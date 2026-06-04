Elección primaria demócrata del 1er Distrito de Utah: lo que hay que saber sobre Ben McAdams

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Si se preguntara a la gente, es una apuesta bastante segura que Ben McAdams estaría cerca del primer lugar en la lista de demócratas de Utah más conocidos. Antes de postularse para el nuevo 1er Distrito del Congreso del estado, con tendencia demócrata , ha estado involucrado en la política en casi todos los niveles.

Abogado de profesión, la primera incursión de McAdams en la política fue como asesor de políticas del gobierno de Salt Lake City hace casi dos décadas. Luego fue senador estatal, alcalde de Salt Lake County y el último demócrata en representar a Utah en el Congreso en el antiguo 4.º Distrito de 2019 a 2021.

Un historial de servicio público tan largo puede generar críticas. McAdams es visto ampliamente como el más centrista de los cuatro candidatos en la contienda y ha enfrentado cuestionamientos por votaciones pasadas. Un análisis incluso lo clasificó como el demócrata más conservador en el único periodo que sirvió en el Congreso.

“He liderado, luchado y ganado algunas de las batallas más difíciles que los demócratas de Utah han enfrentado”, dijo. “Cuando tienes un historial, te van a atacar por eso. Así que, mire, he abordado temas difíciles, he tenido que tomar decisiones difíciles. Eso es lo que hacen los líderes, y estoy orgulloso de mi trayectoria”.

Hoy describe su postura política como pragmática.

Durante el debate de la primaria demócrata , McAdams también fue cuestionado por una participación financiera en un proyecto de centro de datos cerca de Delta, en Millard County. McAdams le dijo a la audiencia que era “el único candidato que ha trabajado para mejorar un centro de datos al añadir energía renovable” y aclaró que fue compensado con opciones de acciones por el trabajo de consultoría que realizó en el proyecto hace dos años.

McAdams se está apoyando fuertemente en el reconocimiento de su nombre y en su experiencia política para llevarlo a la victoria en la primaria. Señaló su triunfo en 2018 sobre un titular republicano en un distrito más conservador como prueba clara de que su estilo de hacer política tiene un amplio atractivo, sin importar los votantes.

“Creo que [esa victoria fue] porque la gente vio que yo era alguien que construía coaliciones, movía la aguja e implementaba soluciones”, dijo. “Tienen hambre de eficacia, tienen hambre de alguien que logre hacer cosas”.

Scott G Winterton / Deseret News, pool Ben McAdams habla mientras se une a Nate Blouin, Liban Mohamed y Michael Farrell en el debate de la elección primaria demócrata del 1er Distrito del Congreso en el Eccles Broadcast Center en Salt Lake City, 27 de mayo de 2026.

KUER se sentó con cada candidato demócrata del 1er Distrito para un perfil de la elección primaria. Puede leer entrevistas con Nate Blouin, Michael Farrell y Liban Mohamed. Esta entrevista con Ben McAdams ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

¿Qué aportaría usted al Congreso que sea diferente?

Tengo un historial de lograr resultados. Ya sabe, soy alguien que observa los problemas más difíciles que enfrenta nuestra comunidad, los enfrenta directamente, construye coaliciones y logra resolverlos.

También soy alguien que se enfrenta a la corrupción y desmantela sistemas corruptos. Señalaría algunas cosas. Cuando estuve en el Senado estatal, lideré el esfuerzo para avanzar la igualdad LGBTQ. Logramos aprobar protecciones contra la discriminación en Utah, en uno de los estados más conservadores del país. Cuando fui alcalde, enfrenté una crisis de opioides, y la falta de vivienda, y la delincuencia en las calles.

Cuando estuve en el Congreso, llevé esa capacidad de construir coaliciones y abordar algunos de nuestros problemas más difíciles. Y creo que la votación definitoria de mi periodo en el Congreso fue cuando la Cámara de Representantes recibió los artículos de juicio político contra Donald Trump. Analicé la evidencia, lo tomé en serio. Sabía que representaba a un distrito al que le agradaba, que había votado por él, y cuando vi lo que había hecho, llegué a la conclusión de que ameritaba un juicio político, que había violado su juramento de cargo y merecía ser destituido. Así que voté a favor del juicio político contra Donald Trump, sabiendo que probablemente me costaría la reelección.

Espero que los votantes me vean y vean mi trayectoria como alguien que tiene una larga lista de logros, de hacer que las cosas sucedan, de construir coaliciones para abordar nuestros problemas más difíciles, pero que también es alguien que se enfrenta a la corrupción con valentía y sin dudar en hacer lo correcto.

¿Cómo describiría su postura política dentro de la amplia gama de opiniones que conforman el Partido Demócrata?

Mi postura política es lo que yo definiría como pragmática.

Creo que hay personas que cuentan con nosotros para resolver los problemas que enfrentamos, los que la gente está viendo — los altos precios de la gasolina, el alto costo de la vivienda. El Gran Lago Salado es una cuestión existencial para nosotros, y ¿vamos a enviar a alguien al Congreso que va a publicar en redes sociales y decir las cosas correctas? Todos en esta contienda van a decir las cosas correctas. Creo que necesitamos enviar a alguien al Congreso que haya demostrado la capacidad de lograr resultados.

Ya sabe, parece que caemos en esta, creo, falsa noción de que si te apasiona un tema, vas a prenderte fuego y destruirlo todo. Bueno, yo parto de la idea de que si te importa profundamente un tema, trabajarás con cualquiera, incluso con personas con las que no estás de acuerdo, para lograrlo.

Si resulta electo, es probable que sea el único demócrata en la delegación. ¿Cómo trabajaría con los otros representantes de Utah en Washington?

Mire, haré lo que siempre he hecho, y es construir coaliciones y encontrar puntos en común, pero nunca voy a tener miedo de mantenerme firme.

Y creo que el Gran Lago Salado es un buen ejemplo de un tema que será bipartidista. Esto tiene que ver con el aire que respiramos, y a nuestros pulmones no les importa si eres republicano o demócrata, así que trabajaré con nuestra delegación para lograr avances en ese tema.

El liderazgo que la gente verá en mí es el de alguien que construye coaliciones para avanzar en vivienda y costo de vida, y calidad del aire, y el Gran Lago Salado, pero también alguien que se sentirá orgulloso de mantenerse firme cuando crea que nuestra delegación está fuera de sintonía, lo cual sucede con frecuencia.

¿Cómo quiere dar forma a la política en torno a la tecnología de inteligencia artificial de rápido crecimiento?

Empezaría diciendo que, si pudiéramos volver a meter al genio en la botella, lo haría.

La realidad es que la inteligencia artificial está transformando la sociedad de algunas maneras buenas y muchas malas, ¿verdad? Necesitamos tener un enfoque federal sobre la inteligencia artificial para proteger la privacidad de los datos de las personas. A medida que vemos cambios en la economía, debemos pensar de forma proactiva en cómo ayudar a los trabajadores comunes a salir adelante. Vemos a oligarcas que se benefician del sistema a expensas de todos los demás, y eso no puede ser. Tenemos que asegurarnos de que esta tecnología transformadora eleve a los habitantes comunes de Utah, y necesitamos establecer normas que protejan nuestra calidad del aire y protejan el Gran Lago Salado. Que estos centros de datos no sean una carga para las comunidades donde se ubican. Hemos tomado una mala decisión en el condado Box Elder. Ojalá haya una oportunidad de revisarla y oponerse.

Pero extendiéndonos un poco más y viendo el panorama general, no me opongo categóricamente a los centros de datos. Creo que hay una forma de hacerlos que minimice el uso de agua, que funcione con energía limpia y renovable.

Y mirando la inteligencia artificial en general, creo que es una tecnología transformadora. Va a curar enfermedades, prolongar la vida humana, mejorar la calidad de vida, pero tenemos que estar a la vanguardia para asegurarnos de que se haga de manera responsable y que beneficie a todos, no solo que enriquezca a unos pocos.

¿Cuáles son algunas de sus prioridades en política ambiental?

En primer lugar, abordar el cambio climático, y eso comienza a nivel local, ¿verdad? Estamos viendo los impactos tanto del cambio climático que afectan al Gran Lago Salado, pero también estamos viendo simplemente el crecimiento y cómo ese crecimiento está afectando al Gran Lago Salado.

Estamos en sequía, y ciertamente eso está inducido por el clima, pero esos desafíos también tienen que ver con cómo usamos nuestra tierra. Abordar el cambio climático es difícil. No hay una solución fácil para lograrlo, y por eso creo, de nuevo, que se necesitará a alguien que sepa cómo construir coaliciones y enfrentar algunos de nuestros problemas más difíciles.

Cuando se trata del cambio climático, ya sea el agua, la reducción de la contaminación, la transición a una economía de energía limpia, Utah puede ser un centro de energía geotérmica. Mire, estoy siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en el área de Delta con la energía geotérmica. Podemos ser un lugar que genere energía limpia a través de la solar y eólica (generada por el viento), y creo que Utah tiene la oportunidad de liderar en eso y demostrar cómo podemos estar a la vanguardia en la reducción de emisiones de carbono y hacer nuestra parte para mitigar los impactos del cambio climático.

¿Cuál es lo primero que haría para abordar el costo de vida en Utah?

Bueno, creo que lo primero que podemos hacer es detener estos aranceles que están elevando el costo de los alimentos, elevando el costo de la construcción, el costo de la vivienda.

En algunos aspectos, la inflación es compleja, pero en otros no lo es. En algunos aspectos, simplemente se trata de frenar a Donald Trump y actuar como un contrapeso a su poder. Esta guerra imprudente en Irán fue mal concebida, nos lanzó a un conflicto potencialmente interminable sin un camino claro en cuanto a objetivos o metas sobre lo que constituiría un éxito. Y lo que hemos visto es que eso ha elevado el costo de la energía para todos, y sin un final a la vista. Así que creo que debemos actuar para establecer controles y responsabilidad sobre los poderes de este presidente.

Durante los últimos cinco años, desde que dejé el cargo público, he estado trabajando mucho en vivienda y en el costo de la vivienda. Trabajo con ciudades, condados y estados en todo el país para ayudarles a desarrollar políticas que reduzcan el costo de la vivienda en sus comunidades, y por eso llegaré al Congreso con ideas, conceptos y propuestas.

Eso no es algo que vayamos a solucionar de la noche a la mañana al terminar una guerra o eliminar un arancel. Tenemos desafíos más sistémicos en materia de vivienda, pero es algo en lo que tengo mucha experiencia y conocimiento. Me encantaría volver a involucrarme y llevar algunas de esas ideas que he tenido y desarrollado durante los últimos cinco años para implementar soluciones.