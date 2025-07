El estacionamiento en Salt Lake City acaba de volverse más caro

You can find an English-language version of the story here .

Sube el costo del estacionamiento en la vía pública en el centro de Salt Lake City.

Desde el 1 de julio, la capital de Utah implementó varios cambios en el estacionamiento con parquímetro:



La tarifa por hora aumentó de $2.25 a $3.50, un incremento del 55.6 %.

Ya no hay estacionamiento gratuito por dos horas los sábados.

El horario de cobro se extendió hasta las 10 p.m., en lugar de las 8 p.m.

Así que, de lunes a sábado, de 8 a.m. a 10 p.m., los conductores deben pagar por estacionar en la calle, con un límite de dos horas. El estacionamiento sigue siendo gratuito los domingos y días festivos. Los cambios no aplican a estacionamientos privados ni a garajes, como los de City Creek Mall o The Gateway.

La ciudad atribuyó los cambios al crecimiento y a los hábitos cambiantes. En lugar de ser principalmente una ciudad de paso donde los empleados trabajan y luego se van, los líderes municipales dijeron en un reel de Instagram que Salt Lake City “ahora se está convirtiendo en una ciudad de eventos, lo que significa que la gente pasa más tiempo en el centro después del trabajo y los fines de semana”. Las sugerencias para los cambios se presentaron a la ciudad tras un estudio realizado en 2022 .

Julie Crookston, subdirectora de Servicios Públicos de Salt Lake City, dijo que el estacionamiento en el centro está pensado para ser de corta duración.

“El objetivo del estacionamiento con parquímetro es fomentar la rotación”, dijo. “Notamos que, a medida que los eventos en la ciudad han ido en aumento y más personas vienen a visitarla, la rotación no estaba ocurriendo como debería.”

Crookston señaló que las personas que visitan el centro para comer algo o tomar una bebida rápida con un amigo no han podido encontrar estacionamiento cerca de su destino. Y como “más personas están visitando la ciudad los fines de semana y por las noches”, la ciudad decidió agregar tarifas los sábados.

Eva López Chávez, quien representa el centro en el Concejo Municipal de Salt Lake City, apoya las modificaciones.

“Estamos viendo mucha más actividad de entretenimiento, transacciones económicas y comportamiento del consumidor en el centro, no solo durante el horario laboral, sino después de las 5 p.m.”, dijo. “Realmente estamos viendo cómo se revela el lado oculto de nuestro centro de una manera muy positiva.”

Datos de la Downtown Alliance muestran que las visitas han aumentado , y un informe del Kem C. Gardner Policy Institute confirma que la población de la ciudad sigue creciendo .

Según el presupuesto recomendado por la alcaldía de Salt Lake City, se estima que los cambios generarán 1.2 millones de dólares adicionales en ingresos. Crookston dijo que se proyecta que 800,000 dólares de esa cantidad irán directamente al fondo general de la ciudad y podrán utilizarse para diversas necesidades, como “mantener las carreteras y pintar los carriles para bicicletas”.

López Chávez dijo que el aumento de tarifas refleja algunas dificultades propias del crecimiento. Ella comprende las preocupaciones de los residentes y de los pequeños negocios, pero señaló que el dinero adicional es necesario.

“Cada vez que conduces por una calle, las reparaciones de aceras, los carriles para bicicletas, incluso el pago del transporte público”, dijo López Chávez, “todas esas fuentes de ingresos provenientes de los parquímetros se están canalizando para crear una red de infraestructura urbana sostenible.”

Agregó que el aumento de precios aún se ajusta a lo que cobran otras ciudades de tamaño similar. En Denver, estacionar en la calle cuesta aproximadamente 2 dólares por hora. En Las Vegas, varía entre 1 y 3 dólares por hora. En Boise, fluctúa entre 50 centavos y 3 dólares por hora, con 20 minutos gratuitos.

Según Crookston, actualmente hay 1,650 espacios con parquímetro en Salt Lake City. Dijo que la ciudad no planea agregar más espacios por el momento. Y las multas por violaciones en los parquímetros seguirán siendo las mismas.

El estudio de 2022 sobre los hábitos de estacionamiento en Salt Lake City también sugirió instalar parquímetros en el vecindario de Sugarhouse. Crookston y López Chávez dijeron que no es algo que estén considerando en este momento, pero podría suceder en el futuro.

La última vez que la ciudad aumentó el precio del estacionamiento en la vía pública fue en 2019, con un incremento de 25 centavos.