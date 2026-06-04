Elección primaria demócrata del 1er Distrito de Utah: lo que hay que saber sobre Michael Farrell

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Antes de postularse para el nuevo 1er Distrito del Congreso de Utah, con tendencia demócrata , Michael Farrell era prácticamente desconocido en el mundo de la política.

Durante los últimos 12 años, ha sido abogado tributario. Eso es, en parte, por lo que cree que está bien preparado para el Congreso.

“Me especialicé en economía en la universidad, soy abogado tributario, así que aporto el conocimiento práctico real y la experiencia para lograr que las cosas se hagan”, dijo.

Pero ha conseguido apoyo. En un cabildo organizado por la Coalición del 71 por ciento, un grupo progresista, cada vez que Farrell hacía un comentario sobre el Gran Lago Salado, el desarrollo económico y el costo de vida, era recibido con vítores y aplausos. Y logró reunir las 7,000 firmas necesarias para aparecer en la boleta de la primaria, lo cual no es poca cosa.

Esas boletas están muy concurridas. Farrell es uno de los cuatro candidatos demócratas que buscan el escaño en la primaria del 23 de junio, junto con el senador estatal Nate Blouin, el exrepresentante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Ben McAdams y el ganador de la convención estatal Liban Mohamed.

Farrell se considera progresista, lo que significa que su mayor competencia es Blouin y Mohamed. Blouin publicó recientemente una encuesta de popularidad financiada por él mismo para determinar cuál candidato progresista tiene el mayor respaldo, y está pidiendo a los otros que se unan detrás del ganador para enfrentar mejor a McAdams, considerado ampliamente como el candidato más centrista.

Farrell no mostró interés en esta encuesta.

“No me sorprende que Nate haya seguido adelante sin que ni Liban ni yo estuviéramos de acuerdo”, dijo en un correo electrónico a KUER.

Al crecer en Los Ángeles, Farrell dijo que siempre supo que quería entrar en la política. Después de graduarse de la facultad de derecho en la Universidad de Michigan, trabajó en Washington D.C., Suiza y Texas antes de mudarse a Utah con su esposa en 2022.

Scott G Winterton / Deseret News, pool Michael Farrell habla mientras se une a Nate Blouin, Liban Mohamed y Ben McAdams en el debate de la elección primaria demócrata del 1er Distrito del Congreso en el Eccles Broadcast Center en Salt Lake City el miércoles 27 de mayo de 2026.

KUER se sentó con cada candidato demócrata del 1er Distrito para un perfil de la elección primaria. Puede leer entrevistas con Nate Blouin, Ben McAdams y Liban Mohamed. Esta entrevista con Michael Farrell ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

¿Qué aportaría usted al Congreso que sea diferente?

Creo que lo que aportaría al Congreso, diferente de cualquiera de los otros candidatos en esta contienda, o de lo que veo en muchos miembros del Congreso ya allí, es que voy a ser progresista. Voy a luchar por, ya sabe, estos valores progresistas, estas políticas. Por ejemplo, la atención médica de pagador único, por la que hemos estado luchando en este país durante más de 80 años.

Pero también aportaré la perspectiva de que soy abogado tributario, he sido abogado tributario durante más de 12 años. Aportaré la perspectiva de: “Oigan, sé realmente dónde está el dinero, sé que tengo planes para lograr estas cosas”.

Y también aporto una trayectoria como socio en un bufete de abogados. He tenido una carrera exitosa. He construido coaliciones, eso es todo lo que hago como abogado. Soy un abogado de transacciones, así que negocio acuerdos y trabajo con diferentes partes. Y cuando comienzas un acuerdo con alguien, una parte quiere X, la otra parte quiere cero X. Así que trabajar juntos para lograr cosas será necesario en el Congreso, y eso es lo que he estado haciendo durante 12 años.

¿Cómo describiría su postura política dentro de la amplia gama de opiniones que conforman el Partido Demócrata?

Soy muy progresista. Diría que si hiciera una lista de todos los objetivos de políticas progresistas, si estuviera comparando las cosas con —quiero mencionar a alguien la como AOC [representante federal Alexandria Ocasio-Cortez] o [el exsenador] Sherrod Brown o alguien así— estaríamos bastante alineados.

Si resulta electo, es probable que sea el único demócrata en la delegación. ¿Cómo trabajaría con los otros representantes de Utah en Washington?

Supongamos que los tres titulares ganan. Trabajaré con ellos en temas que son propios de Utah, que realmente afectan a cada distrito aquí y a todos los residentes.

Y, ya sabe, obviamente el más importante de esos desde mi perspectiva, y debería serlo también para ellos, es salvar el Great Salt Lake. Si el Gran Lago Salado desaparece, no tendremos ningún miembro del Congreso, porque el estado desaparecería. Así que trabajar con Blake Moore, Celeste Maloy, Mike Kennedy, etcétera, trabajar con ellos para traer financiamiento a Utah para los niveles de agua, establecer niveles mínimos federales de agua, cosas así.

Y luego tendré que trabajar con personas en Idaho y Wyoming que también serán republicanas, para desviar más agua del Bear Lake hacia el Gran Lago Salado, cosas así. Eso no me preocupa en lo absoluto.

¿Cómo quiere dar forma a la política en torno a la tecnología de inteligencia artificial de rápido crecimiento?

Me asusta. La inteligencia artificial me asusta, y no quiero sonar como un ludita, pero escucho a mucha gente decir: “Oigan, el tren ya salió de la estación, tenemos que subirnos”. Eso nunca ha funcionado en la historia de la sociedad sin dejar destrucción a su paso. Estamos actuando como si estuviera fuera de nuestro control, como si Skynet ya estuviera en funcionamiento y no pudiéramos hacer nada. Eso es ingenuo.

Nosotros, es decir, los actores que están creando esto, como Anthropic y otros actores que están construyendo estos sistemas de inteligencia artificial generativa, y luego el gobierno federal, tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que, de cualquier forma en que avance la inteligencia artificial, sea cual sea el camino, debemos tener cuidado de no perturbar la sociedad. No crear, ya sabe, un 20% de desempleo.

Por ejemplo, los centros de datos están obviamente ligados a la inteligencia artificial aquí en Utah. Estoy completamente en contra de los centros de datos en Utah, cero, no, prohibición total. No tenemos el agua para ello. Y escucho, ya sabe, sistema cerrado, etcétera. ¿De dónde sale el agua? Va a usar agua que necesitamos que llegue al Gran Lago Salado. Así que estoy completamente en contra de instalar centros de datos aquí en Utah.

¿Cuáles son algunas de sus prioridades en política ambiental?

Sí, ya mencioné salvar el Gran Lago Salado. Entonces, niveles mínimos federales de agua allí, desviar más agua del (lago) Bear Lake hacia el Gran Lago Salado, establecer niveles mínimos federales de agua, cosas que ya mencioné.

Pero nuevamente, soy abogado tributario, así que desde la perspectiva de qué podemos hacer con incentivos financieros para lograr que la gente use menos agua en sus jardines o cosas así. O podemos establecer un sistema de arrendamiento de derechos de agua, porque Utah tiene derechos de agua muy particulares, incluso dentro del oeste montañoso.

Así que hacer que la gente se sienta cómoda: “Oigan, no es úsalo o piérdelo, no tienen que usar toda su agua ahora. Pueden dejar que parte de esa agua vaya al Great Salt Lake para que podamos revitalizarlo”.

Y luego limpiar la calidad del aire.

Creo que gran parte comienza con un enfoque total, con todos los recursos, a nivel del gobierno federal para invertir en energía limpia. Llámelo Green New Deal, llámelo como quiera. Como comentario aparte, creo que los demócratas no son muy buenos en la comunicación; a veces se complican ahí. A mí no me importa cómo se llame, pero una revolución de energía limpia. Ya estábamos en un punto en la economía y la eficiencia en el que la energía limpia y renovable es más barata y más eficiente que el petróleo, el carbón, etcétera, la energía sucia. Y hacer esa transición, cuanto antes mejor, ayudará a mejorar la calidad del aire.

Quiero que mis hijos y mis nietos crezcan en este estado. Si no hacemos algo para arreglarlo, no va a haber un Salt Lake City.

No quiero exagerar, pero no podemos permitir que, ya sabe, unos cuantos accionistas ricos de compañías de combustibles fósiles dicten lo que hacemos con la política ambiental cuando miramos por nuestras ventanas y podemos ver: “Oigan, lo que hemos estado haciendo es perjudicial, la calidad del aire no mejora, la inversión térmica no mejora, el Gran Lago Salado no mejora”. Necesitamos cambiar de rumbo.

¿Cuál es lo primero que haría para abordar el costo de vida de los habitantes de Utah?

Donald Trump es presidente por segunda vez porque hizo campaña diciendo que la gente estaba molesta por el precio de los huevos. Obviamente, el presidente no fija los precios de los alimentos, pero la gente está sufriendo y está molesta por lo caro que está todo, y yo también.

Los demócratas necesitan llegar al Congreso, suponiendo que tengamos mayoría en la Cámara de Representantes en 2027, y necesitamos realmente ofrecer beneficios financieros reales y tangibles que lleguen al bolsillo de la gente. De lo contrario, ¿cuál sería el sentido de que voten por los demócratas si no estamos cumpliendo y facilitando sus vidas?

Algunas de las cosas que quiero impulsar son la vivienda asequible, como realizar grandes inversiones federales en viviendas iniciales. Cuando yo crecía en una casa de un millón de dólares, tendrías una reja, ya sabe, y ahora eso ya no es así. La mayoría de la gente ha quedado fuera del mercado de la vivienda. Así que vivienda asequible, crear viviendas iniciales, hipotecas respaldadas por el gobierno federal con pagos iniciales bajos, cosas así.

En cuanto a los precios de los alimentos, combatir el aumento abusivo de precios, cosas así, y reducir lo que se conoce como precios dinámicos, que están siendo implementados por algunos, donde el precio de la leche puede cambiar dentro de una hora.

Alejarnos del gas creo que ayudaría. Pero implementar un impuesto especial a las empresas de combustibles fósiles, para que asuman una mayor parte de la carga, del costo del gas, en lugar de trasladarlo a los consumidores. Estas compañías de petróleo y gas están pagando tarifas por extraer y perforar petróleo que se establecieron en la década de 1920. Así que probablemente podrían actualizarse. Si mi hipoteca estuviera fijada en la década de 1920, estaría viviendo bastante cómodamente ahora mismo.

Pero creo que trasladar gran parte de la carga de estas cuestiones a las personas más ricas implicadas en la ecuación y hacer que asuman una mayor parte del peso sería útil.