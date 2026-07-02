Las placas especiales de Utah reciben un rediseño a todo color

You can find an English-language version of the story here .

_______

Las placas históricas en blanco y negro de Utah han sido un gran éxito, y ahora otros diseños se preparan para convertirse en el nuevo accesorio de tu auto. A partir del 1 de julio, las placas de grupos especiales recibirán una importante renovación. Eso incluye la placa del Gran Lago Salado, que se lanzó en 2025.

“La gente ha llamado cariñosamente a esta placa una ‘venta de pasteles’ para el Gran Lago Salado”, dijo en un comunicado la senadora estatal Jen Plumb , impulsora del proyecto de ley detrás de la placa. “Y si hay algo que sabemos en Utah, ¡es que las ventas de pasteles funcionan!”

Las placas de grupo cobran una cuota anual para apoyar una causa. La popular placa negra, por ejemplo, ha recaudado millones para la Sociedad Histórica de Utah. Con la renovación, muchas han dejado su diseño anterior —un rectángulo en el lado izquierdo de un fondo casi vacío— para adoptar un diseño llamativo a todo color.

La nueva placa del Gran Lago Salado muestra el sol poniéndose sobre las montañas que rodean el agua, mientras un pelícano vuela en uno de los lados.

1 of 8 — new-gsl-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division 2 of 8 — new-share-the-road-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division 3 of 8 — new-u-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division 4 of 8 — new-byu-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division 5 of 8 — new-weber-state-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division 6 of 8 — new-snow-college-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division 7 of 8 — new-jazz-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division 8 of 8 — new-wildlife-plate.jpg Courtesy Utah Motor Vehicle Division

Mucho ocurrió tras bambalinas para llegar a diseños de placa completos. Una ley de 2024 creó una junta de revisión para evaluar los diseños propuestos. Antes de eso, era un poco un desorden general, dijo Jason Gardner, subdirector ejecutivo de la Comisión Tributaria de Utah. Algunos grupos presentaban imágenes muy bien hechas, dijo, pero no había un proceso de aprobación ágil.

“Algunas personas simplemente usaban, por ejemplo, imágenes prediseñadas”, dijo.

El estado contrató a un diseñador gráfico para reimaginar las placas especiales actuales. Al igual que con el Gran Lago Salado, muchos organizadores optaron por un diseño de placa completa, incluidos centros educativos como la Universidad de Utah y la Universidad Brigham Young, y equipos deportivos como el Utah Jazz y el Utah Mammoth . Todas llevarán “Utah” en la parte superior con la misma tipografía, un lema en la parte inferior y un logotipo de colmena en la esquina inferior derecha.

“Algo que la junta consideró muy importante es tener una especie de consistencia —si no en el diseño, al menos en el concepto”, dijo Gardner.

Las placas de Utah se fabrican en la prisión estatal , que antes dependía de maquinaria con décadas de antigüedad, dijo Gardner. Una actualización reciente hizo posibles estos nuevos diseños, además de cambiar de letras en relieve a impresiones planas .

“Eso amplió nuestra capacidad para hacer diseños de placa completa con colores vibrantes e imágenes realmente nítidas”, dijo Gardner.

La placa de America 250 , que se lanzó esta primavera, ofreció un adelanto del nuevo diseño. Al ser una placa estándar, pasó al frente de la fila de diseño. También viene en camino una placa blanca con letras negras, un reflejo de la placa negra.

Para cambiar de un diseño antiguo a uno nuevo de la misma placa, tendrás que pagar una tarifa de 23.75 dólares. Para cambiar a una opción completamente nueva, también tendrás que hacer la contribución anual, que suele ser de 25 dólares.

Para evitar saturar las oficinas locales de la División de Vehículos Motorizados, Gardner pide a los entusiastas de las placas que hagan el cambio en línea. Las nuevas placas se enviarán por correo y no estarán disponibles en persona.

Quienes esperan una placa de cielo oscuro tendrán que aguardar más tiempo. Alan Eastman, ex presidente de Dark Sky Utah , ha estado trabajando para lograr que se produzca y llegue a los autos. Fue creada por ley estatal en 2022, y los fondos apoyarán iniciativas de cielos oscuros en los parques estatales de Utah.

Dark Sky Utah y el diseñador del estado están afinando los detalles, pero Eastman está entusiasmado con cómo va tomando forma. Un borrador muestra a personas mirando la constelación de la Osa Mayor bajo el puente Owachomo en el Monumento Nacional Natural Bridges, el primer Parque Internacional de Cielo Oscuro del mundo.

La placa no muestra la Osa Mayor exactamente donde está en relación con el monumento, dijo Eastman, pero ese no es el objetivo.

“El objetivo es que la gente salga a disfrutar el cielo, y podrán aprender sobre la geografía cuando lleguen a donde estén mirando”.

El estado mantiene un contrato vigente con el diseñador gráfico, por lo que, mientras sigan trabajando juntos, es probable que las placas que se creen en el futuro tengan un estilo similar.

Gardner cree que la gente elige placas especiales porque le gusta su estilo, igual que cuando decide colocar calcomanías en el auto. Por eso él tiene una placa negra en su camioneta blanca. Pero la renovación del diseño estatal también busca dejar claro que estos identificadores pertenecen a Utah.

“Al final, también necesitamos que quede claro para las fuerzas del orden”, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.