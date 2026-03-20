Activistas de Ogden quieren usar un permiso municipal como una táctica improbable contra ICE

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La oficina de Inmigración y Control de Aduanas en Ogden obtuvo aprobación para operar hace más de 25 años. Pero últimamente, el sitio del centro temporal de detención ha estado recibiendo más uso — y más atención.

En comparación con los 17 meses anteriores, la instalación registró casi el doble de ingresos entre el 21 de enero de 2025 y el 15 de octubre de 2025, según datos de detención de ICE obtenidos por el Deportation Data Project . A la mayoría de las personas se les lleva para ser procesadas y luego son trasladadas a cárceles locales o a instalaciones de detención de ICE. Otras son liberadas para continuar sus procesos de inmigración fuera de detención.

“No fue diseñado para ser usado como se está usando actualmente, lo cual incluye personas retenidas por más de dos días, retenidas por más de 24 horas y retenidas fuera del horario requerido, que no está pensado para ser completamente estricto, sino para usarse solo con pocas excepciones”, dijo el residente de Ogden Thor Dorosh.

Él basa esa afirmación en documentos de la comisión de planificación que obtuvo. Dorosh encontró que el informe del personal, fechado el 21 de junio de 2000, decía que ICE tenía permiso para operar en una zona comercial mediante un permiso condicional de uso.

En el año 2000, el antecesor de ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización, buscó autorización de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Ogden para establecer una oficina regional de procesamiento en una zona industrial de la ciudad. Ahora la oficina cubre la mayoría de los condados de Utah al norte de Salt Lake City.

La oficina fue aprobada por voto unánime bajo ciertas condiciones. Esas estipulaciones incluían que “No se alojará a ninguna persona en el edificio después de las 5:00 p. m.”, y que “El horario normal de operación será entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., con procesamiento ocasional permitido fuera de esos horarios”.

A pesar de eso, ICE parece estar reteniendo personas durante la noche. Datos de la instalación obtenidos por el Deportation Data Project y analizados por KUER muestran que la agencia retuvo personas en 43 noches entre septiembre de 2023 y mediados de octubre de 2025.

Otros datos de ICE sugieren que las estancias nocturnas ocurren con menos frecuencia. Datos a nivel de detenido del proyecto muestran que 14 personas salieron de la instalación de Ogden en una fecha posterior a su ingreso durante ese mismo período.

En cuanto a los horarios de operación, poco menos de una cuarta parte de los ingresos ocurrieron antes de las 7:00 a. m. o después de las 4:00 p. m., en su mayoría en la madrugada.

Dorosh y otros activistas han estado conversando sobre cómo limitar la capacidad de ICE de operar en Ogden. Planean plantear el tema del permiso en la reunión del concejo municipal del 24 de marzo.

“Veo, particularmente, el uso del concejo municipal como un medio para apuntar específicamente a la instalación de ICE como una forma de dirigir la energía hacia algo productivo”, dijo.

Macy Lipkin / KUER Thor Dorosh es parte de un grupo de activistas de Ogden que espera enfrentar a ICE al exponer las aparentes violaciones de su permiso condicional de uso, 17 de marzo de 2026.

ICE también opera salas de retención en West Valley City, Orem y St. George. En un memorando de junio de 2025, la agencia amplió el límite de detención para instalaciones de retención de 12 a 72 horas.

La Ciudad de Ogden no tiene conocimiento de ninguna violación al permiso condicional de uso, según el vocero Mike McBride.

En general, si se presenta una queja sobre un operador que está violando su permiso condicional de uso, el siguiente paso es que el departamento de cumplimiento de códigos confirme si está ocurriendo una violación. Si lo está, el operador tiene un cierto tiempo para corregirlo, y si no lo hace, la comisión de planificación puede considerar revocar el permiso.

Pero la relación entre la ciudad y el gobierno federal es complicada.

“Constitucionalmente, un municipio local no puede interferir con operaciones federales”, dijo.

Todo eso está vinculado a la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, dijo Rick Su, profesor de derecho en la Universidad de Carolina del Norte.

“En su mayoría, el gobierno federal no tiene que cumplir con una regulación local — una regulación de zonificación, un código de construcción local y, por supuesto, un permiso condicional de uso entra en ese componente de uso de suelo”, dijo.

Aun así, tradicionalmente el gobierno federal ha cooperado con los municipios para ser un buen socio, dijo.

Una ciudad podría imponer multas contra el gobierno por violaciones, dijo Su, pero cobrarlas sería otra historia.

Existe otra cara de la Cláusula de Supremacía que podría ser relevante cuando líderes municipales se oponen a la creación de un centro de detención de ICE , como está ocurriendo en Salt Lake City . El gobierno federal no tiene que cumplir con leyes locales. Tampoco puede obligar a un municipio a hacer algo como ampliar su sistema de alcantarillado o reforzar sus caminos para cumplir con la capacidad de una nueva instalación de detención.

Y las preocupaciones sobre infraestructura son legítimas, dijo Su.

En la pequeña ciudad de Social Circle, Georgia, por ejemplo, los líderes cortaron el suministro de agua a una bodega mientras esperan más información sobre los planes de ICE para convertirlo en un centro de detención, citando la demanda sobre los sistemas de agua y alcantarillado.

Dorosh todavía espera que Ogden revoque el permiso de ICE, “incluso si no necesariamente resulta en que ICE, como, haga las maletas y se vaya”, dijo.

“Creo que es importante que Ogden, como institución, desafíe directamente y deje claro que Ogden como ciudad, representando a sus electores, no quiere que ICE esté operando dentro de sus límites municipales”, dijo.

ICE no respondió a las preguntas de KUER sobre por qué algunas personas son retenidas durante la noche en Ogden ni qué instalaciones hay disponibles en la sala de retención para dormir. Muchas instalaciones de retención no tienen camas , según The Guardian.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.