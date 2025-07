Las escuelas de Utah comienzan la era sin celulares: así será la prohibición

You can find an English-language version of the story here .

Cuando los estudiantes de Utah regresen a las escuelas en agosto, algunos se encontrarán con nuevas políticas sobre el uso de teléfonos celulares.

Los distritos escolares pasaron el verano revisando sus reglas después de que una nueva ley estatal estableciera una prohibición general de teléfonos en el aula.

La ley entró en vigor el 1 de julio y prohíbe que los estudiantes usen teléfonos celulares o relojes inteligentes durante los tiempos de instrucción. Pero también otorga a los distritos escolares una amplia flexibilidad para crear reglas que sean más o menos estrictas.

KUER se puso en contacto con los 41 distritos escolares del estado para preguntar cómo están abordando el uso de celulares y qué tipo de restricciones impondrán a los estudiantes.

Algunos distritos ya tenían políticas que coincidían con la nueva ley. Aun así, eso los llevó a revisar su postura. Algunos decidieron mantener todo como estaba, mientras que otros hicieron sus reglas más estrictas. Otros no tenían una política explícita y dejaron esas decisiones en manos de cada escuela.

En la mayoría de las comunidades, la política del distrito escolar sirve como una base en cuanto a restricciones de dispositivos electrónicos personales para estudiantes. Las escuelas individuales pueden optar por ser más estrictas. Por ejemplo, la política de un distrito puede prohibir los teléfonos sólo durante el tiempo de clase, pero una escuela podría decidir restringir también su uso durante los pasillos y el almuerzo.

Varios lugares hacen distinciones por edad, aplicando reglas más estrictas a los estudiantes más jóvenes y permitiendo mayor acceso a los mayores.

Al consultar al personal de los distritos, KUER identificó cuatro categorías generales de tipos de prohibiciones.

Prohibición total

En el nivel más restrictivo, algunos distritos prohibirán que los estudiantes usen teléfonos celulares en cualquier momento mientras estén en el campus. Esto incluye toda la jornada escolar, pero también se extiende a antes de que comiencen las clases y durante cualquier programa extracurricular.

Los distritos escolares de Juab , Logan , Morgan y Ogden informaron tener una versión de este tipo de prohibición, pero únicamente para estudiantes de primaria.

Prohibición de campana a campana

Esta política, cada vez más común, prohíbe el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, incluyendo las clases, los cambios de clase, el almuerzo y el recreo.

El gobernador Spencer Cox ha expresado que desea que Utah adopte una prohibición “de campana a campana” a nivel estatal, y espera que eso suceda en el futuro.

Este tipo de restricción es más frecuente en las escuelas primarias, aunque algunos lugares la han extendido también a estudiantes de secundaria y preparatoria.

Prohibición con excepción durante el almuerzo

Un pequeño número de distritos restringe el uso de teléfonos celulares durante las clases y los periodos de transición entre ellas, pero permite su uso durante el almuerzo.

Prohibido durante la clase

El tipo más común de restricción sobre el uso de teléfonos celulares fue la prohibición predeterminada establecida en la ley estatal, que no permite el uso de teléfonos durante el tiempo de clase pero sí durante los periodos entre clases y el almuerzo.

Algunos distritos señalaron que, aunque esa es su política oficial, ciertas escuelas ya aplicaban reglas más restrictivas en la práctica.

¿Los estudiantes aún pueden llevar teléfonos celulares a la escuela?

Generalmente, sí. Muchas políticas establecen explícitamente que, aunque los teléfonos no pueden estar visibles ni usarse durante los tiempos restringidos, los estudiantes aún pueden llevarlos a la escuela. En varios casos, no se permite que los alumnos tengan los teléfonos en los bolsillos. Deben permanecer en mochilas, casilleros o en un lugar designado dentro del aula.

Algunas escuelas con prohibiciones “de campana a campana” cuentan con fundas magnéticas en las que los estudiantes guardan sus teléfonos durante el día.

Muchas políticas también indican que los estudiantes no pueden llevar sus teléfonos cuando usan un pase de pasillo. El uso de los celulares en los vestidores y los baños suelen estar prohibidos también.

Excepciones a la regla

La ley estatal exige que las escuelas permitan a los estudiantes usar sus teléfonos si necesitan responder a una emergencia, atender una necesidad médica o utilizar la línea de crisis SafeUT , algo que había generado preocupación entre los defensores de la salud mental. Se pueden hacer excepciones para estudiantes con discapacidades que tengan planes educativos individualizados.

Muchos distritos también otorgan a los maestros la discreción de permitir el uso de teléfonos durante la clase con fines educativos, como en un proyecto de arte en el que los estudiantes necesiten una cámara.

Algunos distritos todavía están trabajando en sus políticas

Un pequeño número de juntas escolares locales todavía está trabajando para consolidar una nueva política para su distrito y planea hacerlo durante sus reuniones de agosto. Mientras algunas tienen una idea de cómo será la política final, otras siguen debatiendo qué es lo mejor para su comunidad. Los distritos escolares de Davis y Millard dijeron que no podrán comentar sobre sus políticas hasta que sus juntas escolares voten para finalizarlas.

Hasta la fecha de publicación, los distritos escolares de North Summit y Tintic no habían respondido a la solicitud de información de KUER.