¿Puede el humilde enfriador evaporativo enfrentar el calor de Utah?

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A medida que el norte de Utah registra más días por encima de los 100 grados, los residentes están debatiendo los pros y los contras de refrescarse con una reliquia del pasado del Oeste.

Hace cincuenta o sesenta años, los enfriadores evaporativos eran la opción preferida en la región. Un portavoz de Rocky Mountain Power, Dave Eskelsen, estima que estaban en cuatro de cada cinco hogares a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Ahora, los sistemas de enfriamiento evaporativos, que antes predominaban, se encuentran en solo una pequeña fracción de las viviendas.Enfrían el ambiente haciendo pasar aire a través de una almohadilla gruesa y húmeda, y solo son eficaces en climas secos donde el agua puede evaporarse. Su rendimiento depende del calor y la humedad. Una máquina solo puede enfriar el aire hasta cierto punto, dijo Tim Kowalchik, director de investigación en la Oficina de Desarrollo Energético de Utah.

“Han sido eficientes durante mucho tiempo. En Utah ha hecho calor durante mucho tiempo”, dijo. “Sin duda funcionan bien la mayor parte del tiempo”.

Pero cuando la temperatura supera los tres dígitos, podrían no ser suficientes.

“Si hace mucho calor y solo pueden enfriar tu casa entre 20 y 30 grados, ¿qué tan cómodo te resulta pasar de 100 a 80 grados?”, señaló Kowalchik.

Datos de la Encuesta de Consumo de Energía Residencial de 2020 del gobierno federal indican que los enfriadores evaporativos son el sistema principal de enfriamiento en alrededor del 7% de los hogares en Utah, Colorado, Idaho, Montana y Wyoming. Menos del 2% de los hogares los tienen como respaldo.

Es más común que las viviendas no tengan ningún sistema de enfriamiento a que usen un enfriador evaporativo.

Eskelsen atribuye la disminución a los bajos costos de energía y al aire acondicionado más eficiente. Aun así, sigue siendo partidario del enfriador evaporativo. Actualizó unidades antiguas en su casa a un modelo evaporativo de alta eficiencia que “hace un trabajo bastante bueno”, manteniendo la temperatura en 77 grados durante la reciente ola de calor .

Para un poco más de frescor, Casey Olson del Centro Climático de Utah recomienda colgar ropa mojada y dirigir un ventilador hacia ella, como un enfriador evaporativo casero.

“Es sorprendente cuánto puedes enfriar tu casa solo con eso”, dijo.

Aunque los enfriadores evaporativos usan mucha menos electricidad que los aires acondicionados, sí consumen más agua. Calcular los costos exactos de cada uno es complicado, dijo Kowalchik.

También presentan problemas cuando el aire está contaminado. Algunas personas agregan filtros a sus unidades, pero Bo Call, de la División de Calidad del Aire de Utah, recomienda buscar otro lugar en días con humo si se tiene un enfriador evaporativo.

“Tal vez sea momento de ir a visitar a los familiares”, dijo. “O empacar e ir a otro lugar”.

Organizaciones sin fines de lucro en todo Utah ayudan a ciertos residentes de bajos ingresos a calentar y enfriar sus hogares a través del Programa de Asistencia para la Climatización . En lo que va de julio, Utah Community Action en Salt Lake City ha recibido llamadas de 11 hogares que tienen dificultades para mantenerse frescos, dijo el director de operaciones Sahil Oberoi.

“Por lo general, son enfriadores evaporativos”, dijo. “No recibimos muchas llamadas por aire acondicionado”.

A diferencia del aire central, los enfriadores evaporativos están limitados al área donde se instalan, ya sea una ventana o el techo. El aire frío no se distribuye por toda la casa, lo cual no es ideal, señaló.

Y Oberoi entiende por qué esos hogares no cambian al aire acondicionado por su cuenta. Utah Community Action gasta en promedio $6,000 para instalar aire central y revisar el aislamiento en viviendas que suelen ser más pequeñas y antiguas, explicó.

“Las viviendas nuevas no están instalando enfriadores evaporativos. Están instalando unidades de aire acondicionado. Así que son las viviendas más antiguas las que aún los tienen, que, nuevamente, son las que habitan las personas de bajos ingresos”.

Luego está el raro día húmedo , cuando los enfriadores evaporativos, pese a su nombre, pierden gran parte de su capacidad. Oberoi dijo que algunos de sus empleados dependen de estos sistemas, y el pronóstico de condiciones monzónicas los tiene nerviosos.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.