Elección primaria demócrata del 1er Distrito de Utah: lo que hay que saber sobre Liban Mohamed

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Los delegados demócratas de Utah decidieron sacudir el panorama político en la convención de nominación de abril cuando respaldaron a un desconocido en la política para el nuevo 1er Distrito del Congreso del estado, con tendencia demócrata . Liban Mohamed superó por poco al excongresista Ben McAdams con el 51.5% de los votos después de cinco rondas de votación por orden de preferencia.

Mohamed, de 27 años, musulmán e hijo de inmigrantes somalíes puede estar en medio de su primera incursión en la política, pero no es ajeno al funcionamiento interno del gobierno. Después de trabajar en políticas públicas en la American Heart Association y en grandes empresas tecnológicas como Meta y TikTok, regresó a Utah para postularse a un cargo.

“Quiero ser el líder que regresó a su comunidad, donde nací y crecí, luchando por ellos … aprovechando esa experiencia y conocimiento que tengo”, dijo.

Mohamed no considera que su falta de experiencia en cargos electos sea una desventaja. Señala la coalición que construyó para ganar en la convención como prueba de que su mensaje está resonando con los votantes. Esa coalición no solo superó a McAdams, sino también al senador estatal Nate Blouin, quien hace campaña con políticas progresistas y con el respaldo del senador de Vermont Bernie Sanders.

“El factor decisivo fue nuestra capacidad de organizarnos e incorporar a nuevas personas a ese proceso y luchar por las cosas con las que esas mismas personas están batallando”, dijo Mohamed.

Si bien no se describió explícitamente como progresista en su conversación con KUER, Mohamed ha adoptado posturas políticas que son coherentes con ese sector del Partido Demócrata. Eso lo coloca en la misma línea que Blouin y el otro recién llegado en la contienda, Michael Farrell. Blouin está impulsando una encuesta de popularidad financiada por él mismo para determinar qué candidato progresista tiene el mayor respaldo para enfrentar mejor a McAdams, quien es ampliamente considerado el candidato más centrista.

Mohamed dijo que ya ha demostrado que puede ser un candidato ganador.

“Solo hay una persona que ha derrotado a Ben McAdams”, dijo. “Cuando es uno contra uno, demostramos lo que podemos hacer”.

Scott G Winterton / Deseret News, pool Liban Mohamed mira hacia el público mientras escucha al unirse a Nate Blouin, Ben McAdams y Michael Farrell en el debate de la elección primaria demócrata del 1er Distrito del Congreso en el Eccles Broadcast Center en Salt Lake City, 27 de mayo de 2026.

KUER se sentó con cada candidato demócrata del 1er Distrito para un perfil de la elección primaria. Puede leer entrevistas con Nate Blouin, Michael Farrell y Ben McAdams. Esta entrevista con Liban Mohamed ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

¿Qué aportaría usted al Congreso que sea diferente?

Durante demasiado tiempo, los habitantes de Utah sienten que han sido excluidos de este proceso y que no tienen un líder que realmente esté luchando por ellos y por sus problemas cotidianos y concretos.

Así que lo que voy a aportar al Congreso es una nueva generación de liderazgo que se enfoca en los problemas diarios que todos enfrentamos. Eso significa atención médica como un derecho humano a un costo más bajo. Eso significa luchar por la persona común de Utah que trabaja todos los días para poder pagar el techo sobre su cabeza. Eso significa asegurarnos de que nuestros padres no tengan que elegir entre su salario y el bienestar de su hijo. Alguien que está enfocado en resultados tangibles y en marcar una diferencia.

¿Cómo describiría su postura política dentro de la amplia gama de opiniones que conforman el Partido Demócrata?

Creo que la dinámica de política de izquierda y derecha no es una descripción precisa de la forma en que me gusta desenvolverme.

Lo que pueden esperar de mí es un líder que va a luchar por la atención médica como un derecho humano, Medicare para todos, asegurarse de que enfrentemos a estas grandes corporaciones que están comprando vecindarios al por mayor, y garantizar que podamos permitirnos alcanzar ese sueño americano, cuidado infantil, licencia parental pagada. Estos son los tipos de temas en los que realmente estoy enfocado y por los que quiero luchar en nombre de los habitantes de Utah.

La política y todo eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa son propuestas de políticas concretas que marquen esa diferencia. Y, sí, algunas personas podrían decir que eso es un poco de izquierda, pero yo prefiero describirlo como enfocarse en liderar, no en aparentar.

Si resulta electo, es probable que sea el único demócrata en la delegación. ¿Cómo trabajaría con los otros representantes de Utah en Washington?

Estos diferentes líderes, que tienen ideologías políticas muy distintas a la mía al final del día, son líderes elegidos para servir a nuestra comunidad. Y trabajaré con quien sea necesario para asegurar que logremos resultados y marquemos una diferencia. No me interesa la apariencia política. Me interesa cambiar nuestra vida cotidiana y abordar esta crisis del costo de vida.

Personas como el senador Mike Lee —especialmente cuando se trata de temas de inmigración— tenemos grandes desacuerdos, pero aun así me sentaré con él y tendré esa conversación sobre por qué necesitamos abolir ICE y construir un sistema de inmigración basado en nuestra humanidad compartida.

Voy a ser ese líder que se asegure de no estar simplemente publicando en redes sociales, sino que se sentará a tener las conversaciones necesarias para obtener los votos y marcar una diferencia.

¿Cómo quiere dar forma a la política en torno a la tecnología de inteligencia artificial de rápido crecimiento?

Cuando sea electo al Congreso, seré la única persona con experiencia en grandes empresas tecnológicas y la más adecuada para exigirles rendición de cuentas.

Mire, uno de los problemas más difíciles que vamos a enfrentar, no solo en el presente sino en el futuro, es esta innovación. La inteligencia artificial, la tecnología, las grandes tecnológicas, y cómo abordarlas. ¿Cómo aprovechamos los beneficios de la innovación mientras nos aseguramos de que nuestras comunidades no sean explotadas, nuestros entornos no sean aprovechados indebidamente, y las personas no pierdan sus empleos, sino que se utilice de maneras que les generen trabajo?

Y la forma en que quiero hacerlo es esta: en cuanto al medio ambiente, eso significa prohibir centros de datos en áreas con escasez de agua, que es el caso de Utah. El centro de datos en el condado Box Elder que están proponiendo actualmente, por esta celebridad televisiva Kevin O'Leary, un proyecto de 30 mil millones de dólares, 9 gigavatios de energía, aumenta nuestras emisiones de carbono en un 50%. Eso no pertenece en Utah cuando el Gran Lago Salado se está secando.

Así que, prohibiciones de centros de datos en áreas con escasez de agua, requisitos de energía 100% renovable, requisitos de neutralidad hídrica y asegurar que tengamos reglas de asignación de costos. Si tenemos que construir nuevas subestaciones y líneas de transmisión, si ellos causan esa necesidad, ellos la pagan. No debería trasladarse a los residentes comunes.

Y luego, en temas más amplios, enfrentarnos a las redes sociales, asegurarnos de proteger a nuestros niños en línea, proteger nuestra privacidad. Estas son las áreas principales en las que realmente me enfocaré y en las que tengo la experiencia para hacer las preguntas correctas y lograr resultados.

¿Cuáles son algunas de sus prioridades en política ambiental?

La número uno, prohibir el desarrollo de centros de datos de gran escala aquí. Claro, quizás necesitemos enfocarnos en cómo tener esta infraestructura crítica de una manera que nos permita aprovechar los beneficios de la innovación, pero eso no debería ocurrir en áreas con escasez de agua como Utah. Estamos en sequía. El Gran Lago Salado se está secando, lo que provoca una crisis inminente de salud pública, y la forma de abordarlo es enfrentando el tema de los centros de datos.

Lo siguiente es asegurarnos de reformar nuestras políticas de derechos de agua y garantizar que sean sólidas, que respondan a lo que la gente necesita, no simplemente a lo que puede usar. Si hacemos eso, creo que marcará una gran diferencia.

Y lo más importante, necesitamos no solo una asignación de fondos única del Congreso para salvar el Gran Lago Salado, sino financiamiento continuo y un mandato para salvarlo y asegurarnos de que estamos abordando nuestras crisis ambientales con acciones concretas que podemos tomar como seres humanos.

¿Cuál es lo primero que haría para abordar el costo de vida en Utah?

Lo primero que quiero hacer no es en sí una política, sino un enfoque. Un enfoque en la diplomacia de Estados Unidos en el extranjero y en nuestra propia dignidad en casa, asegurando que nuestro financiamiento, nuestras asignaciones, la forma en que gastamos nuestros fondos, esté enfocada en nosotros, no en alimentar conflictos en todo el mundo.

No hay nada que pueda abordar más los precios de la energía que esto. No hay nada que pueda abordar la forma en que invertimos en nuestras instituciones más que esto, y ese es un enfoque fundamental que voy a tener para abordar la crisis económica que tenemos en este momento, además de luchar por la atención médica como un derecho humano, la licencia parental pagada y asegurar que saquemos a estas grandes corporaciones de competir con las personas comunes por la vivienda.