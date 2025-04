Menos de 1 de cada 4 casos de inmigración en Utah tiene un abogado. Le explicamos por qué

You can find an English-language version of the story here .

Los tribunales y el sistema de inmigración están saturados en este momento, con la saga sobre la deportación errónea de Kilmar Abrego García a El Salvador y el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite que las deportaciones de la Ley de Enemigos Extranjeros continúen, pero con el requisito de garantizar el debido proceso .

Los casos de inmigración ya se acumulaban en los tribunales antes de las políticas de la administración Trump centradas en presuntos miembros de pandillas y en acelerar audiencias de asilo .

En Utah, el aumento del número de casos y la falta de abogados disponibles para asumirlos pueden tener serias consecuencias para las personas que atraviesan por el sistema. La representación legal puede ser crucial, dijo Virginia Maynes, abogada senior de inmigración de Catholic Community Services of Utah .

“Tener a alguien que te ayude a presentar la solicitud, a rellenar el formulario cuando se trata de un formulario en inglés, a saber qué pruebas reunir antes de ir a la corte, puede marcar la diferencia entre que te permitan permanecer en Estados Unidos y que te obliguen a regresar a una situación potencialmente peligrosa”, dijo.

Los datos recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse lo corroboran. Desde 2005, el 96% de los casos en Utah en los que se permitió a una persona permanecer en Estados Unidos contaron con un abogado. Por el contrario, ocho de cada 10 personas que recibieron una orden de deportación no tenían abogado.

Pero tener un abogado en un tribunal de inmigración es cada vez menos frecuente.

En 2017, Utah tuvo la octava tasa de representación más alta de todos los estados. Casi el 60% de los casos en las cortes de inmigración tenían abogado. Desde entonces, las tasas han caído en todo el país, pero especialmente en Utah. El estado ahora ocupa el puesto 34 . Menos de una cuarta parte de los casos cuentan con un abogado, basado en datos hasta febrero.

A diferencia de los tribunales penales, las personas que comparecen ante un tribunal de inmigración no tienen derecho a un abogado proporcionado por el gobierno. Miles de personas se representan a sí mismas en el tribunal de inmigración de Utah cada año, lo que aumenta sus probabilidades de deportación.

Sin embargo, hay varios obstáculos para contratar a un abogado, como el costo.

Maynes dijo que la demanda de servicios legales pro bono es mucho mayor de lo que su organización puede proporcionar, a pesar de que su personal de servicios de inmigración se ha duplicado desde 2017. Muchas personas, en particular los solicitantes de asilo, no pueden permitirse contratar a un abogado privado.

“Pueden tener lo que sea que tuvieran en su mochila, esencialmente, y eso no va a ser suficiente para pagar un abogado privado”, dijo.

Incluso si esperan conseguir un trabajo para pagar esos honorarios, los solicitantes de asilo no pueden optar a permisos de trabajo hasta que su solicitud haya estado pendiente durante 180 días.

“¿Cómo se supone que estas personas van a trabajar para mantenerse, por no hablar de poder contratar a un abogado privado para continuar con su caso, cuando ni siquiera tienen autorización para trabajar?”. dijo Maynes.

Los gastos se acumulan, especialmente para las familias, dijo Patricia Quiñonez, una periodista venezolana que dirige la cuenta de Instagram Utahzolanos.

“También mucha gente ha perdido dinero porque como en todo, hay gente mala que se aprovecha, entonces se han dado casos de estafa”, dijo en español.

Nicholle Pitt White , abogada de inmigración en Murray, ha visto cada vez más estafas de este tipo. Un inmigrante puede contratar a alguien que no esté autorizado para ejercer la abogacía. El estafador puede hacer un mal trabajo en la solicitud de asilo, o algo peor.

“He tenido gente que me ha dicho que la persona mintió en sus formularios y no se enteraron hasta más tarde, porque no hablan inglés, que [el estafador] nunca presentó sus formularios y sólo les robó su dinero”, dijo.

La gente puede optar por no buscar un abogado por miedo a que cueste más de lo que realmente cuesta, dijo Pitt White. Ha visto abogados que cobran entre 5,000 y 15,000 dólares por un caso de asilo, pero muchos ofrecen planes de pago.

“Yo clasificaría a muchos de nosotros como 'low bono'”, dijo, haciendo un juego de palabras con ‘pro bono’, para referirse a que cobran honorarios bajos. Señaló que un abogado de verdad podría costar menos que algunos estafadores. “Uno podría ir a las comunidades más ricas y cobrar mucho más, pero estamos tratando de ayudar a la gente”.

Hay desafíos para los abogados también, incluyendo una escasez de abogados de inmigración, dijo un abogado de inmigración en South Jordan Carlos Trujillo .

“La ola ha sido tan abrumadora aquí en Utah, a pesar de que no somos uno de los mayores estados con inmigrantes”, dijo.

Esa ola es visible en el número de nuevos procedimientos de deportación en Utah. En el año fiscal 2017, hubo menos de mil nuevos casos. En el año fiscal 2024, fueron más de 26.000.

La abogada Pitt White señaló que algunas firmas “no están tomando activamente ningún caso de deportación en este momento porque están al máximo.” Desde la primera administración de Trump, otros abogados han decidido no tomar casos de deportación en absoluto, dijo Kendall Moriarty , que ejerce en Salt Lake City.

“La gente me informa: 'No puedo encontrar abogados que tomen mis casos'”, dijo. “Parte de eso se debe a que el sistema está tan en contra del inmigrante y, por lo tanto, también de su abogado”.

Asimismo ha oído a otros abogados decir que estos casos son demasiado agotadores y no benefician económicamente.

La caída de las tasas de representación significa que más personas perderán sus casos y tendrán que abandonar el país, dijo Moriarty.

“El impacto positivo de los inmigrantes es tan multidimensional y complejo, y es sentido por las comunidades de maneras que ni siquiera se conocen”, dijo. “Con menos gente que pueda quedarse, el efecto dominó es el contrario, ¿verdad? Se expande de manera negativa, y es muy triste”.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.