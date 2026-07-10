En video viral, ICE parece hacer arresto sin orden judicial dentro de casa en Salt Lake City

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Un video que muestra un arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dentro de una casa en Salt Lake City se volvió viral esta semana. En él, agentes sujetan a un hombre de mediana edad y a un adolescente mientras una mujer grita: “¡Salgan de mi casa!”.

La familia dijo que se trató de perfilamiento racial. ICE insinuó que fue la consecuencia de un intento de evadir el arresto o ignorar las órdenes de un agente federal.

Las personas se preguntaban en los comentarios qué había pasado antes de que comenzara el video.

Elizabeth Garcia dijo que todo empezó con una llamada a las 7:46 a.m. del 7 de julio.

Su padre le pidió que fuera a recogerlo a la gasolinera porque vio a personas sospechosas mirándolo y acercándose a él. Pensó que podrían ser policías encubiertos, el Buró Federal de Investigaciones o agentes de inmigración.

Cuando Garcia se acercaba, su padre le dijo que las personas sospechosas se habían ido. Luego condujo a casa porque estaba nervioso, y ella lo siguió. Los hombres, que resultaron ser agentes de ICE, pasaron junto a su auto, dijo, y siguieron a su padre hasta su casa en Rose Park, encendiendo sus luces de emergencia a unas dos cuadras de la vivienda. Él se estacionó y corrió hacia el garaje, y los agentes se estacionaron en la entrada como si fuera su casa, afirmó, y corrieron tras él.

“No lo dejaron cerrar la puerta y hasta el perrito se escapó”, dijo en español.

Un chaleco de uno de los agentes decía “Police” y el del otro “Police Federal Agent”, pero Garcia dijo que nunca se presentaron ni anunciaron que eran de ICE. Ella comenzó a grabar.

Su hermano, quien es ciudadano de Estados Unidos, fue liberado y su padre fue detenido. Garcia dijo que actualmente se encuentra en la sala de detención de ICE en West Valley City.

ICE tiene una versión diferente de los hechos.

En un comunicado a KUER sobre el video, la agencia dijo que arrestó a Raul Meza Moreno, quien “es un extranjero ilegal de México a quien se le concedió el retorno voluntario a México por ingresar ilegalmente a Estados Unidos en tres ocasiones distintas”. La agencia no dijo si tenía una orden para ingresar a su casa.

Garcia dijo que el nombre de su padre en realidad es Raul Moreno Meza y, hasta donde sabe, a su padre nunca se le concedió salida voluntaria. No pudo decir con certeza cuántas veces había ingresado al país, pero solo sabe de una ocasión.

“Él no ha salido de aquí en 22 años”.

Su abuelo era ciudadano y solicitó la residencia legal de su padre antes de morir, dijo, y la familia espera poder completar el proceso.

El comunicado de ICE no dijo explícitamente que Moreno Meza estuviera evadiendo el arresto, pero enfatizó que sus agentes son “oficiales federales de la ley y quienes intenten evadir el arresto o agredir a los agentes bajo la falsa suposición de que sus órdenes no son legales enfrentarán graves consecuencias”.

La agencia dijo que el hermano adolescente de Garcia agredió a un agente, lo cual ella niega rotundamente. Para ella, fue al revés, y los oficiales dejaron a su hermano adolorido y con rasguños.

“No están diciendo la verdad, y creo que todos lo sabemos”, dijo en inglés. “Por eso todos están grabando, porque no nos sentimos seguros, no nos sentimos seguros con ellos”.

Agentes de inmigración han entrado en propiedad privada sin orden previamente en Utah. Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza irrumpieron en un taller mecánico en West Valley City en enero y arrestaron a dos hombres.

Esa agencia está investigando el incidente, dijo Andy Armstrong, abogado de uno de los hombres arrestados ese día. Su firma también fue contratada para el caso de Moreno Meza.

Incluso si alguien está evadiendo el arresto, dijo Armstrong, las fuerzas del orden no tienen derecho a entrar a una casa sin una orden, excepto en circunstancias especiales. Los tribunales han dictaminado que en esos casos son necesarias circunstancias urgentes, como que una persona represente un peligro.

Sin embargo, un memorando interno de ICE indicó a los agentes que podían entrar a viviendas para arrestar a alguien con una orden final de deportación.

Armstrong dijo que los agentes debieron detenerse cuando Moreno Meza entró a su casa.

“La situación se congela. Pueden esperar a que salga, o pueden ir a obtener una orden, pero ciertamente no pueden justificar entrar a su casa sin una orden, a menos que su argumento sea que era peligroso”.

Armstrong no cree que la agencia tuviera otra razón para arrestarlo más que su falta de estatus legal — lo cual es motivo suficiente para arresto, dijo, pero no para la entrada forzada a la vivienda.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.