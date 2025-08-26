Un cónsul honorario de Guatemala fortalecería los lazos y el comercio internacional de Utah

You can find an English-language version of the story here .

—

Se está preparando un cónsul honorario de Guatemala para Utah.

Utah tiene tres consulados completos que brindan ayuda legal y administrativa a ciudadanos, y 28 cónsules honorarios o voluntarios. Los cónsules honorarios tienen poderes limitados que varían según el país, pero el director estatal de comercio internacional y diplomacia los considera una herramienta para impulsar el comercio con otros países.

El cónsul honorario de Guatemala no tendría funciones oficiales, por lo que el Consulado de Guatemala en Denver seguiría visitando Utah varias veces al año para ayudar a los ciudadanos con documentación legal.

El alcalde de Ogden, Ben Nadolski, ve al cónsul honorario como el primer paso hacia relaciones diplomáticas a largo plazo. Ha tenido reuniones con líderes guatemaltecos tanto en Ogden como en su país de origen, al que viajó por cuenta propia .

“Cuando todo comenzó, las primeras conversaciones fueron realmente sobre intercambio económico”, dijo.

El establecimiento del nuevo cónsul está en manos de los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, dijo Franz Kolb, quien se desempeña como director de comercio internacional y diplomacia bajo la Oficina de Oportunidad Económica del Gobernador y como cónsul honorario de Austria en Utah.

“Cuando comienzas relaciones diplomáticas, inevitablemente siguen las relaciones comerciales, colaboraciones educativas y así sucesivamente”, dijo.

El comercio internacional es beneficioso para ambas partes, señaló, destacando que la economía de Utah es cada vez más internacional.

Las exportaciones internacionales del estado crecieron un 12% entre 2014 y 2024, y las importaciones un 58% después de ajustar por inflación, según los últimos datos del Instituto de Políticas Kem C. Gardner .

Las exportaciones respaldan más de 70,000 empleos en Utah. Los principales socios comerciales del estado son el Reino Unido, Canadá, China, México y Japón, y Utah tiene cónsules honorarios o consulados completos con todos ellos excepto China.

En el pasado, Canadá también ha sido un gran contribuyente al turismo en Utah.

Para Marco Guzmán, residente de Utah, el cónsul honorario iría más allá de construir puentes económicos. El empresario y líder de una organización sin fines de lucro es candidato para ser el nuevo cónsul honorario guatemalteco. Como residente de Utah desde hace mucho tiempo, ya difunde información cuando el consulado móvil llega a la ciudad y ofrece su apoyo como voluntario. Ayudar a sus compatriotas guatemaltecos y a otros latinos es un honor, dijo.

Si obtiene el cargo de cónsul honorario, ayudaría a los residentes a comunicarse con el consulado en Denver en caso de emergencia o a completar trámites.

“La mayoría de las veces, no saben qué tipo de papeles tienen que presentar allá”, dijo.

Aproximadamente entre 25,000 y 28,000 guatemaltecos viven en Utah, según estimaciones del Consulado de Guatemala en Denver. El Instituto Gardner sitúa esa cifra en alrededor de 11,600 , según datos del Censo de 2020. Guzmán dijo que están concentrados en Salt Lake City y West Valley City.

Para él, el cargo consular honorario sería una oportunidad para compartir la cultura guatemalteca y ayudar a los locales a hacer negocios con el país o visitarlo.

“Conozco a casi todos en el área, y ellos confían en mí, yo confío en ellos, así que trato de ayudar”, dijo.

El mundo se está haciendo más pequeño, dijo Kolb, señalando el nuevo vuelo internacional directo de Salt Lake City a Lima, Perú. A medida que aumenta el comercio internacional, Kolb espera ver más relaciones consulares.

“Cuanto más negocios hacemos, más nos beneficia”, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.