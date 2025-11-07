Reorganización del ICE por Trump genera preocupación sobre inmigración en Utah

You can find an English-language version of the story here .

El abogado Adam Crayk anticipa que la aplicación de leyes migratorias en Utah se vuelva mucho más agresiva. El reciente arresto público en el aeropuerto que se volvió viral es solo un indicio temprano.

“No queremos que Salt Lake City se convierta en un Chicago”, dijo, en referencia a las tácticas de la Patrulla Fronteriza en esa ciudad.

Según WBEZ, agentes en el área de Chicago han derribado puertas, atacado a manifestantes con gas lacrimógeno y disparado a una mujer acusada de rozar su vehículo .

“No merecemos que Salt Lake City se convierta en un Chicago”, reiteró.

Sus preocupaciones provienen de un supuesto cambio en el liderazgo.

A fines de octubre, la administración de Trump comenzó a reemplazar a los líderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con agentes de la Patrulla Fronteriza en oficinas de todo el país, según The New York Times . Aunque el gobierno no ha publicado una lista completa de los sitios afectados, Crayk dijo que Salt Lake City está incluida.

“Sabemos que Jason Knight está siendo destituido”, dijo Crayk sobre el director interino de la Oficina Local del ICE en Salt Lake City . “Y sabemos que un agente de la Patrulla Fronteriza viene ahora para asumir el cargo de director local de la oficina.”

La oficina supervisa las operaciones en Utah, Idaho, Montana y Nevada.

ICE no respondió a la pregunta de KUER sobre quién lidera actualmente la Oficina Local de Salt Lake City. Una portavoz redirigió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa tanto al ICE como a la Patrulla Fronteriza, entre otras agencias. La consulta de KUER no ha sido respondida después de más de 24 horas.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional e incluye a la Patrulla Fronteriza, señaló una publicación en redes sociales del 27 de octubre hecha por Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

En ella, dijo que el departamento no tenía cambios de personal para anunciar.

Macy Lipkin / KUER Las banderas de Utah, Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional frente al 2975 Decker Lake Drive en West Valley City, donde se encuentran la Oficina Local de ICE en Salt Lake City y el Tribunal de Inmigración de Salt Lake City, 17 de julio de 2025.

Mientras tanto, Crayk espera lo que viene.

“Me han dicho que necesito abrocharme el cinturón, y eso me asusta”, dijo. “No necesito abrocharme. Ya llevo nueve meses con el cinturón puesto. Supongo que ahora tendré que ponerme doble cinturón, y eso no me gusta.”

Crayk dijo que los oficiales de inmigración en Utah en su mayoría han hecho un buen trabajo, aunque ha cuestionado algunos arrestos.

Ahora, sin embargo, le preocupa que arrestos como el de su cliente en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City se vuelvan más comunes porque, según él, los arrestos de la Patrulla Fronteriza tienden a ser “más agresivos y visibles.”

La Patrulla Fronteriza y ICE han adoptado enfoques diferentes para llevar a cabo la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, dijo Michael Kagan, director de la clínica de derecho de inmigración en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

ICE se ha enfocado en objetivos específicos, dijo, mientras que la Patrulla Fronteriza está más asociada con perfilamiento racial y arrestos aleatorios.

“En la extraña escala de tácticas migratorias agresivas de la administración Trump, la Patrulla Fronteriza es la que ha estado asociada con los arrestos más extremos y más impactantes en todo el país, particularmente en Los Ángeles y Chicago”, dijo.

Un juez federal ordenó el 6 de noviembre a los agentes federales en Chicago que limitaran el uso de la fuerza contra manifestantes y periodistas, según la agencia Associated Press. El líder de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, había testificado que el uso de la fuerza por parte de los agentes federales contra los manifestantes fue “ más que ejemplar ”, según informó el Chicago Sun-Times.

Kagan dijo que los habitantes de Nevada han cambiado su comportamiento tras acciones migratorias en otros estados, aunque no ha visto redadas amplias localmente. En junio, agentes federales allanaron un mercado al aire libre cerca de Los Ángeles. El video del incidente se difundió, incluso uno compartido por la Patrulla Fronteriza , y eso llevó a que un mercado en North Las Vegas cerrara temporalmente .

“Hubo pánico, pero en realidad no hemos visto esa actividad aquí”, dijo Kagan. “El cambio de liderazgo en oficinas de ICE como esta genera preocupación de que aún podría llegar.”

Personas que parecen latinas, incluidos ciudadanos, podrían ser objeto de perfiles por parte de agentes migratorios, dijo Kagan, como en un video donde agentes de la Patrulla Fronteriza rodean a una mujer en el estacionamiento de un Walmart y le preguntan: “¿Naciste aquí?”

“Ese tipo de cosas serían devastadoras y aterradoras para el tejido central y fundamental de nuestra comunidad, a nivel personal, comercial y económico en Nevada”, dijo.

Una decisión de septiembre de la Corte Suprema de Estados Unidos abrió el camino para que los agentes migratorios usen factores como el idioma, la raza o etnicidad aparente y el tipo de trabajo para detener a personas bajo sospecha de estar en el país ilegalmente.

Bovino dijo a un reportero de Chicago a fines de septiembre que los oficiales toman en cuenta la apariencia de una persona al hacer arrestos.

También se ha detenido a ciudadanos estadounidenses. Más de 170 ciudadanos han sido retenidos por agentes migratorios desde el inicio del segundo mandato de Trump, según ProPublica .

Kagan cree que todos, incluso quienes no son o no parecen latinos, deberían estar preocupados.

“Sería aterrador para la gente en el sur de Nevada si ICE de repente comenzara a detener jardineros o a hacer redadas, exigir papeles y acosar a personas en sitios de construcción”, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.