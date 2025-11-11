Las palabras de Trump mueven mercados; ganaderos de Utah sienten el impacto

You can find an English-language version of the story here .

Era inusualmente silencioso en los corrales de venta de Salina, en el centro de Utah, el 21 de octubre — dos días después de que el presidente Donald Trump anunciara que se enfocaría en reducir los precios de la carne de res en los supermercados.

ValJay Rigby, presidente de Utah Farm Bureau (Buró Agrícola de Utah), estaba allí.

“Tenían un grupo muy bueno de vaquillas de 480 libras, y en realidad las retiraron temprano en esa subasta porque no podían conseguir postores”, dijo.

La reacción de los compradores a la propuesta del presidente de cuadruplicar las importaciones de carne argentina fue inmediata.

“Todos estaban sentados, y las ofertas fueron muy silenciosas al principio”, dijo.

Las ofertas aumentaron a medida que avanzaba el día, una vez que los compradores se dieron cuenta de que aún tenían pedidos que cumplir, porque “la demanda está ahí”, explicó Rigby. Cree que la reacción inicial ilustra la respuesta emocional que una declaración inesperada de Trump puede provocar en el mercado.

“Cuando habló de eso, el precio cayó, pero fue una especie de manipulación artificial del mercado”, dijo.

La lógica política es que el plan de Trump busca reducir los precios de la carne para los compradores. Jeff Young, presidente de la Asociación de Ganaderos de Utah , no cree que importar carne de Argentina haga mucho por los precios al consumidor a largo plazo. Pero, como lo que Rigby presenció en los corrales, cuando el presidente habla, sin duda causa revuelo en el mercado para los ganaderos.

“No siento que el tema de la carne argentina deba tener tanto impacto en el mercado, pero el hecho de hablar sobre bajar los precios inmediatamente hizo caer el mercado y ha perjudicado a bastantes productores”, dijo mientras conducía su camioneta para revisar su ganado en su rancho en Summit County.

Hugo Rikard-Bell / KUER Jeff Young, presidente de la Asociación de Ganaderos de Utah, sentado en su camioneta en su rancho en Summit County, 29 de octubre de 2025. No cree que las importaciones desde Argentina afecten los precios del ganado a largo plazo.

Hay un gran vacío en la cadena de suministro de carne por varias razones.

Primero, los aranceles del 50% impuestos a Brasil a principios de este año entraron en vigor en agosto y provocaron una caída dramática en las importaciones de carne. Antes de julio, las importaciones de carne brasileña habían estado en un nivel histórico.

Segundo — y una razón aún mayor — es que Estados Unidos no está recibiendo ganado de México en este momento. El Departamento de Agricultura cerró la frontera sur en julio para evitar la entrada del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que devora carne y que está causando estragos en el ganado mexicano.

Young dijo que el plan de Trump para importar carne y bajar los precios no llenará el vacío dejado por México y Brasil.

“Es una cantidad mucho mayor la que normalmente vendría aquí que la carne que se importaría desde Argentina.”

En la semana posterior al anuncio del presidente, los precios del ganado cayeron poco menos de 20 centavos por libra.

“Eso probablemente sea una pérdida de 300 dólares por cabeza en ese animal ahora”, explicó Young.

Si se aplica a un rebaño de 200 animales, los productores enfrentan una pérdida de 60,000 dólares. Si se considera que las pequeñas granjas familiares representan el 95% de las granjas en Estados Unidos, “eso es bastante significativo”, dijo Young.

Hugo Rikard-Bell / KUER El 95% de las granjas en Estados Unidos son de propiedad familiar, según el censo agrícola del USDA.

El hato ganadero de Estados Unidos está en su nivel más bajo en siete décadas , y los costos en las granjas son altos, dijo John Newton, vicepresidente de políticas públicas y análisis económico en la American Farm Bureau Federation (Federación Estadounidense del Buró Agrícola) — lo que contribuye a los altos precios del ganado.

Combine eso con una sequía histórica y el impacto duradero que la pandemia ha tenido en la capacidad de procesamiento, y los agricultores han quedado en una situación difícil.

“Si combinas todos esos factores, tenemos precios altos del ganado”, dijo Newton.

Agregó que la industria agrícola es vulnerable a la inflación en salarios y costos, como transporte, que se observa en todo el mundo.

Al final del día, el plan de Trump para aumentar las importaciones desde Argentina probablemente no tendrá un impacto significativo en los precios de la carne en el supermercado, según Newton, si no hay un esfuerzo por reducir los costos de producción en Estados Unidos.

Tras la caída inmediata de precios vista en los mercados ganaderos en todo el país, los precios comienzan a subir nuevamente a los niveles anteriores al anuncio de Trump.

“Es el efecto psicológico de decir que vamos a hacer todo lo posible para bajar los precios de la carne para el consumidor”, dijo Newton.

“Crea mucha incertidumbre económica para ellos, y creo que por eso vimos las reacciones que vimos.”