Qué podría aprender Utah del auge inmobiliario de Austin y la caída de los alquileres

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¿Construir más viviendas realmente baja los precios? Una nueva investigación de Pew Charitable Trusts dice que sí.

Con Utah enfrentando un posible déficit de vivienda de 235,000 hogares en los próximos 30 años, los investigadores dicen que el estado podría aprender una o dos cosas de Austin, Texas.

Para empezar, un análisis de Pew encontró que la ciudad logró reducir el alquiler medio en un 4% —o alrededor de $250 al mes— durante los últimos cinco años mediante grandes cambios en la zonificación y en los permisos que provocaron un nuevo auge de construcción de viviendas.

Según el análisis, el crecimiento explosivo de Austin en la década de 2010 llevó a la ciudad a una crisis de vivienda en la que “demasiadas personas competían por muy pocas viviendas.” En esa década, los alquileres aumentaron un 93% y los precios de las viviendas se dispararon un 82%.

El director de la Iniciativa de Política de Vivienda de Pew, Alex Horowitz, ve similitudes entre la situación de Austin hace una década y el panorama de vivienda de Utah hoy en día, con empleos tecnológicos bien remunerados y el atractivo del aire libre ayudando a impulsar el crecimiento histórico del estado y su costoso mercado inmobiliario .

“Utah es un estado que ha agregado mucha población y ha añadido más viviendas que la mayoría de los estados, pero no ha podido mantenerse al ritmo del influjo de residentes,” dijo Horowitz. “Pudimos aprender mucho al observar la experiencia de Austin y estudiar cómo añadieron tanta vivienda.”

A partir de 2015, dijo Horowitz, Austin implementó una serie de cambios. Las reformas incluyeron regulaciones de zonificación que facilitaron la construcción de edificios de apartamentos y un proceso de permisos que permitió un desarrollo más rápido y costos más bajos. Lo que siguió fue una afluencia de nuevas viviendas entre 2015 y 2024 que sumó 120,000 unidades —un aumento del 30% en el total del parque habitacional de la ciudad.

Aunque la asequibilidad de la vivienda a veces puede sentirse como un problema sin solución, “está al alcance si hacemos suficientemente fácil construir,” dijo Horowitz.

“Los constructores están listos para construir viviendas, pero se enfrentan a demasiadas barreras regulatorias, y por eso terminan construyendo solo para el nivel más alto del mercado o grandes edificios de apartamentos.”

En resumen, cree que lo más importante que pueden hacer los gobiernos es quitarse del camino.

Salt Lake City aprobó una amplia reforma de zonificación en 2023 , pero todavía no ha habido cambios significativos a nivel estatal. Un proyecto de ley en la sesión legislativa de 2026 que habría facilitado la construcción de viviendas en lotes pequeños ni siquiera salió del comité.

Para Karson Eilers, director de políticas de la Utah League of Cities and Towns , se necesitará más que cambios de zonificación para abordar el problema.

“Para cada casa, hay que asegurarse de que haya agua potable adecuada, suministro de alcantarillado adecuado, transporte adecuado; todos estos sistemas que normalmente son sistemas públicos,” dijo. “Estamos creciendo rápidamente, y eso significa que tenemos desafíos de infraestructura realmente significativos para poder seguir acomodando ese crecimiento.”

Eilers señaló que muchos de los lotes de vivienda con permisos en el estado se encuentran en áreas donde podrían faltar servicios básicos como alcantarillado, agua y electricidad.

“Tenemos muchas de estas áreas de alto crecimiento que están como en la periferia urbana,” dijo. “Hay una gran cantidad de autorizaciones, autorizaciones legales, que se han otorgado allí, pero todos estamos tratando de averiguar cómo asegurarnos de que haya agua.”

Para abordar ese mismo problema , ha habido cierto movimiento en el frente de políticas públicas. Este año, los legisladores estatales aprobaron una legislación destinada a abaratar los grandes proyectos de infraestructura mediante préstamos de bajo costo . Con el tiempo, dicen los defensores, eso también podría aumentar la oferta de vivienda y ayudar a reducir los precios.

Medidas a nivel estatal como incentivar el desarrollo orientado al transporte público y factores nacionales como las bajas tasas de interés durante los primeros años de la pandemia llevaron a un aumento de la nueva oferta. Ahora, esas herramientas nuevamente están dando como resultado algunos avances en el mercado de alquiler de Utah. Según Zillow, los alquileres en Utah han estado en una lenta disminución desde mediados de 2025.

Cuando se trata de qué tipo de vivienda es mejor construir, expertos como Horowitz dicen que cualquier vivienda nueva —incluso si es de gama alta— ayuda a reducir los costos para todos.

“Cuando no hay suficiente vivienda, son los inquilinos de bajos ingresos quienes terminan pagando el precio más alto, porque los inquilinos de altos ingresos se mudan a vecindarios de ingresos medios y los inquilinos de ingresos medios se mudan a vecindarios de bajos ingresos,” dijo. “Incluso si la vivienda nueva es cara, añadir mucha termina beneficiando más a los inquilinos de bajos ingresos.”

Eilers pidió un poco de paciencia para ver cómo se desarrollan los cambios recientes a nivel estatal y local antes de que la gente empiece a exigir ajustes más drásticos.

“Las ciudades no construyen viviendas,” dijo Eilers. “Planificamos la vivienda, y muchas de estas herramientas que hemos creado, estos intentos graduales, solo han empezado a dar resultados relativamente recientemente.”