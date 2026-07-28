Vuelos de ICE en St. George indican mayor actividad de control migratorio en el sur de Utah

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) añadió recientemente un segundo aeropuerto de Utah a su red de vuelos para el traslado de personas detenidas.

Entre abril y junio, el monitoreo de vuelos de ICE ( ICE Flight Monitor ) documentó 28 vuelos de ICE que pasaron por el Aeropuerto Regional de St. George. Human Rights First recopila información a partir de datos públicos de aviación. Estos son los primeros vuelos de ICE por el suroeste de Utah desde que el monitoreo comenzó en 2020.

Quince de estos trayectos comenzaron en Phoenix, Arizona, hicieron escala en St. George y continuaron hacia Twin Falls, Idaho, que también es una nueva incorporación a la red de vuelos de ICE. Otros ocho realizaron la misma ruta en sentido contrario.

Los vuelos coinciden con un aumento en la actividad de ICE, dijo Jorge Pineda, cofundador de Manos Amigas Utah , una organización sin fines de lucro que proporciona alimentos y artículos para bebés a familias del sur de Utah cuyos seres queridos han sido detenidos o deportados. El grupo monitorea los ingresos en la cárcel del condado de Washington , donde se indica cuándo una persona tiene una orden de retención migratoria.

Los datos de detención de ICE muestran que muchas de las personas retenidas en esa cárcel no tienen condenas penales. Desde octubre, ICE ha mantenido un promedio de unas 12 personas detenidas en la cárcel en cualquier día determinado. De ellas, un promedio de siete están clasificadas como “sin nivel de amenaza de ICE”, lo que significa que no tienen condenas penales. Dos de las 12 personas en promedio tienen el nivel de amenaza más alto y otras tres se encuentran en una categoría intermedia.

Los vuelos comenzaron a salir de St. George poco después de que un nuevo alguacil asumiera el cargo en la Oficina del alguacil del condado de Washington y de que el Senado de Estados Unidos confirmara al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

“Cuando monitoreábamos las detenciones bajo Kristi Noem, eran entre una y tres por día”, dijo Pineda. “Después de que Markwayne Mullin asumiera el cargo, ahora son entre tres y ocho todos los días”.

Muchos de los arrestados localmente trabajan en la construcción, señaló.

Según lo que ha observado, las personas mexicanas son deportadas mucho más rápido que otros inmigrantes. Sospecha que ICE espera reunir suficientes personas de un mismo país para justificar un vuelo.

“Recibimos reportes constantes de personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas que permanecen detenidas por períodos prolongados en centros distribuidos por todo el país”, dijo.

Pineda afirmó que el aumento de la actividad de ICE, junto con el hecho de que Manos Amigas se ha vuelto más conocida desde su fundación el año pasado, ha generado más solicitudes de apoyo para su organización. Ahora ayudan a entre 20 y 30 familias por semana.

Para Pineda, este trabajo es algo personal. Dijo que su padre fue deportado el verano pasado.

“El mayor impacto para mí es saber que puedo hacer algo al respecto”, señaló.

Activistas locales, que pidieron no ser identificados para este reportaje, quieren establecer un sistema de monitoreo de vuelos similar al que la activista TJ Young opera en Salt Lake City.

“Solo somos varios baby boomers con algo de tiempo libre que rastreamos vuelos”, dijo Young.

El ICE Flight Monitor registró 99 vuelos que salieron del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en 2025 y 65 más en lo que va de este año hasta junio. Desde abril, los dos destinos más comunes han sido Victorville, California, y Harlingen, Texas, ambos cercanos a centros de detención de ICE.

En vuelos recientes desde Salt Lake City, Young dijo que entre 25 y 54 personas abordaron los aviones, mientras que muy pocas descendieron.

Young publica fotografías en internet de las personas detenidas abordando con grilletes. Como las imágenes se toman desde lejos, no espera que la gente identifique a desconocidos. Sin embargo, es suficiente para que algunas personas reconozcan la ropa, el corte de cabello o los gestos de un ser querido. Después de publicar imágenes de un primer vuelo con unas 40 personas, 10 familias se comunicaron con ella, dijo Young.

“Cada vez que hemos publicado información sobre un vuelo, al menos una persona se ha comunicado para decir: ‘Ese es mi papá. Ese es mi tío’”.

El localizador en línea de personas detenidas de ICE no se actualiza de inmediato, por lo que Young y otros observadores buscan ayudar a las familias a rastrear a sus seres queridos. Esto les permite depositar dinero en las cuentas de comisaría de las personas detenidas para que puedan comprar refrigerios. Personas detenidas han denunciado alimentos inadecuados en los centros de detención, aunque el Departamento de Seguridad Nacional lo niega.

Young dijo que los vuelos no embarcan en las zonas más visibles del aeropuerto.

“Siguen intentando colocar los aviones en posiciones donde no podamos verlos”, dijo. “Pero eso solo requiere un mejor lente teleobjetivo y encontrar otro lugar desde donde observar”.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.