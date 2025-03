Ser adolescente es duro. Ogden High sabe que ser un adolescente recién llegado a los EE.UU. es aún más difícil

You can find an English-language version of the story here .

Vestido con un jersey de cuello redondo marrón oscuro y una cadena con un anillo alrededor del cuello, Diego E. P. Aguilar se siente cohibido por su pelo corto. El joven de 17 años cursa el último año en el instituto Ogden, donde ha estudiado desde que se trasladó de México hace año y medio.

Hubo un periodo en el que se distanció de los demás y sintió resentimiento hacia algunos compañeros de clase que habían sido sus amigos, dijo. Pensó en dejar de ser el tesorero de la clase.

Compartió sus preocupaciones con Nata Choi, director de apoyo entre pares de Latino Behavioral Health Services . Esta organización sin ánimo de lucro, con sede en Salt Lake City, trabaja para mejorar la salud mental y el acceso a servicios especializados entre las comunidades latinas de Utah.

“Le hablé explícitamente, el nombre de las personas, lo que había pasado con ellos. Y él me preguntó si habían hecho algo grave, algo que no se puede perdonar”, dijo.

Choi le ayudó a perdonar, dijo, y a comprender que el resentimiento no era bueno para él.

“Nata me ayudó mucho, compartía historias que él tenía, que vivió, te hace sentir como entendido, mucho mejor”.

Choi lo entendió. Con una maestría en trabajo social y especialista certificado en apoyo entre iguales , utiliza no sólo su experiencia profesional sino su familiaridad con la cultura latina para ayudar a los estudiantes a sentirse más cómodos y seguros en la escuela.

Cuando Choi se mudó a Utah desde Bolivia en 2007, a los 11 años, se metía en problemas por ser demasiado cariñoso físicamente o por usar palabras que no entendía que eran inapropiadas.

“Tener una familia latina en Estados Unidos, lo que es tener culturas que chocan cuando tengo que hablar español en casa, y luego tengo que hablar inglés en la escuela, y tener que lidiar con estos matices que sólo una persona que realmente pasó por ello realmente entendería”.

Macy Lipkin / KUER Ogden High School en Ogden, 25 de noviembre de 2024.

Especialistas en apoyo entre pares de Latino Behavioral Health Services acuden a clases de estudiantes inmigrantes en Ogden High y Mound Fort Junior High. Cuando la financiación de la subvención del programa se venció al final del año escolar 2023-2024, el Distrito Escolar de Ogden decidió mantenerlos a cambio de espacio de oficina gratuito en la antigua escuela primaria James Madison, ahora un centro comunitario.

Los profesores pueden referir a los estudiantes para que reciban apoyo adicional, o los estudiantes pueden pedir reuniones individuales. A veces, los especialistas se reúnen con las familias y les ayudan a acceder a recursos adicionales. El distrito está considerando la posibilidad de ampliar la asociación a más escuelas, según el director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro.

Cuarenta y siete por ciento de los estudiantes de Ogden High School son hispanos o latinos, según los datos de inscripción de otoño de 2024. En todo el distrito, se gradúan a tasas más altas que sus compañeros blancos . Pero en Ogden High, que alberga el programa del distrito para los estudiantes recién llegados al país, se han graduado a tasas más bajas que sus compañeros blancos en los últimos dos años.

Amanda Salgado, profesora de alfabetización multilingüe en Ogden High, dijo que la salud mental tiene que ser una prioridad.

“Ser adolescente ya es bastante duro de por sí”, dijo, incluso sin venir a un nuevo país y aprender un nuevo idioma. Este año, todos sus alumnos proceden de países hispanohablantes. La mayoría se queda con ella durante sus dos primeros años en Estados Unidos, recibiendo una clase de lectura y escritura y otra de expresión y comprensión oral.

“[Mis alumnos] tienen muchas ideas, son brillantes y son personas de lo más interesantes”, afirma. “Como comunidad, seremos más fuertes cuantos más recursos podamos dedicar a estos chicos y ayudarles a sentirse como en casa”.

Salgado dijo que acuden a ella con problemas o en busca de consejo, pero ella no es un profesional de la salud mental.

“Tengo un aula llena de estudiantes que necesitan mi atención”, dijo, por lo que el apoyo de especialistas con antecedentes culturales similares es poderoso. Choi y su colega Kim Lopez Moreno ayudan a los estudiantes a sentir que pertenecen a un grupo y a alcanzar sus objetivos, y sus alumnos los esperan con entusiasmo.

Macy Lipkin / KUER Amanda Salgado enseña alfabetización multilingüe en Ogden High. “Tienen mucho que aportar”, dice de sus alumnos.

Los jóvenes tienen menos probabilidades de acceder a los servicios de salud mental que los adultos, y los jóvenes de minorías raciales tienen aún menos probabilidades de hacerlo, según Liz Siantz, profesora adjunta de trabajo social en la Universidad de Utah.

Los jóvenes hispanos tienen más de un 20% menos de probabilidades de acceder a la atención de salud mental que sus compañeros blancos, según estudios revisados por expertos y publicados en el American Journal of Health Behavior y el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry .

Los servicios de salud mental adecuados a la edad son limitados y, cuando existen, el estigma o la falta de apoyo familiar pueden impedir que los jóvenes los utilicen, afirma Siantz. El apoyo entre compañeros puede normalizar la necesidad de servicios de salud mental.

“No sólo puede abordar un problema específico de salud mental, sino también otras experiencias vitales que tanto el compañero como el estudiante de secundaria hayan vivido o estén viviendo”, afirma.

Aunque la investigación es limitada, mejorar el acceso de los estudiantes a la atención sanitaria podría mejorar la salud mental, lo que podría reducir el riesgo de suicidio.

Salgado atribuye a los especialistas en apoyo entre iguales el mérito de ayudar a sus alumnos, algunos de los cuales llegan nerviosos, tímidos o enojados con el mundo, a tener más confianza en sí mismos.

“Están más dispuestos a participar, se acercan más a los demás, hacen amigos y empiezan a sentir que tienen un lugar aquí”, afirma.

Choi está de acuerdo. Él lo ve en su comportamiento cuando ayuda a los alumnos a gestionar mejor sus emociones y a rendir más en la escuela. Dice que conectan con los demás y se abren. Hoy en día, Aguilar sigue en el gobierno estudiantil, en parte gracias a las conversaciones que tuvo con Choi

“Hablé con Nata, me escuchó, me ayudó con los problemas que yo tenía, y ya me hizo otra vez abrirme más a la gente otra vez,” dijo.

Así hizo más amigos y mejoró su inglés.

Para Choi, establecer relaciones es fundamental en su trabajo. Recuerda a un estudiante que acudió a él después de que conectaran a través de conversaciones casuales.

“Me siento honrado de poder ayudar a este estudiante y de que confíe en mí”, dijo, señalando que los adolescentes a menudo piensan que los adultos no los entienden. “Cuando puedo ser ese adulto que sí lo hace, es increíble”.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.