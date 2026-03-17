‘¿Podemos encontrar puntos en común?’ Ese principio guió al líder saliente de Equality Utah.

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En 2010, a Troy Williams le pusieron el apodo no oficial de “alcalde gay de Salt Lake City”.

Durante más de una década, el activista LGBTQ+ fue el director ejecutivo de Equality Utah , y ahora deja el cargo con una larga lista de logros a su paso.

Utah es un estado muy singular, dijo. “Somos muy conservadores, tenemos una cultura bastante religiosa aquí, pero encontramos la forma de avanzar en los derechos LGBT”.

Williams no comenzó como una fuerza diplomática. Se autodenominaba un agitador cuando se trataba de luchar por los derechos LGBTQ+.

“Yo era el que encabezaba las marchas y las protestas, pero la iglesia [SUD] comenzó un diálogo con mi predecesor y otros, y reconocimos que había áreas en las que no estábamos de acuerdo. Pero seguíamos haciéndonos la pregunta, ¿dónde podemos encontrar un terreno común?”

Finalmente, eso ocurrió en su papel en Equality Utah — al usar su experiencia como exmiembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como herramienta de navegación para crear diálogo.

“Para mí fue realmente importante llegar a la mesa con la iglesia y comenzar un diálogo”, dijo. “Es la única manera de hacer avanzar las cosas, si tenemos el valor y la apertura para sentarnos con las personas que percibimos como nuestros adversarios”.

En el clima político polarizado de hoy, eso ha sido más difícil de lograr. De hecho, Williams dijo que la disposición para sentarse a dialogar en Utah era “un regalo único” que el país en general estaba perdiendo.

El enfoque que impulsó Equality Utah dio frutos.

En 2013, Utah se convirtió en el primer estado del país en revocar una prohibición del matrimonio gay después del fallo del juez federal Robert Shelby en el caso “ Kitchen v. Herbert ”. Este impidió la aplicación tanto de la ley de Utah que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo como de la enmienda a la constitución estatal que definía el matrimonio como una unión legal únicamente entre un hombre y una mujer. Eso provocó una oleada de parejas gay que buscaban licencias de matrimonio.

Williams dijo que no fue un camino sencillo para llegar allí.

“La iglesia había invertido una cantidad considerable de recursos en el matrimonio tradicional, así que hubo mucha tensión, y hubo muchas protestas, marchas y concentraciones, pero la iglesia comenzó un diálogo privado con líderes de Equality Utah”.

Dos años más tarde, Utah se convirtió en el primer estado republicano en aprobar legislación contra la discriminación que incluía la orientación sexual y la identidad de género en la forma de la SB296 , conocida comúnmente como el “Utah Compromise”. Eso agregó protecciones para los habitantes LGBTQ+ de Utah en vivienda y el lugar de trabajo. También proporcionó protección contra la discriminación por creencias religiosas, y contó con el apoyo del liderazgo SUD.

“Descubrimos que ambas partes se dieron cuenta de que no queríamos que la gente fuera desalojada de sus casas o despedida de sus trabajos porque eran gay, porque eran transgénero o porque tenían creencias religiosas sobre estos temas, y a partir de esa pequeña franja de terreno común comenzamos a construir”.

Esta entrevista ha sido editada por extensión y claridad.

Pamela McCall: La sesión legislativa de 2026 en Utah acaba de concluir. ¿Qué pasó este año con los derechos LGBTQ+?

Troy Williams: Específicamente, los temas transgénero han sido un punto álgido y, en muchos sentidos, han sido utilizados como arma por algunos legisladores cínicos, por lo que se ha vuelto muy desafiante. Sin embargo, esta sesión demostró que aún podemos avanzar. Hubo varios proyectos de ley que habrían perjudicado a los habitantes transgénero de Utah, pero nos sentamos con líderes tanto de la Cámara como del Senado. Nos sentamos con el gobernador. Presentamos nuestro caso, y estas medidas, los elementos más atroces de ellas, no avanzaron ni siguieron adelante. Pudimos bloquear varios proyectos de ley y luego enmendar otros.

PM: Llamaste a la terapia de conversión un “fraude peligroso” y Equality Utah apoyó la prohibición estatal. ¿Qué tan grande fue ese logro?

TW: El hecho de que en 2023 pudiéramos reunir a los legisladores para prohibir por unanimidad la terapia de conversión en este estado es un logro fenomenal, y eso ocurrió porque personas de todos los lados tuvieron el valor y la disposición para sentarse y escucharse mutuamente.

En este momento polarizado, donde todos operan con una especie de política del ‘ganador se lo lleva todo’, esa disposición para sentarse a la mesa y escucharse, para hacer compromisos razonables cuando es necesario y, en realidad, avanzar las cosas, es un regalo verdaderamente único. Lo estamos perdiendo como país. Y si Utah puede ser un modelo de cómo abordar este tipo de temas, eso me hará sentir muy orgulloso.

PM: ¿De qué más te sientes especialmente orgulloso de tu tiempo en Equality Utah?

TW: Estoy más orgulloso de los habitantes de Utah que son conservadores y religiosos y que están dispuestos a sentarse a la mesa y realmente ayudarnos a encontrar un terreno común. Quiero reconocer a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de una manera por la cual a menudo no se les da crédito. Tienen creencias doctrinales muy específicas sobre el matrimonio y la sexualidad de las que no han retrocedido en ninguna de nuestras negociaciones. El verdadero trabajo es acercarse a las personas que no piensan como tú y descubrir dónde tenemos un terreno común.