Utah tiene un nuevo mapa congresional. Las reacciones han sido rápidas — y contundentes

En los últimos años, las tensiones han ido aumentando entre la Legislatura de Utah y el poder judicial, estallando en ocasiones. Después de que una jueza aprobara el nuevo mapa congresional del estado en un caso de redistribución de distritos que se prolongó durante mucho tiempo, las reacciones llegaron rápida y furiosamente.

Los demandantes — la Liga de Mujeres Votantes de Utah y Mormon Women for Ethical Government (Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético) — vieron el fallo como una validación para los votantes. Sin embargo, los republicanos, que son mayoría en el estado, se enfurecieron.

“Esto es un claro ejemplo de activismo judicial”, escribió la representante Candice Pierucci en redes sociales minutos después de que se anunciara la decisión. Pierucci copresidió el comité estatal de redistribución de distritos que ayudó a elegir el mapa rechazado.

“Una jueza no electa decidió que su opinión personal pesa más que la Constitución de Utah y la voluntad del pueblo — y eso es inaceptable”.

En su fallo de 90 páginas , la jueza del Tercer Distrito de Utah Dianna Gibson dijo que no podía aprobar el mapa preferido por la Legislatura porque favorecía indebidamente y de manera intencionada a los republicanos, lo cual va en contra de la ley estatal que prohíbe la manipulación partidista de distritos. Esa disposición aprobada por los votantes, la Proposición 4, es central en el caso y una fuente de molestia para los legisladores después de que la Corte Suprema de Utah confirmara el poder de las iniciativas ciudadanas para reformar el gobierno.

Al final, aprobó un mapa presentado por los demandantes, que crea tres distritos que favorecen a los republicanos y uno, centrado en el norte de Salt Lake County, que se inclina hacia los demócratas.

El Partido Republicano de Utah calificó el fallo como una “crisis constitucional".

El presidente del Senado estatal Stuart Adams y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Schultz dijeron que “una sola jueza no electa dejó de lado la Constitución de Utah y la voz de los votantes de Utah, seleccionando un mapa elaborado a puerta cerrada por grupos de defensa de otros estados”.

En 2018, el entonces gobernador Gary Herbert, republicano, nombró a Gibson para el cargo. El Senado de Utah la confirmó por unanimidad.

“La jueza ignoró la Constitución para seleccionar un mapa claramente manipulado,” dijo el liderazgo republicano en un comunicado. “Esto no es justo para los habitantes de Utah y es profundamente decepcionante”.

Adams y Schultz sostienen que Gibson no tiene permitido seleccionar un mapa porque, según su interpretación de la constitución estatal, ese poder recae únicamente en la Legislatura.

Gibson dejó claro durante todo el proceso que no le agrada estar en esta posición.

En su fallo del lunes, escribió: “En resumen, el Mapa C [el mapa de la Legislatura] no cumple con la ley de Utah. Debido a que se acerca el plazo del 10 de noviembre de 2025 establecido por la vicegobernadora para que se finalice un mapa, el tribunal tiene la incómoda obligación de garantizar que haya un mapa legal vigente.”

La única declaración de los líderes legislativos después del fallo no abordó la posibilidad de apelar la decisión ante un tribunal superior, aunque es algo que han mencionado en el pasado. El gobernador Spencer Cox emitió un comunicado diciendo que apoya plenamente una apelación.

“La Constitución de Utah establece claramente que es responsabilidad de la Legislatura dividir el estado en distritos congresionales”, escribió Cox. “Si bien respeto el papel del tribunal en nuestro sistema, ningún juez, y ciertamente ningún grupo de defensa, puede usurpar esa autoridad constitucional”.

La vicegobernadora Deidre Henderson, la principal funcionaria electoral del estado, espera que la Legislatura intente una apelación de emergencia. Pero a menos que un tribunal le indique lo contrario, dijo que el mapa aprobado por Gibson será el que Utah utilice en 2026.

“Los habitantes de Utah merecen una elección ordenada y justa y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para administrar una,” dijo Henderson.

Un legislador republicano anunció que quiere destituir a Gibson “por abuso grave de poder, violar la separación de poderes y no cumplir con su juramento de respetar la Constitución de Utah”. El representante Matt MacPherson publicó en redes sociales que había presentado un proyecto de ley con ese fin. El primer día de la próxima sesión general para los legisladores es el 20 de enero de 2026.

El Colegio de Abogados de Utah condenó la amenaza de represalia. Dijeron que la destitución socavaría el estado de derecho y la separación de poderes que son controles y equilibrios del sistema.

“El poder judicial debe permanecer libre de presión política para que todos los habitantes de Utah puedan tener confianza en tribunales justos e imparciales”, dijo el colegio en su comunicado. “La destitución se reserva para conductas graves, y el desacuerdo debería abordarse mediante el proceso de apelación”.

Mientras los republicanos están indignados, la Liga de Mujeres Votantes de Utah , Mormon Women for Ethical Government y un puñado de votantes de Utah que demandaron están complacidos con el resultado. Celebraron una conferencia de prensa en las escalinatas de la corte Matheson la mañana después del fallo, junto con el grupo Better Boundaries .

Emma Petty Addams, codirectora ejecutiva de Mormon Women for Ethical Government, dijo que los habitantes de Utah finalmente están obteniendo lo que votaron cuando aprobaron la Proposición 4 en 2018: Un mapa justo.

Ella llamó a Utah un “lugar especial” que contrasta marcadamente con la redistribución de distritos que ocurre en todo el país , impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha presionado a los republicanos para que redibujen las líneas congresionales y mantengan su estrecha mayoría en la Cámara. La redistribución de distritos en Utah, dijo Addams, es el resultado de republicanos, demócratas e independientes de Utah tratando de hacer lo opuesto a la manipulación partidista.

“Algunos lo presentarán como una victoria para su partido, y otros lo verán como una pérdida y lo usarán como un grito de guerra para el suyo”, dijo Addams. “Permítanme ser clara sobre lo que siempre ha tratado este caso: Para MWEG (Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético), nos oponemos firmemente a la manipulación de distritos, sin importar qué partido la inicie o se beneficie de ella”.

Dijo que tienen miembros en todo el estado con creencias políticas diferentes. Su objetivo después de unirse a la demanda, dijo, era poder mirar a cada miembro a los ojos y “decir que hicimos todo lo posible para apoyar sus derechos constitucionales”.

Katharine Biele, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Utah, dijo que el nuevo mapa es justo y eso significa que todos los habitantes de Utah, de todas las afiliaciones políticas, ahora tienen voz.

“En la próxima elección, verán que tendremos algunas contiendas competitivas, pero habrá una razón para votar”, dijo. “Eso es algo que cada votante debería llevar en su corazón”.

El abogado de los demandantes, David Reymann, calificó la conversación sobre destituir a Gibson como “irresponsable y lamentable”. Dijo que la jueza se encontró en esta posición porque “la Legislatura no hizo su trabajo y no promulgó un mapa legalmente conforme”.

“Los tribunales no hacen esto por defecto”, dijo Reymann. “Lo hacen cuando la Legislatura no hace su trabajo”.

Y solo porque la Legislatura no esté de acuerdo con el fallo de Gibson, dijo Reymann, no significa que esté equivocado.