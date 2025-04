El concurso anual de deletreo en español pone de relieve la educación bilingüe en Utah

You can find an English-language version of the story here .

___

La ortografía es un deporte de resistencia. Mientras el miércoles se celebraba el 10º concurso anual de ortografía española en la Universidad Weber State, los niños golpeaban con sus zapatillas el suelo de madera del escenario de un pequeño auditorio. Garabateaban en sus tableros mientras esperaban su turno. Después de deletrear cada palabra, oían el tintineo de una campana que les decía que habían acertado o el “incorrecto” de los jueces.

Isabel Asensio, profesora de español, traducción e interpretación en Weber State, puso en marcha el concurso porque no ve muchas oportunidades para que los niños celebren su educación bilingüe.

“Es lo mismo que cuando te gusta bailar y haces un espectáculo”, dijo. “[Es] la culminación de lo que estás haciendo y de lo que has estado ensayando”.

Frente al telón granate de terciopelo, algunos niños se alzaban sobre los micrófonos. Otros se ponían de puntillas para responder.

La hija de Maríajosé Fajardo, Ema González, de quinto grado, se clasificó para el concurso al quedar segunda en el concurso de ortografía de la escuela primaria Alta View. La familia se trasladó a Sandy el año pasado. Fajardo dijo que es importante que sus hijos mantengan su español para que puedan seguir en contacto con la familia en Chile.

“Lo ideal es que adquieran uno nuevo y no que pierdan el que ya existe”, dijo.

Aunque el español es fonético, Asensio dice que la ortografía puede ser complicada.

"La H es muda en español, y hay muchas palabras que tienen una H en medio de la palabra. Y si no sabes que la H está ahí, la escribirás mal", explica.

Los acentos también complican las cosas. Luego está la letra Y frente a la LL. La B y la V pueden sonar igual, y las pronunciaciones varían según la región.

González, de once años, entendió mal la palabra esparadrapo. Escribió esparadraco en lugar de esparadrapo. Ese error la dejó en quinto lugar.

González lloró al salir del auditorio. Sus padres la abrazaron y le dijeron que había hecho un buen trabajo. La ortografía en español es difícil, dice.

“Puedo aprender de las palabras en las que me equivoque. Y luego no volver a cometer el mismo error”, dijo.

El campeón de este año ha sido Nicolás Medina Policarpo, alumno de sexto grado de la Canyon Crest Elementary de Provo.

“Esta es una oportunidad para él”, dijo su madre, Yanina Policarpo, profesora de dos idiomas. “Todos los retos a los que se ha enfrentado, venir a un país diferente — para que pueda lograr cualquier cosa que tenga en mente como meta”.

Esos desafíos, dijo, incluyen adaptarse a un nuevo sistema escolar y hacer nuevos amigos después de dejar Perú en 2023.

Macy Lipkin / KUER El campeón del concurso de ortografía Nicolás Medina Policarpo y su madre, Yanina Policarpo. 9 de abril de 2025.

Medina Policarpo dice que sólo durmió tres horas la noche antes del concurso. Tanto estudiar le dejó cansado y nervioso en el escenario. Después de ganar con la palabra privilegiado, planeaba celebrarlo con sus padres, aunque aún no había decidido cómo gastar los 150 dólares del premio.

Su madre dice que el multilingüismo da a los estudiantes la oportunidad de interactuar con otras personas y culturas.

“En este caso, aprenden sobre mi cultura”, dijo. “Me siento muy orgullosa de que mis alumnos y mis hijos, también mis hijos, sigan utilizando la lengua, la lengua materna”.

El español es el mayor de los programas de inmersión lingüística dual de Utah . Aproximadamente la mitad de los distritos del estado lo ofrecen. Los días se dividen a partes iguales entre español e inglés, y los alumnos proceden de entornos muy diversos.

Hay cierto sesgo de selección, según el Consejo de Educación del Estado de Utah, pero los estudiantes de lengua dual superan a sus compañeros monolingües en habilidades académicas y lingüísticas.

En un aula del piso superior, otros alumnos utilizaron sus conocimientos de español en una competición diferente, centrada en juegos de rol. Cada uno de ellos leyó un texto y representó una escena con un compañero.

La hija de Fernando Mateo, Olivia, alumna de sexto grado de la North Davis Preparatory Academy, fue una de las ganadoras de este año. Mateo, que es de España, dijo que sabe lo que es sentir que no puede expresarse en un nuevo idioma. El bilingüismo, dijo, abre las puertas para ayudar a la gente.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.