Utah quiere una educación más enfocada en carreras. Esta escuela en Kaysville es el modelo

You can find an English-language version of the story here .

—

El interior del Catalyst Center del Distrito Escolar de Davis no se parece al de una preparatoria típica.

No hay muchas filas ordenadas de pupitres. En su lugar, hay simuladores de vuelo, un estudio de producción de video, un laboratorio farmacéutico y una gran variedad de equipos profesionales en distintos campos. Afuera, estudiantes cortan madera para construir una mini casa. Otro grupo prueba drones en vuelo.

Estudiantes de las 10 preparatorias del distrito solicitan ingresar a este centro para vivir experiencias prácticas específicas. Dos de sus ocho periodos de clase los pasan en el centro, y el resto en su escuela de vecindario.

Esta escuela especializada magnet en Kaysville es el modelo de educación técnica y profesional K-12 que los líderes de Utah quieren expandir a nivel estatal. Después de visitarla , el presidente de la Cámara de Representantes de Utah, Mike Schultz , consiguió 65 millones de dólares en fondos estatales para que los distritos escolares puedan crear o ampliar sus propios centros “catalizadores” .

La educación enfocada en carreras está en el centro de atención en este momento, tanto en Utah como a nivel nacional . En el sistema público K-12, los líderes estatales la han planteado como una forma de involucrar a estudiantes apáticos y ofrecer más opciones a los jóvenes después de graduarse. En la educación superior, sigue el debate sobre si un título universitario vale lo que cuesta , y los legisladores estatales han criticado programas que, según ellos, no responden a la demanda laboral. Como resultado, se ha exigido a las universidades y colegios públicos de Utah que eliminen programas “ineficientes” y reasignen esos fondos a otros con mejor desempeño y mayores oportunidades laborales.

Martha Harris / KUER Tres estudiantes del programa de gestión de construcción del Catalyst Center de Davis miden madera para una mini casa que están construyendo, 7 de abril de 2025.

Los estudiantes de Utah ya están obligados a tomar al menos un crédito de educación técnica y profesional para graduarse de la preparatoria.

Pueden cursar ese crédito en su escuela de vecindario, pero lo que hace único al Catalyst Center de Davis, según su director Tyler Poll, es el enfoque en trabajar con empresas. En lugar de que un maestro asigne un proyecto solo como práctica en el aula, el centro cuenta con más de 250 socios de la industria que les proporcionan proyectos reales a los estudiantes.

“Nunca tenemos estudiantes que nos preguntan: ‘¿Cuándo voy a usar esto en el mundo real?’”, dijo Poll. “Porque los proyectos vienen del mundo real.”

El centro ofrece 15 programas , que van desde ciberseguridad hasta tecnología farmacéutica. Es un modelo que proviene de la red Center for Advanced Professional Studies (CAPS), con la que el centro y algunos otros distritos de Utah están afiliados, según Poll.

Algunas empresas envían sus drones averiados al centro para que los estudiantes los reparen y los devuelvan. Los estudiantes también han volado drones para contar animales en Antelope Island y han ayudado a centros de esquí con la prevención de avalanchas.

Martha Harris / KUER Tyler Poll, director del Catalyst Center de Davis, señala carteles de videojuegos que los estudiantes del centro han producido, 7 de abril de 2025. La escuela colabora con Epic Games, la desarrolladora de Fortnite, para distribuir los juegos. Poll dijo que Phantom Watcher es un juego creado por estudiantes que ya tiene medio millón de descargas.

Estudiantes del programa de gestión de construcción están construyendo mini casas para The Other Side Village en Salt Lake City, una comunidad destinada a personas que han vivido en situación de calle crónica. Tate Lyon, estudiante de penúltimo año en Farmington High School y uno de los participantes en el proyecto, pasó una tarde cortando madera para una pared.

“Las escuelas normales no tienen, como, un montaje tan loco como este. No te dicen, como, ‘sal y construye, como, toda una mini casa’”, dijo Lyon. “[El centro] trata de darte una experiencia práctica muy buena con personas que saben de lo que hablan, para que puedas tener experiencia real.”

Estudiantes de producción de video y audio están colaborando con el representante de Utah Blake Moore en el Veterans History Project. Los estudiantes graban entrevistas a veteranos en Utah que cuentan sus historias, las cuales luego se archivan en la Biblioteca del Congreso.

“Ninguna de mis tareas llegó jamás a Washington, D.C., a veces al refrigerador,” dijo Poll. “Pero estas historias siguen vivas, y todo está grabado y editado por estudiantes.”

Cuando los estudiantes no tienen un cliente con quien trabajar, ellos mismos proponen soluciones a problemas que observan.

Martha Harris / KUER Eli Downer, estudiante de último año en Bountiful High School, posa para una foto en el laboratorio de computación del Catalyst Center de Davis, destinado a estudiantes de ciberseguridad, 7 de abril de 2025. Downer trabaja en un proyecto grupal para crear un gestor de contraseñas.

Eli Downer, estudiante de último año en Bountiful High School, trabajó con sus compañeros del programa de ciberseguridad en un gestor de contraseñas diseñado para personas nuevas en el uso de computadoras. Uno de sus compañeros propuso la idea después de que las cuentas de su abuela fueran hackeadas repetidamente.

“Estoy aprendiendo, como, cómo los hackers descifran contraseñas, cómo funcionan los distintos métodos para romper contraseñas, cosas así,” dijo Downer. “Estoy aprendiendo todos los detalles, cómo configurar servidores, la parte de hardware, todo eso.”

Después de graduarse, Downer espera conseguir un trabajo en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) o iniciar un negocio de ciberseguridad.

El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a encontrar algo que les interese para seguir después de graduarse, ya sea una profesión o continuar con su educación. El centro abrió en 2022, y según Poll, la mayoría de sus estudiantes ha continuado en la universidad. El centro busca que todos los estudiantes al menos salgan con algún tipo de credencial que puedan incluir en su currículum, lo que les da más opciones laborales.

“Uno de los errores de la educación K-12 es que tenemos demasiados jóvenes que se gradúan sin saber qué quieren hacer,” dijo Poll. “A veces hablamos de la graduación como la meta final. En realidad, es la línea de partida.”

Los programas que se ofrecen están basados en los empleos que tienen mayor demanda, especialmente en la región. Por ejemplo, Poll dijo que hay una gran demanda de analistas de ciberseguridad, incluso en la Base de la Fuerza Aérea Hill. Históricamente, la educación ha estado entre cinco y diez años detrás de la industria, pero el centro no tiene ese problema porque trabaja directamente con empresas.

Martha Harris / KUER Estudiantes de la clase final de drones en el Catalyst Center del Distrito Escolar de Davis trabajan en pruebas de drones, 7 de abril de 2025.

Al trabajar con empresas reales y en un entorno más flexible que el de una escuela tradicional —no hay timbres que marquen el inicio de las clases y los estudiantes no tienen que pedir permiso para ir al baño—, Poll dijo que los adolescentes están aprendiendo cómo comportarse en un entorno laboral. También están desarrollando las llamadas habilidades blandas o duraderas, como la comunicación, la colaboración y la gestión del tiempo.

Poll también ha escuchado a varios padres decir que el centro ha cambiado la forma en que sus hijos ven la escuela.

“Es difícil ir a un trabajo donde odias el 100% de lo que haces, y a veces nuestros estudiantes en las escuelas odian el 100%,” dijo Poll. “Pero si pueden disfrutar el 25% de su horario, ya sea escolar o laboral, si el 25% es algo que les apasiona, eso hace que el otro 75% sea mucho más fácil, más fácil de sobrellevar y más fácil de manejar.”

Si un estudiante encuentra algo que le apasiona, dijo Poll, eso puede darle una meta por la cual esforzarse, como obtener un promedio suficientemente alto para entrar a cierto programa universitario o conseguir su diploma de preparatoria para poder acceder a un trabajo específico.

Martha Harris / KUER Estudiantes de artes culinarias en el Catalyst Center de Davis cocinan y hornean alimentos para la cafetería de la escuela, además de ofrecer servicios de catering para eventos.

Otros distritos escolares ya están entusiasmados con los nuevos fondos estatales. Un grupo de escuelas del norte de Utah planea abrir un nuevo centro catalizador en el otoño. Otros distritos han recorrido el Catalyst Center de Davis para inspirarse y obtener ideas.

“Nuestra economía está donde está porque hay muchísima gente talentosa que vive en Utah,” dijo Poll. “Y mientras más podamos hacer como estado, y más podamos hacer como instituciones educativas para formar a los nuestros, pero también para retener a los nuestros aquí en Utah, eso solo seguirá haciendo de Utah un gran lugar para vivir.”

El centro de Davis también está considerando acceder a los fondos de la subvención. La escuela tiene la ambición de agregar más programas. Después de solo tres años, Poll dijo que ya han alcanzado su capacidad de matrícula.