Guía del votante para la alcaldía de SLC 2023: Lo que hay que saber sobre Anderson, Mendenhall y Valentine

ANDERSON – Frecuentemente la policía no aparece después de una llamada al 911, o llegan muy tarde. Cuando finalmente llegan, tienen que explicar a los dueños de negocios locales o residentes que el alcalde les dice que no hagan nada más que decir a los ofensores que continúen su camino. Increíblemente, no se están aplicando las leyes antidroga. Es por eso por lo que las cifras de delitos son mucho más bajas.

MENDENHALL (en funciones) — Los delitos en la ciudad están en su punto más bajo en años, en el lado oeste bajaron 30 por ciento y la respuesta de la policía ha bajado de manera importante, pero la seguridad pública es más que números. Entiendo que no todo el mundo se siente seguro en la ciudad y no me detendré hasta que así se sientan. Nos hemos asociado con las fuerzas del orden federales para sacar de nuestras calles a más de 310 delincuentes violentos reincidentes e incautar más de 350 armas, 63 kilos de metanfetamina, 11 kilos de heroína y 7 kilos de cocaína. Hemos abierto una subestación de policía en Smith’s Ballpark y estamos construyendo subestaciones de policía en North Temple en Main Street para reducir aún más los tiempos de respuesta de la policía. Yo trabajé agresivamente para revertir la pérdida de agentes jurados por jubilación y traslado lateral, aumentando el sueldo de los agentes hasta el máximo del mercado local, y hemos empezado a contratar y formar a civiles para responder a las llamadas no urgentes, como incidentes de tráfico y asuntos administrativos, que no requieren de un oficial jurado, liberando a los agentes para responder y evitar la actividad criminal. Los oficiales de policía de Salt Lake City y los bomberos me han apoyado para la reelección porque saben que soy la mejor candidata para hacer nuestra ciudad segura.