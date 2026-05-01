Grupo de Ogden ayuda a padres a prepararse para lo peor: que ICE los separe de sus hijos

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A medida que el presidente Donald Trump empezó a actuar sobre su promesa de deportaciones masivas , un grupo de ciudadanos preocupados en Ogden quiso hacer más que solo protestar. Decidieron ayudar a inmigrantes sin estatus legal a prepararse para un escenario de peor caso.

Ogden United with Immigrants (Ogden Unida con los Inmigrantes) se formó en 2025 para ayudar a las familias a completar documentos legales para contratar a un abogado de inmigración y designar un poder legal para ellos mismos y para sus hijos .

“Solo queremos que las familias estén preparadas para que sus hijos se queden con alguien en quien confían y que esa persona los ayude a reunirse al final”, dijo la voluntaria Lissette Diaz.

El grupo no ha visto ningún caso en el que ambos padres hayan sido detenidos, dijo Diaz, pero sí han trabajado con clientes después de que uno de los padres fue detenido. Se trata de estar preparados para cualquier situación en la que padres e hijos sean separados.

Recomiendan que los padres otorguen poder legal a alguien con estatus legal en quien confíen y que se sientan cómodos defendiendo al menor, dijo Mary Hall, otra voluntaria.

“Digamos que el niño iba a ser colocado en cuidado de crianza, o se llama a DCFS (División de Servicios para Niños y Familias), entonces esta persona puede presentarse y decir: ‘No, he sido designada para actuar en nombre de los padres’”, dijo ella.

El grupo ha ayudado hasta ahora a 10 familias en sus clínicas, que comenzaron en abril, y ha entregado muchos más paquetes con documentos e información, dijo Hall.

Las familias han agradecido a Diaz por la ayuda del grupo.

“Ahora saben que tienen una herramienta para ayudarles a atravesar este tipo de situaciones si es necesario”, dijo.

Este trabajo en Utah no se limita a Ogden; el grupo Voces de la Comunidad Utah también ofrece ayuda similar con la preparación.

Una política de Immigration and Customs Enforcement guía la aprehensión y detención de padres o cuidadores de menores, tengan o no esos niños estatus legal en Estados Unidos. Sin embargo, en su sitio web, ICE estipula que la política podría cambiar en cualquier momento y que no otorga derechos legales.

Aun así, la directriz mantiene que los funcionarios de ICE deben preguntar sobre el estatus parental cuando se encuentran por primera vez con una persona y deben permitir que un padre o tutor haga arreglos para sus hijos antes de ser detenido.

El espacio de detención para familias es limitado . En Utah, que no cuenta con un centro de detención operativo en este momento, los detenidos por ICE a menudo son colocados en salas de retención y en cárceles del condado .

“Nuestras cárceles del condado no están equipadas para manejar familias, y por eso realmente no pueden tomar a niños bajo custodia y mantenerlos bajo custodia de ICE en Utah”, dijo Dan Black, un abogado de inmigración en Ogden.

En un caso reciente suyo, una madre y un padre fueron detenidos durante una parada de tráfico. El padre terminó bajo custodia de ICE en California, pero la madre fue liberada y remitida a la corte de inmigración porque tienen hijos menores en casa, dijo.

En la opinión de Black, casos de alto perfil como el de Liam Conejo Ramos , un niño de 5 años atrapado en la aplicación de la ley de la administración en Minnesota, no son la norma, sino que están diseñados para generar miedo.

“Se crea el miedo y la idea equivocada que creo que esta administración quiere que tenga la comunidad latina e inmigrante, para que se autodeporten o, ya sabe, tengan miedo de buscar cualquier tipo de beneficio”, dijo.

Al igual que Diaz con Ogden United with Immigrants, Black no ha oído de ningún caso en Utah en el que ambos padres de menores hayan sido detenidos, aunque sí conoce casos en otros estados.

“Creo que ICE hace todo lo posible para evitar detener a ambos padres, y si lo hacen, fue o bien por el historial delictivo de ambos padres que hizo obligatoria la detención, o simplemente no estaban al tanto de que había hijos menores que dependían de ellos”, dijo.

Pero Zain Lakhani, directora de derechos y justicia de los migrantes en la organización sin fines de lucro Women’s Refugee Commission , dijo que ICE a menudo viola su propia política.

Mientras estaba en Honduras entrevistando a personas deportadas recientemente, su organización se reunió con padres que dijeron que informaron a ICE que tenían hijos y fueron ignorados o se les negó la oportunidad de contactarlos. Un hombre cuya esposa ya había sido detenida les dijo a los agentes que su hijo estaba en casa y pidió llamar a la niñera para pedirle que se quedara, dijo Lakhani.

“Él estaba suplicando solo la oportunidad de hacer esa llamada telefónica. Se le negó, y fue llevado a detención.”

Dijo que la niñera terminó quedándose con el niño durante casi dos semanas.

Violaciones como esta están ocurriendo en todo Estados Unidos, dijo Lakhani, no solo en estados fronterizos o en lugares con aumentos de aplicación de ICE de alto perfil.

Si ambos padres son detenidos y no hay nadie más disponible para cuidar a los niños, los hijos ciudadanos suelen ser transferidos a la custodia del estado, mientras que los niños no ciudadanos son manejados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados .

A pesar de la incertidumbre sobre cómo ICE tratará a los padres, Lakhani considera que planificar es una buena idea. La Women’s Refugee Commission cuenta con un extenso kit de herramientas para padres que son detenidos o deportados.

“Puede ser tan violento y tan repentino y tan rápido cuando sucede”, dijo Lakhani. “Y no hay mucha de esa advertencia o tiempo de planificación que solía haber.”

Si los padres quieren llevarse a sus hijos con ellos si son deportados, ella recomienda averiguar qué documentos necesitarán los niños para volar y designar a un adulto de confianza para viajar con ellos, si es necesario. Si los padres prefieren que sus hijos se queden con un tutor legal de confianza en Estados Unidos, recomienda establecer un poder legal o una tutela.

“La única recomendación universal es ‘hacer un plan y hacerlo ahora’.”

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.