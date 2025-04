Abogados temen que inmigrantes en Utah con privilegio de conducir sean objetivos de ICE

You can find an English-language version of the story here .

La represión de la inmigración por parte del presidente Donald Trump ha generado preocupación en Utah sobre la obtención o renovación de las tarjetas de privilegio de conducir. Incluso si una persona no tiene estatus legal en los Estados Unidos, la tarjeta — establecida en 2005 — permite a un residente de Utah conducir legalmente y obtener seguro.

La abogada de inmigración Kendall Moriarty , que ejerce en Salt Lake City, está preocupada de que la policía llame a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. cuando encuentren a un conductor con una tarjeta de privilegio . Aunque no ha tenido un cliente que haya experimentado esto, dijo que ha sabido de casos a través de otros abogados.

“En cada presentación de Know Your Rights que he hecho desde diciembre, todos preguntan: ‘¿Qué pasa con las tarjetas de privilegio de conducir’”? dijo ella.

Chris Caras, director de la División de Licencias de Conducir del Departamento de Seguridad Pública de Utah, anima a las personas a obtener una tarjeta de privilegio para sentirse más cómodas en la carretera y acceder al seguro de automóvil obligatorio.

“Solo puedo imaginar la ansiedad que alguien tiene”, dijo. “Si eres un conductor con licencia y pasas junto a un oficial de policía, ¿no te pones nervioso? Creo que sería aún mayor si supieras que ni siquiera cuentas con un privilegio de conducir”.

La División de Licencias de Conducir no comparte el estatus migratorio con agencias externas. Caras dijo que el estatus migratorio solo se usa para determinar la elegibilidad.

“No marcamos los registros con ningún tipo de estatus migratorio — eso está fuera de nuestro alcance”, dijo. “Lo usamos para determinar si califican para una tarjeta de privilegio de conducir o una licencia de término limitado en esos casos. Pero no le presentamos estatus migratorios a nadie externo”.

Una licencia de término limitado está disponible para aquellos con estatus de refugiado, asilo o libertad condicional humanitaria.

Los oficiales de policía solo pueden acceder a información básica de la división, dijo, como dirección de casa, contacto de emergencia y permiso legal para conducir. Sin embargo, pueden buscar el historial criminal de alguien en los Sistemas de Información de Justicia Criminal de Utah o federales para encontrar información más allá de lo que tiene la división.

Entre 31,000 y 39,000 tarjetas de privilegio se han emitido cada año desde 2009, según datos del Departamento de Seguridad Pública.

“No puedo decir que hayamos visto necesariamente un cambio significativo en el número de solicitudes”, dijo Caras.

La división trabaja para educar a la policía y al público sobre las muchas razones por las que alguien podría tener una tarjeta, dijo.

“En cada oportunidad que se nos pide abordar el tema de la tarjeta de privilegio de conducir, tratamos de mencionar que no es evidencia prima facie de que esta persona no esté legalmente presente”.

Moriarty dijo que alguien con una tarjeta podría estar en el país sin estatus legal, o podría estar en transición de una visa a otra, o esperando un caso de inmigración pendiente. Ella dijo que algunos inmigrantes están preocupados por ser objetivo mientras renuevan sus tarjetas de privilegio, lo cual debe hacerse en persona cada año.

No hay nada que impida a los agentes federales detener a alguien en una oficina de licencias de conducir, pero Caras dijo que “no está al tanto de nadie que haya sido arrestado por un problema de inmigración en ninguna de mis instalaciones” durante su carrera de décadas.

Aun así, Moriarty recomienda que los inmigrantes sin estatus legal solo obtengan una tarjeta de privilegio si necesitan conducir.

“Manejar sin licencia es algo que los oficiales de inmigración normalmente usarán en tu contra”, dijo ella. “Si puedes evitar conducir, entonces no obtengas una. No vale la pena que tengan tu nombre e información, tu dirección más reciente, en la base de datos si puedes evitarlo”.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.