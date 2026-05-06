A un año de la prohibición del fluoruro en Utah, crecen la educación y la conciencia

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Ha pasado casi un año desde que Utah prohibió la adición de fluoruro al agua potable.

Aproximadamente el 43% de los habitantes de Utah pasaron de beber agua fluorurada a no hacerlo . Los legisladores dijeron que las personas deberían poder elegir si quieren consumir fluoruro y citaron investigaciones que indican que niveles altos de fluoruro pueden perjudicar la salud. Expertos en salud dental criticaron la prohibición.

Es demasiado pronto para ver los efectos, dijo el Dr. James Bekker, odontopediatra y expresidente de la Asociación Dental de Utah . En cambio, espera ver una diferencia en cinco a siete años, especialmente entre niños cuyos dientes permanentes erupcionen en los próximos años.

Investigadores de la Universidad de Utah, donde él enseña, estarán atentos, dijo.

“Si has tenido fluoruro en el agua, los dientes salen con un esmalte más fuerte y más duro. Si no tienes fluoruro, el esmalte es más blando, y entonces aparecen las caries.”

Juneau, Alaska, podría ser un ejemplo del futuro de Utah. Los procedimientos relacionados con caries allí fueron más comunes después de que se eliminó el fluoruro del agua, especialmente entre niños nacidos después de la fluoruración, según un estudio de la Universidad de Alaska Anchorage.

Mientras tanto, Bekker dijo que ha habido un lado positivo: mayor conciencia sobre el fluoruro en Utah.

Esto ha sido impulsado en parte por la campaña educativa Your Smile Matters de la Coalición de Salud Bucal de Utah, que se lanzó a finales de 2025. La directora, Lorna Koci, no es tímida sobre su objetivo final.

“Queremos que regrese el fluoruro, y no vamos a lograr que regrese el fluoruro a menos que hagamos este trabajo”, dijo.

Financiada con una subvención de la organización sin fines de lucro CareQuest Institute for Oral Health , gran parte del trabajo de la campaña ocurre en las escuelas. El grupo imparte clases para niños pequeños sobre los conceptos básicos del cepillado de dientes y ofrece información y cepillos de dientes gratuitos en ferias de recursos. En algunos eventos, estudiantes de higiene dental de Weber State University y Fortis College aplican barniz tópico de fluoruro y realizan evaluaciones de salud bucal mientras conocen a las familias.

“Tenemos algunas fotografías maravillosas de bocas de niños que están sanas y bocas muy poco saludables”, dijo Koci. “Entonces, es como la clase de educación vial con los accidentes.”

Los folletos educativos están en inglés y español, y Koci dijo que una estudiante de higiene dental que habla español ha asistido al menos a la mitad de sus eventos hasta ahora.

La campaña también anima a más escuelas a trabajar con Big Smiles Dental , que ofrece higiene dental y tratamiento básico para niños. Planean buscar financiamiento para que Big Smiles pueda atender a más niños sin seguro, dijo Koci, pero el programa también beneficia a quienes sí tienen seguro.

“Tratamos de no quitar pacientes a un dentista de cabecera, pero sabemos que muchos niños que tienen cobertura dental no son llevados al dentista”, dijo.

Fuera de los distritos escolares, Koci dijo que la campaña Your Smile Matters está en conversaciones con departamentos de salud, incluido el de Summit County, que no tenía fluoruro en el agua incluso antes de la prohibición total en Utah.

“Deberíamos haber trabajado más con ellos desde el principio, pero esto realmente ha aumentado la conciencia”, dijo.

Bekker es partidario de la campaña, pero no la ve como una solución mágica.

“¿Es suficiente? Quién sabe. Solo tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo todo lo que podamos.”

Desde su perspectiva como dentista y delegado ante la Asociación Dental Estadounidense, dijo que las reacciones al barniz de fluoruro, un tratamiento que se pinta sobre los dientes con un pincel diminuto, han cambiado.

“Algunas personas están diciendo: ‘No, estoy bien’, porque existe esa preocupación que se ha sembrado en la mente de la gente”, dijo.

Así que los profesionales dentales están formulando las cosas de manera diferente.

“Ahora no estamos preguntando tanto: ‘¿Quiere un tratamiento con fluoruro?’”, dijo. “Es más bien: ‘Me gustaría explicarles un poco cómo avanzamos en Utah ahora que no tenemos fluoruro en el agua, y aquí están los hechos.’”

Sin fluoruro añadido en el agua potable, la única otra manera de obtener fluoruro sistémico, que ayuda a los dientes mientras se desarrollan, es a través de suplementos, dijo Bekker. La representante republicana Stephanie Gricius , quien patrocinó el proyecto de ley que prohibió el fluoruro añadido al agua potable pública, dijo que las personas aún podrían acceder al fluoruro mediante suplementos , que la ley permite que los farmacéuticos receten.

Pero algunas farmacias no están participando, dijo Bekker.

“Algunas farmacias han dicho: ‘No, no vamos a hacer eso, porque tenemos que capacitar a la farmacia, tenemos que hacer todos los estudios sobre la dosis, la dosificación correcta, para el área específica y para las edades específicas’.”

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah no da seguimiento a la venta de suplementos de fluoruro, por lo que es difícil saber si se han vuelto más populares desde que se eliminó el fluoruro del agua.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.