Activistas piden más acción: ¿qué puede hacer SLC para proteger a la gente de ICE?

You can find an English-language version of the story here .

—

La ofensiva contra la inmigración en Minnesota ha resaltado el poder político limitado que tienen los demócratas estatales para resistir a la administración. Años de debate sobre los roles de los estados en la aplicación de la ley federal de inmigración han llevado a lo que algunos llaman “ políticas santuario ”, o a la cooperación en el otro extremo del espectro, en forma de acuerdos 287(g) , por ejemplo.

Pero ¿qué pasa en un estado como Utah , que ha señalado su apoyo a las políticas de inmigración de la administración Trump? Algunos residentes de Salt Lake City piden a los líderes locales que hagan más para proteger a los inmigrantes.

Un rumor sobre la posibilidad de un centro de detención de inmigración dentro de los límites de la ciudad ya ha generado preguntas sobre lo que los líderes demócratas locales pueden hacer. La miembro del concejo Eva Lopez Chavez dijo que está investigando cómo usar las facultades de la ciudad para aprobar o negar cualquier permiso o concesión relacionada.

“Tengo un gran miedo de que lo que está pasando en Minneapolis sea ahora el modelo de lo que vendrá en Salt Lake City”, dijo.

La alcaldesa Erin Mendenhall ha enviado una carta al propietario del posible sitio, diciendo que los servicios públicos alrededor del almacén no están diseñados para albergar a un gran número de personas y que una instalación de detención tendría que cumplir con los requisitos de construcción para baños, salidas y sistemas de supresión de incendios.

En un comunicado, la alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, dijo que utilizará todas las herramientas disponibles para evitar que un centro de detención abra en el condado. La senadora estatal Luz Escamilla y la representante Angela Romero , ambas demócratas, dijeron que una instalación de detención de inmigración no tiene lugar en Utah.

Incluso antes de que se mencionara un centro de detención, los defensores han estado presionando para que la ciudad tome más medidas para proteger a los residentes de ICE. En la reunión del Concejo Municipal de Salt Lake City del 13 de enero , Rachel Otto, jefa de gabinete de la alcaldesa Mendenhall, dijo que la ciudad “no tiene, no ha tenido y no tendrá” un acuerdo para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Pero eso no es suficiente para residentes como TJ Young.

“Nuestro mensaje para ellos es: eso es pasivo, eso me está diciendo lo que no están haciendo”, dijo Young. “Quiero saber qué es lo que van a hacer activamente”.

No es la primera vez que los residentes se pronuncian contra la colaboración local y federal. En 1998, Salt Lake City estaba encaminada a firmar el primer acuerdo 287(g) del país, pero el concejo votó en contra debido a preocupaciones sobre perfiles raciales.

Incluso sin un acuerdo 287(g), las agencias locales pueden decidir hasta qué grado quieren colaborar, dijo Muzaffar Chishti, investigador principal del Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria). ICE frecuentemente pide a la policía local que los ayude a ingresar a un vecindario o realizar una investigación, dijo.

“Ahora está bastante claro que la ley federal no puede obligar a los oficiales locales a hacer algo en su nombre”, dijo.

Durante los comentarios públicos en la reunión del concejo, una idea mencionada frecuentemente fue aprobar una resolución que pidiera la abolición de ICE. Es común que los municipios aprueben proclamaciones o resoluciones, especialmente durante temporadas electorales, para mostrar apoyo o castigo hacia los inmigrantes, dijo Chishti, pero son más simbólicas que efectivas.

“No puedes abolir ICE con una resolución de un concejo municipal”, dijo.

El concejo municipal de Aurora, Colorado , recientemente codificó su oposición a “ la ilegalidad y el exceso de autoridad de los agentes de I.C.E.”. Para Young, quien está en contacto frecuente con residentes que han sido detenidos por ICE, una resolución similar aquí mostraría a los inmigrantes que se les reconoce.

“Les deja saber a ambos, a la comunidad inmigrante, que sí nos importa, que estamos tratando de observar, estamos tratando de estar atentos y ayudar y que estamos resueltos”, dijo Young. “Estamos haciendo una resolución para apoyarlos y tratar de ayudar a detener que esto pase”.

Otra petición fue que los líderes de Salt Lake City exigieran que ICE presentara una orden judicial válida antes de acceder a cualquier recurso de la ciudad.

Eso es constitucional, dijo Chishti, pero debe aplicarse para tener algún impacto.

Los residentes también instaron a la ciudad a educar a los habitantes sobre sus derechos y apoyar a los grupos locales de defensa de inmigrantes. Conocer tus derechos es excelente en el papel, señaló Chishti, pero puede ser difícil para las personas ejercerlos en la práctica.

“Por eso muchos de nosotros, ciudadanos estadounidenses, estamos cargando papeles hoy en día”, dijo. “Sabemos que no tenemos que cargar papeles. Ese es nuestro derecho constitucional de no tener que cargar papeles. Pero ¿quieres iniciar una pelea con un agente de ICE en una esquina que piense que podrías no tener autorización?”

Lo más efectivo que podría hacer una ciudad, en su opinión, es invertir en recursos legales para personas detenidas — particularmente en capacitar a abogados para presentar peticiones de hábeas corpus para liberar a personas que, bajo administraciones anteriores, habrían sido liberadas bajo fianza.

“Lo que está pasando es que las personas que tienen abogados reciben debido proceso”, dijo.

Los comparecientes en la corte de inmigración no tienen derecho a representación legal gratuita, a diferencia de los acusados en la corte penal. El simple hecho de tener un abogado marca una gran diferencia en si las personas evitan la deportación.

Después de la reunión, Young envió más recomendaciones a su representante del concejo. Quiere que las personas puedan llamar al Departamento de Policía de Salt Lake City para confirmar si agentes enmascarados son quienes dicen ser.

Chishti duda que eso funcione, ya que ICE no tiene que proporcionar los nombres de sus empleados a las fuerzas del orden locales. Pero Young espera que la policía pueda quedarse en la escena el tiempo suficiente para que activistas y testigos lleguen y documenten lo que ven.

Young también quisiera que la policía local abriera investigaciones sobre arrestos de ICE. Sugiere acceder a grabaciones de cámaras de seguridad de negocios cercanos para revisar la actividad de ICE. La idea surgió de una situación en la que un conductor fue acusado de intentar golpear a un agente de ICE con su auto, dijo.

“El abogado pudo decir: ‘OK, tenemos cámara del tablero’, y el ambiente cambió por completo. El agente dejó de amenazarlos. Se fue”, dijo.

Un incidente similar ocurrió en Salt Lake County el enero pasado. Las grabaciones de cámaras de seguridad contradijeron las afirmaciones de agentes de ICE de que un hombre había intentado girar y golpearlos.

Chishti dijo que pedir grabaciones de seguridad por parte de la policía local sería totalmente válido, y que las fuerzas estatales y locales tienen derecho a monitorear a los agentes federales.

Pero enfrentarse a ICE conlleva un riesgo de represalia.

El presidente Donald Trump recientemente amenazó con dejar de enviar fondos federales a las llamadas ciudades santuario y a sus estados. El miembro del concejo de Salt Lake City, Alejandro Puy, aludió a la posibilidad de represalias cuando le dijo a la multitud que el concejo no es el enemigo.

“También hay oportunidades de perder el poco terreno que tenemos si somos demasiado descuidados”, dijo. “¿Y qué pasaría si le ponemos el dedo en el ojo a quienes realmente tienen poder sobre nosotros, sobre nuestra ciudad?”

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.