La corte de inmigración de Utah está acelerando las audiencias y las deportaciones

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Dentro de las salas sin ventanas de la corte de inmigración de Salt Lake City, las decisiones más trascendentales a menudo llegan después de que terminan las audiencias.

Mientras terminaba la jornada a última hora de la tarde, cuando todos los demandados ya se habían ido, el juez David C. Anderson contó el número de personas que no se presentaron. Leyó los nombres y números de caso al abogado que representaba al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Cincuenta y dos personas no acudieron a la corte. Debido a su ausencia, Anderson ordenó la deportación de todas ellas.

Estos inmigrantes habían faltado a sus audiencias preliminares, conocidas como audiencias de calendario maestro, cuando muchos casos se programan para la misma hora. Los demandados se reúnen en la sala y son llamados individualmente o junto con miembros de su familia. Durante estas audiencias, un juez normalmente revisa los aspectos básicos del caso y luego programa otra audiencia en la que la persona puede presentar pruebas de por qué debería permitírsele permanecer en Estados Unidos.

En la corte de inmigración de Utah, estas audiencias han aumentado considerablemente de tamaño en las últimas semanas.

La agenda de audiencias del calendario maestro de Anderson para el 6 de julio incluía 93 casos solo por la tarde. El calendario del día siguiente mostraba 130 casos distribuidos a lo largo del día para el juez Brock Taylor.

No existe un límite exacto para determinar cuándo una audiencia se convierte en una llamada “mega master”, un término utilizado por abogados, pero esto representa un aumento significativo respecto a las agendas diarias anteriores. Anderson tenía programadas 59 audiencias en un día de febrero y 53 en un día de mediados de junio, según observó KUER.

Según NPR , estas jornadas maratónicas de audiencias comenzaron en otras partes del país a finales de mayo. En Utah, se trata de un fenómeno más reciente. Ysabel Lonazco, una abogada en West Valley City, dijo que recientemente el personal administrativo de la corte le informó que esta práctica comenzó durante la última semana de junio.

“Si los inmigrantes ya eran vulnerables antes, estas audiencias sin precedentes los hacen aún más vulnerables”, dijo.

Dada la carga de casos que tenía ese día, Anderson les dijo a los inmigrantes que querían más tiempo para encontrar un abogado que podían retirarse. A quienes decidieron representarse a sí mismos les indicó que esperaran en el vestíbulo y que los atendería si tenía tiempo después de su siguiente ronda de audiencias.

Con esta nueva saturación de la agenda judicial, Lonazco teme que las personas no sepan cuándo deben presentarse ante la corte. Es responsabilidad de los inmigrantes actualizar su dirección postal ante los tribunales, pero muchos no lo hacen. Eso significa que podrían no recibir notificación de una nueva audiencia. Si no se presentan, lo más probable es que terminen siendo deportados.

Además, las personas cuyas audiencias estaban programadas para 2028 o 2029 podrían asumir que no necesitan revisar el estado de su caso. Lonazco advirtió que las audiencias ahora están siendo adelantadas. Casos que han estado cerrados durante años pueden reabrirse, y un abogado podría no tener forma de contactar a un antiguo cliente. Algunos inmigrantes también podrían quedarse en casa por miedo a ser arrestados en la corte .

Y, en ocasiones, las notificaciones de comparecencia se envían a una dirección incorrecta .

La falta de una notificación adecuada constituye una violación del derecho al debido proceso, dijo Lonazco, lo cual “no le permite tener la oportunidad de presentar plenamente un caso”.

El aumento de estas audiencias afecta principalmente a los inmigrantes que no cuentan con representación legal, afirmó el abogado Clay Alger. En la corte de inmigración de Utah, dijo, las audiencias de calendario maestro normalmente se cancelan para quienes tienen abogado. Los abogados gestionan la documentación fuera de la corte hasta que llega una audiencia individual. Eso significa que quienes asisten a las audiencias de calendario maestro suelen representarse a sí mismos, por lo que ya enfrentan probabilidades desfavorables .

Pero las audiencias individuales también se están acelerando, señaló Alger. Algunas que estaban programadas para 2029 han sido adelantadas considerablemente, dejándole apenas un par de meses para prepararse.

“Es lamentable porque los abogados y los demandados dependen de las fechas establecidas por la corte, pero cuando la corte las modifica, realmente puede tomarlo a uno por sorpresa”, dijo.

Otra manera en que las deportaciones se están acelerando, explicó Lonazco, es mediante las desestimaciones anticipadas, cuando una solicitud de asilo es rechazada antes de una audiencia individual. Un memorando de abril de 2025 del entonces director de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, que supervisa las cortes de inmigración, establecía que los casos de asilo pueden ser terminados si el demandado no deja claro desde el principio que es elegible. La probabilidad de una desestimación anticipada varía según el juez.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) dijo a KUER en un correo electrónico que da prioridad al manejo oportuno de los casos. Aunque tres jueces dejaron la corte de Utah en 2025, nuevos jueces se han incorporado en los últimos meses, incluida la jueza Stephanie Arrache, quien fue nombrada para comenzar a escuchar casos en junio.

La corte ahora cuenta con cinco jueces permanentes y uno temporal, frente a un total de cinco jueces en la primavera de 2025.

“A medida que continúa incorporando nuevos jueces de inmigración, la EOIR seguirá realizando ajustes en la programación para garantizar que todos los casos se manejen de manera oportuna y conforme a la ley”, dijo un portavoz en un comunicado.

Fuera de la corte, Lonazco también observó un aumento en los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a finales de junio. Dijo que parecían dirigirse a personas que lucían hispanas y que simplemente estaban llevando a cabo sus actividades cotidianas.

“Me quedé en shock porque normalmente recibo consultas que varían, ya sabe, pero estas dos semanas estuvieron dedicadas al 100% a casos de detención”, dijo.

Otro abogado, Christopher Vizcardo, observó un aumento similar en la actividad de ICE, particularmente en West Valley City y en el vecindario Rose Park de Salt Lake City, ambos con una gran población latina. En los últimos meses también ha recibido llamadas relacionadas con St. George, donde “parece que ICE sale casi todas las semanas a tratar de detener personas sin ninguna lógica ni motivo aparente”, dijo.

Para quienes tienen casos pendientes ante la corte, Lonazco recomienda revisar su estatus con frecuencia.

“De la misma manera que revisa las redes sociales, necesita entrar y revisar el estado de su caso”, dijo.

Si el estado del caso no está disponible en el sitio web de la EOIR, anima a las personas a llamar a la corte de inmigración . Si no logran comunicarse con algún miembro del personal, deben acudir personalmente a la corte, dijo.

Y, sobre todo, recomienda contratar a un abogado o buscar ayuda en una clínica gratuita de servicios legales.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.