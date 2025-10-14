El cierre afecta de forma mixta a empleados del IRS en Ogden y golpea a los restaurantes

You can find an English-language version of the story here .

Cuando Austin Peat fue puesto en licencia sin goce de sueldo de su trabajo en el servicio de impuestos de Estados Unidos en Ogden, no se sintió demasiado afectado. Al principio le preocupaba no poder terminar ciertas tareas mientras el gobierno cerraba.

Ahora está aprovechando el tiempo libre no planeado.

“Mi familia tiene muchos cumpleaños en octubre, así que he podido disfrutarlos de verdad y no tener que preocuparme por levantarme tan temprano”, dijo. “O no estoy pensando en, ya sabes, mi lista de cosas que me gustaría lograr en el trabajo al día siguiente.”

Incluso estando suspendido, se siente cómodo financieramente. Y aunque disfruta su trabajo —le gusta ayudar a las personas con sus impuestos— le preocupa la negatividad que la gente de afuera tiene hacia el IRS.

“Creo que incluso el poder ejecutivo no lo quiere mucho tampoco, así que realmente apesta trabajar en un lugar donde a mucha gente no le gustas”, dijo.

Dan Martinez, coordinador legislativo del capítulo local del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro , dijo que aunque “pagar impuestos solía ser un deber estadounidense”, el IRS ha sido convertido en villano.

Hablando como representante sindical, señaló que ese tipo de discurso se intensificó con los recortes DOGE de la administración Trump. Eso puso nerviosos a los empleados.

“Todo el discurso de que los empleados federales eran malos —ya pasamos por eso, y definitivamente hay una actitud más reservada, donde tenemos que preocuparnos por nuestros ahorros”, dijo. “Tenemos que preocuparnos. Mucha gente vive de cheque en cheque.”

El Departamento del Tesoro es el mayor empleador en el condado de Weber, según datos de 2023.

Algunos empleados han sido suspendidos, otros trabajan sin paga y otros siguen trabajando normalmente, dijo Martinez. Los líderes sindicales no saben cuántos empleados con base en Ogden están en cada categoría, pero la agencia ha suspendido a casi la mitad de sus empleados a nivel nacional, según Associated Press .

Ahora el gobierno federal avanza con despidos masivos, incluso en el IRS, según Federal News Network . La agencia despidió trabajadores a principios de este año antes de reincorporar a algunos y contratar nuevos empleados en septiembre.

Mientras tanto, Martinez dijo que sus compañeros están tomando préstamos de sus fondos de jubilación y ayudándose mutuamente a solicitar el desempleo. Algunos están invitando a colegas a cenar.

“Una de las cosas esperanzadoras de este cierre es ver cómo la gente se apoya mutuamente”, dijo.

Aun así, mientras los trabajadores cuidan más su dinero, los restaurantes locales están preocupados.

Susie Zenger es copropietaria de Great Harvest Bread Company en el centro de Ogden junto con su esposo. Muchos de sus clientes son empleados del IRS que vienen de edificios de oficinas cercanos. Durante el cierre del gobierno de 2018-2019, mientras ella recibía tratamiento contra el cáncer, su esposo trabajó con un “equipo mínimo”, recordó.

El negocio ha estado visiblemente lento durante algunas semanas, dijo. Extrañan ponerse al día con sus clientes habituales del gobierno federal.

“Han venido por años. Los conocemos por nombre, y me pregunto, ‘¿Por qué no he visto a tal persona esta semana?’ Ah, por eso.”

Zenger dijo que ha mandado a sus empleados a casa temprano porque no hay trabajo para ellos. Si las cosas siguen así de lentas, tendrán que reducir el personal aunque no quieran, dijo.

Macy Lipkin / KUER Susie Zenger atiende a un cliente en Great Harvest Bread Company en Ogden, del que ella y su esposo son dueños, 9 de octubre de 2025.

En la misma calle, en No Frills Diner , Ron Yeates sirve comida casera reconfortante en un ambiente de antaño. El IRS es una parte importante de la economía local, dijo Yeates. Reconoce las credenciales de los empleados cuando vienen a comer y ha llegado a conocer a algunos clientes habituales. Han sido unos meses difíciles para su negocio debido a la construcción cercana, dijo, pero el cierre es aterrador.

“A veces siento que todo por lo que he trabajado va a desaparecer. Es muy preocupante”, dijo.

Esperaba recuperar ingresos perdidos durante la temporada navideña, pero el cierre y las suspensiones lo han hecho dudar de que eso ocurra.

En The Mercantile on 25th , un lugar informal de desayuno y almuerzo también en la calle 25, el copropietario Nick Morris ha extrañado a algunos de sus clientes habituales durante el cierre. Su restaurante está frente en diagonal al edificio federal, que alberga a algunos trabajadores del IRS y de la Administración del Seguro Social.

Macy Lipkin / KUER Nick Morris es copropietario de The Mercantile on 25th, frente en diagonal al edificio federal del centro, 9 de octubre de 2025.

“Hay una conexión personal con ellos, ¿sabes?”, dijo. “Es como, ‘Ah, caray.’ ‘Esperamos que esto se resuelva pronto para que puedan volver al trabajo y no preocuparse por sus finanzas personales.’”

Cuando una pieza del engranaje no funciona, dijo, eso se hace sentir en toda la comunidad.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.