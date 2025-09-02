Los parques nacionales de Utah y sus pueblos cercanos enfrentan menos turismo este verano

You can find an English-language version of the story here .

—

Después de un par de años récord , la cantidad de visitantes en todos los parques nacionales de Utah ha disminuido este verano.

El número de visitantes en Bryce Canyon durante junio y julio cayó un 8% en comparación con 2024. Capitol Reef National Park enfrentó una baja similar. En Glen Canyon National Recreation Area, hubo una disminución del 20%.

En conjunto, los cinco parques nacionales de Utah y Glen Canyon registraron una caída de casi el 10% en comparación con el año anterior.

Eso representa un gran impacto para las comunidades rurales cercanas que dependen de que la gente venga a gastar su dinero.

“No hay Silicon Slopes aquí”, dijo Lance Syrett, gerente general del hotel Ruby’s Inn en Bryce Canyon City, refiriéndose a la industria tecnológica de Utah. “El turismo es el rey aquí, y nuestra economía vive y muere por el turismo.”

Las personas que visitaron los parques de Utah gastaron aproximadamente 1.9 mil millones de dólares en las comunidades de entrada en 2023, según datos del National Park Service.

Incluso después de bajar los precios para atraer clientes, Syrett estima que los ingresos han disminuido entre un 3% y 4% este verano en Ruby’s Inn, que su familia ha administrado por más de un siglo.

“Definitivamente es una época estresante”, dijo Syrett. “Cada año, tienes que ganar un 2% o 3% más solo para mantenerte al ritmo de la inflación. Así que cuando estás abajo, no es bueno.”

Es especialmente difícil en un lugar como Bryce Canyon, dijo, porque el parque de gran altitud tiene una temporada alta relativamente corta antes de que llegue el clima frío, lo que hace casi imposible recuperar el déficit más adelante en el año.

La baja en los parques de Utah es parte de una tendencia más amplia en los viajes este verano. Parece estar impulsada por una caída en el turismo internacional, ya que meses de incertidumbre económica, aranceles intermitentes y retórica política proveniente del presidente Donald Trump han llevado a algunos viajeros extranjeros a pensarlo dos veces antes de venir a Estados Unidos.

La disminución en los cruces fronterizos indica que menos canadienses están haciendo viajes por carretera al país. Las ciudades montañosas de Colorado también han visto una baja en visitantes internacionales.

En Las Vegas, el número de visitantes ha disminuido mes tras mes durante los últimos seis meses. Eso es particularmente relevante para los parques del sur de Utah, porque Vegas es un destino común de aeropuerto donde los turistas internacionales comienzan sus aventuras en las rocas rojas del sur de Utah.

“Todos están abajo”, dijo Judy Franz, quien dirige la Cámara de Comercio de Page-Lake Powell y el centro de visitantes local. “Cuando veo que las compañías de tours están abajo, eso es una verdadera señal para mí de que tenemos un problema.”

La cantidad de visitantes en el área de Lake Powell bajó alrededor del 30% este julio en comparación con el año pasado, dijo, impulsada por esa caída en los viajeros internacionales. Aunque normalmente los visitantes extranjeros superan en número a los turistas estadounidenses, dijo que eso se invirtió en julio.

Ruby’s Inn también ha notado la baja en visitantes extranjeros. En 2019, Syrett dijo que aproximadamente el 60% de sus huéspedes venían del extranjero. Después de desplomarse durante la pandemia, ese número volvió a subir a cerca de la mitad en 2024. Este año, ha sido apenas del 40%.

“Ruby’s Inn no sería lo que es hoy sin nuestros visitantes internacionales”, dijo. “Es algo muy importante para nosotros, y ha sido así durante mucho tiempo.”

El sector turístico local fue construido con base en una cierta cantidad de turistas extranjeros que venían cada año, dijo, y simplemente no hay suficientes estadounidenses para llenar ese vacío.

Los huéspedes que vienen del extranjero también tienden a reservar habitaciones con más anticipación, lo que ayuda a los hoteles a planear sus presupuestos y saber cuánto necesitan gastar en publicidad. Este verano, dijo que la reserva promedio en Ruby’s Inn se ha hecho con solo dos semanas de anticipación, en comparación con las seis semanas del año pasado.

A pesar de la ansiedad, Syrett dijo que tiene esperanza de que el turismo en los parques eventualmente se recupere como lo ha hecho en el pasado.

“Viví la época de las ‘freedom fries’ y los franceses quedándose en casa”, dijo, refiriéndose a la disputa durante la guerra de Irak entre Estados Unidos y su aliado europeo. “Solo espero que prevalezca la sensatez.”

Aunque Franz reconoce que la economía y la política han contribuido a la baja, otros desafíos también han afectado a Lake Powell.

El incendio Dragon Bravo cerca del Grand Canyon — ahora contenido en un 64% — arrojó humo sobre la región durante semanas. Titulares sobre los niveles bajos de agua del lago también generaron preocupaciones entre los navegantes, dijo, aunque todavía hay algunas rampas de lanzamiento abiertas.

“No es solo una cosa”, dijo Franz. “Creo que estamos enfrentando todo un conjunto de problemas.”

El calor extremo también puede haber alejado a algunas personas. Franz dijo que el negocio de guía de pesca de su esposo se desaceleró drásticamente este verano porque el clima caluroso dificultó la pesca.

Está alentando a los negocios locales a ofrecer más descuentos para atraer de nuevo a los visitantes, pero con el verano llegando a su fin, dijo que será difícil revertir la situación económica antes de 2026.

“Este tipo de desaceleraciones no son algo que se resuelva de la noche a la mañana, y luego todo vuelve a la normalidad al día siguiente”, dijo Franz. “Pero creo que nuestros negocios están haciendo un gran trabajo, tratando de mantenerse a flote.”

Mientras tanto, tanto Franz como Syrett dijeron que hay un punto positivo para los habitantes de Utah: hay muchas buenas ofertas disponibles.