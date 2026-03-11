Aumentar los límites de compañeros de cuarto en SLC y Ogden podría aliviar la escasez de vivienda

You can find an English-language version of the story here .

Ogden y Salt Lake City están considerando permitir que más residentes no relacionados vivan juntos. Ambas ciudades actualmente restringen a tres los residentes no relacionados por hogar, el mínimo permitido por la ley de Utah .

La propuesta de Ogden es parte de una enorme revisión de zonificación . Las regulaciones preliminares permitirían que hasta 10 adultos no relacionados vivan juntos en una vivienda unifamiliar independiente, u ocho en cualquier otra unidad, más sus hijos, para un máximo total de 15 personas. Define un hogar como un grupo que vive junto y comparte responsabilidades como comidas, quehaceres y gastos.

El objetivo es modernizar y aclarar el código para los residentes y desarrolladores.

“Un hogar puede incluir, ya sabes, a cualquier persona que viva en esa unidad de vivienda”, dijo Barton Brierley, gerente de planificación de Ogden. “Podrían ser compañeros de cuarto, podría ser una familia tradicional”.

La propuesta de Salt Lake City eliminaría por completo el límite de residentes no relacionados y permitiría un hogar de cualquier tamaño donde las personas compartan comodidades comunes como la cocina y la sala de estar.

Utah es el noveno mercado de vivienda más caro del país, y los hogares del estado se están haciendo más pequeños mientras que las situaciones de vivienda con personas no relacionadas se vuelven más comunes , según el Instituto de Políticas Kem C. Gardner.

Levantar los límites podría ayudar a que la vivienda sea más asequible, ya que más personas pueden compartir el alquiler, dijo Howard Husock , investigador principal especializado en vivienda en el American Enterprise Institute , un centro de pensamiento de centro‑derecha.

Aunque algunos residentes pueden preocuparse por el hacinamiento en los vecindarios, Husock cree que podría existir un límite autoimpuesto.

“La mayoría de la gente quiere tener su propio dormitorio”, dijo.

El Código Residencial Internacional, que Utah sigue, establece un mínimo de 70 pies cuadrados para dormitorios habitables. Salt Lake City requiere 50 pies cuadrados adicionales por persona cuando más de dos personas comparten un dormitorio.

La propuesta de Ogden limitaría una residencia a tres contratos de alquiler para asegurar que alguien sea responsable del mantenimiento y los quehaceres.

“No quieres a muchas personas simplemente señalando a alguien más [como responsable]”, dijo Brierley.

Actualizar el código también tiene que ver con asegurarse de que la ciudad cumpla con las leyes federales de vivienda justa, dijo Brierley. La ciudad no limita cuántas personas pueden vivir juntas en un hogar grupal para personas con discapacidades, pero sí limita a los residentes no relacionados en viviendas estándar, lo cual podría violar leyes que prohíben tener reglas distintas para personas con discapacidades.

Ogden no está haciendo distinciones entre viviendas según su tamaño por cuestión de simplicidad, pero el departamento de servicios de código de la ciudad podría atender casos de hacinamiento o uso indebido de propiedades, dijo.

El límite actual de Salt Lake City sobre residentes no relacionados no se puede hacer cumplir, dijo Nick Norris, director de planificación de la ciudad. En lugar de enfocarse en el número de residentes y su relación entre sí, su nuevo enfoque será el cumplimiento de reglas relacionadas con cosas como ruido y basura.

Esto no es nuevo, dijo Norris.

“Estamos regresando a cómo el primer código de zonificación de la ciudad realmente definió ‘familia’ y la definió así durante, creo, unos 50 años”.

Salt Lake City tomó a Draper como modelo. La ciudad no limita el tamaño de los hogares y no vio un aumento en problemas de ocupación después de eliminar el límite de 5 personas no relacionadas, según un vocero de la ciudad.

“Si esto puede funcionar en una comunidad suburbana en Utah, en el condado de Salt Lake, ¿por qué no podría funcionar también para nosotros?”, dijo Norris.

Algunos caseros han dicho que les gustaría alquilar una casa de cuatro o cinco dormitorios a cuatro o cinco inquilinos no relacionados, mientras que otros planean imponer sus propios límites de ocupación, dijo Norris.

Los residentes podrían preocuparse por un aumento en problemas de estacionamiento o ruido por hogares grandes, pero Norris dijo que esos problemas son igual de probables en una casa con muchos residentes relacionados.

La Comisión de Planificación de Ogden está programada para considerar el nuevo código de desarrollo unificado el 11 de marzo . Los cambios luego deberán ser aprobados por el concejo municipal.

Salt Lake City se prepara para publicar su propuesta para un período de comentarios públicos de 45 días, dijo Norris. Después de eso, el borrador irá a la comisión de planificación para una audiencia pública, y la comisión hará su recomendación al concejo municipal.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.