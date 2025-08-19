La mayoría de las escuelas de Utah tendrán guardianes armados voluntarios pronto

You can find an English-language version of the story here .

—

Este año escolar, más escuelas K-12 de Utah tendrán algún tipo de seguridad armada requerida por una ley estatal de 2024 .

Aunque se les indicó a las escuelas que cumplieran con la ley lo antes posible, Matt Pennington, jefe de seguridad estatal en el Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que sabían que tomaría tiempo encontrar personas y capacitarlas. Durante el verano, más escuelas han cumplido con ese requisito, aunque para muchas, aún es un proceso en desarollo.

“Todavía no se ha logrado una cobertura del 100%,” dijo el jefe de seguridad estatal Pennington. “Pero sí creo que todos están comprometidos y avanzando en la dirección correcta.”

La ley establece tres formas en que las escuelas pueden contar con un guardia armado. Pueden contratar a una agencia de policía local para asignar un oficial al campus como oficial de recursos escolares o contratar a un guardia de seguridad privado. Esas son las dos opciones más costosas.

La tercera opción es que un empleado escolar se ofrezca como voluntario para ser un “guardián escolar” armado en el campus. En la mayoría de los casos, esa persona no puede ser director ni maestro. Podría ser, por ejemplo, un conserje o secretario. El voluntario debe ser aprobado por el administrador escolar, pasar una evaluación de salud mental y recibir al menos 28 horas de capacitación por parte de la oficina del alguacil del condado. Eso incluye instrucción sobre el uso de armas de fuego y técnicas de desescalamiento.

Aproximadamente 300 de las cerca de 1,100 escuelas públicas, privadas y chárter han optado por tener un oficial de recursos escolares, según Pennington. Algunas ya contaban con eso antes de la ley. Un pequeño número tiene seguridad privada armada.

“La gran mayoría parece estar optando por la opción del guardián,” dijo Pennington. “Estas capacitaciones han estado ocurriendo durante los últimos meses, y supongo que continuarán durante el año escolar.”

Para el final de este año escolar, espera que la mayoría de las escuelas cuenten con alguien que cumpla el rol de guardia armado.

Desde que se aprobó la ley, el teniente Mikelshan Bartschi de la Oficina del Alguacil del Condado de Cache dijo que las agencias de seguridad en todo el estado han estado discutiendo cómo implementar la ley, y que esa colaboración ha sido útil. Ahora se reúnen cada dos meses.

La capacitación de guardianes ha ido bien hasta ahora, dijo. Aunque el material es avanzado, los voluntarios están motivados para aprender y son receptivos a la instrucción.

“Estamos pasando de una posición de sacar un arma de manera oculta a moverse y disparar en el transcurso de una semana,” dijo Bartschi. “Y eso ni siquiera sucede en la academia de policía, sinceramente.”

Bartschi agregó que la situación varía en todo el estado: mientras que algunas regiones tienen más que suficientes voluntarios, otras están teniendo dificultades para cubrir el mínimo requerido. La mayoría aprueba la capacitación, pero un pequeño número no lo logra.

La principal frustración de las agencias de seguridad y las escuelas —la falta de dinero— no ha cambiado en los últimos dos años. A las agencias les cuesta dinero realizar las capacitaciones, que se repiten dos veces al año después de la inicial. Y especialmente para las agencias que ya tienen recursos y tiempo limitados, “ahora estás diciendo, ‘OK, capacita a todos estos individuos adicionales.’ ¿De dónde saco ese tiempo?” dijo Bartschi.

Para las escuelas, además del requisito de seguridad armada, la ley de 2024 incluye una serie de otros mandatos, como botones de pánico en cada aula, ventanas reforzadas, vigilancia por video y cerraduras internas en las puertas de las aulas.

“Ves a muchos de estos distritos escolares pidiendo aumentos de impuestos de más del diez por ciento. Parte de eso es tratar de encontrar cómo contratar personal y obtener fondos para implementar algunas de las medidas de seguridad,” dijo Bartschi.

Los legisladores asignaron 100 millones de dólares para el esfuerzo en 2024 y agregaron otros 25 millones en 2025, pero eso ni siquiera se acerca al costo estimado de 800 millones de dólares que el patrocinador del proyecto de ley, el representante republicano Ryan Wilcox , calculó el año pasado .

Bartschi dijo que la segunda mayor preocupación para las agencias de seguridad es la responsabilidad legal. La ley trajo consigo algunos temas complejos de responsabilidad que, según él, aún están discutiendo.