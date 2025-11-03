La mujer arrestada por ICE en el aeropuerto de Salt Lake tiene un permiso de trabajo válido

You can find an English-language version of the story here .

La mujer arrestada por Inmigración y Control de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City tiene un permiso de trabajo válido. Además, un aviso crucial para presentarse en la corte de inmigración fue enviado a la dirección equivocada.

Imágenes de cámaras de seguridad y videos ampliamente compartidos en línea muestran a oficiales vestidos de civil derribando al suelo a la mujer de 1.52 metros de altura y 39 años, y arrastrándola mientras ella patea y grita: “¡Ayúdenme! ¡Tengo mis papeles!”

Un permiso de trabajo no otorga estatus legal de residencia, pero sugiere a una persona común que está siguiendo el camino correcto en su caso migratorio, dijo su abogado, Adam Crayk. KUER revisó el permiso compartido por Crayk. El permiso no vence hasta 2029.

Por correo electrónico, un portavoz de ICE dijo a KUER: “La autorización de trabajo no confiere estatus legal. La orden final de deportación la hace estar presente ilegalmente.”

En 2020, se ordenó la deportación de la mujer porque no se presentó a su cita en la corte de inmigración. En un correo electrónico del 30 de octubre a KUER, un portavoz de ICE citó eso como motivo de su arresto.

Un aviso para que se presentara en la corte fue enviado a finales de 2019 a una dirección en West Valley City. Crayk dijo que ella nunca ha vivido allí. El aviso no provino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, agregó. Crayk no sabe cómo se emitió el aviso, pero ahora cree que su clienta aún tiene un caso de asilo pendiente con Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Su clienta realmente creía que estaba haciendo las cosas correctamente, dijo Crayk. Huyó de El Salvador debido a la violencia y la persecución, por lo que solicitó asilo. Eso la llevó a ser elegible para un permiso de trabajo.

Cuando Servicios de Ciudadanía e Inmigración no aprueba un caso de asilo para alguien que está en el país ilegalmente, lo remite a la corte de inmigración. Las personas entonces pueden presentar sus casos ante un juez. Crayk se pregunta por qué la agencia continuó renovando el permiso de trabajo de la mujer cuando ya se le había ordenado la deportación. Normalmente, los solicitantes no pueden renovar sus permisos de trabajo una vez que su caso en la corte de inmigración ha sido denegado.

Crayk planea presentar una moción para reabrir el caso en la corte de inmigración debido a la falta de notificación por parte del gobierno y la renovación de su autorización de trabajo a pesar de la orden de deportación. Legalmente, no puede ser deportada mientras la corte considera la moción.

Cuando vio por primera vez el video del arresto , Crayk dijo que fue “lo que ya hemos aprendido a esperar”.

“Pero para Utah, me sorprendió un poco,” agregó.

En el pasado, dijo, las operaciones de ICE en el estado han sido relativamente tranquilas. Algunos agentes que son amigos suyos se han tomado el tiempo de explicar a los presentes por qué están haciendo el arresto. Crayk tiene otro cliente que fue arrestado en el aeropuerto, pero los oficiales lo sacaron de la vista del público.

“Este fue un agarrón y arrastre frente al público durante un largo período de tiempo,” dijo. “Lo cual, para mí, creo que mucha gente está disfrutando, porque para eso votaron.”

Para él, sin embargo, el arresto fue perturbador e inmerecido. El historial de su clienta consiste en dos multas de estacionamiento y un delito menor de clase C por estacionarse demasiado cerca de un cruce peatonal, además de un delito menor federal por cruzar la frontera ilegalmente, dijo.

La mujer está actualmente detenida en la cárcel metropolitana del condado de Salt Lake .

Un portavoz de ICE no respondió a la pregunta de KUER sobre si la mujer fue notificada adecuadamente de su cita en la corte. Remitieron a KUER a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa las cortes. El correo electrónico de prensa de esa agencia no está siendo monitoreado debido al cierre del gobierno.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.