, el concejo tiene 30 días para llenar el puesto, lo que fija la fecha límite el 11 de junio. La directora ejecutiva del concejo, Jennifer Bruno, dijo que habrá un período de aviso durante el cual las personas interesadas en ocupar el puesto podrán postularse. Las personas que cumplan con los requisitos para servir serán entrevistadas por el concejo en pleno antes de seleccionar a un candidato.

“Tendremos más información sobre ese proceso de solicitud en nuestro sitio web y publicaremos el aviso del puesto a principios de la próxima semana, probablemente a principios de la próxima semana”, dijo. “Hipotéticamente, esto significaría que el concejo podría reunirse el 4 de junio, el 9 de junio o el 11 de junio, que son sus reuniones programadas regularmente en ese periodo, para entrevistar y seleccionar a una persona para ocupar el puesto del Distrito Cuatro”.