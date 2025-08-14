Utah lidera a nivel nacional el uso de IA en la educación K-12

You can find an English-language version of the story here .

Las escuelas en Estados Unidos están lidiando con cómo manejar la inteligencia artificial. En todo el país, los distritos escolares individuales a menudo han tomado la iniciativa, con enfoques variados incluso dentro de un mismo estado. Eso según Chris Agnew, director del Generative AI for Education Hub (Centro de Inteligencia Artificial Generativa para la Educación) en la Universidad de Stanford.

Pero para Agnew, Utah ha sido una excepción. Y en el buen sentido.

"Uno de los enfoques y estrategias más coherentes a nivel estatal es Utah", dijo.

Utah fue el primer estado en crear un puesto encargado de supervisar la inteligencia artificial en la educación K-12 a nivel estatal. Hace más de un año, la Junta Estatal de Educación de Utah contrató a Matthew Winters como su especialista en inteligencia artificial a tiempo completo.

Ese tipo de coordinación estatal permite que Utah recopile datos más sólidos sobre cómo se usa la inteligencia artificial en las escuelas, dijo Agnew, y obtenga una visión más clara de lo que funciona y lo que no.

En una entrevista con KUER, Winters explicó lo que el estado está haciendo. Dijo que la tecnología no va a desaparecer, así que los educadores deben definir cómo usarla de manera adecuada. Está trabajando con legisladores, así como con distritos escolares individuales que buscan orientación sobre su marco de inteligencia artificial.

"Queremos adelantarnos a todo lo que viene, porque hay muchas cosas impulsadas por la industria que están llegando con la IA, y no podemos ser reactivos, sino estar preparados", dijo Winters.

Winters dijo que Utah estaba bien posicionado para adoptar un enfoque proactivo hacia la inteligencia artificial gracias a infraestructura existente como la Utah Education Network (Red de Educación de Utah), que proporciona internet de alta velocidad y con filtros a las escuelas en todo el estado. También señaló el financiamiento estatal para tecnología innovadora en el aula y una sólida red colaborativa de directores de tecnología escolar que se reúnen regularmente para compartir ideas. Winters también está colaborando con investigadores en todo el estado para mantenerse al día con los cambios en la tecnología.

Un aspecto único del enfoque de Utah, dijo Winters, es cómo la Utah Education Network ha evaluado y aprobado herramientas educativas de IA gratuitas, así como herramientas pagadas que las escuelas pueden comprar a precio reducido. El proceso de evaluación incluye revisiones de privacidad y seguridad, lo que reduce la carga para las escuelas individuales.

"Hay tantas cosas en qué pensar en educación, y creo que uno de los puntos de presión más difíciles es que la atención es limitada", dijo Winters.

El estado también capacita a los docentes sobre la inteligencia artificial, su papel en la educación, cómo puede usarse y aspectos a tener en cuenta, como la seguridad. Winters espera que alrededor del 20% de los educadores completen esa capacitación para el final del verano. El enfoque, dijo, no está en programas individuales, sino en conceptos generales que pueden aplicarse a diversas herramientas.

Una capacitación opcional termina con los docentes presentando planes de clase que incorporan inteligencia artificial. Los maestros reciben pago por participar en la capacitación adicional a través de una subvención estatal.

Al hablar con educadores de Utah, Winters dijo que muchos reconocen que la inteligencia artificiales importante para ellos y la han usado para agilizar su trabajo, como redactar correos electrónicos.

"Pero les cuesta ver cómo usarla de manera creativa en el aula y cómo aplicarla para satisfacer las necesidades de su área de contenido y de sus estudiantes."

Con el inicio de un nuevo año escolar, Winters está pensando en cómo encaja la inteligencia artificial en distintas materias y niveles escolares. En lugar de desarrollar un estándar separado para la IA, está analizando cómo puede integrarse en los estándares de contenido existentes, como lo que sería un uso apropiado en una clase de inglés de noveno grado.

Winters dijo que ya ha visto a docentes de Utah usar la IA para apoyar a estudiantes con discapacidades o que están aprendiendo inglés, personalizando la instrucción de nuevas maneras. También dijo que los maestros pueden usar estas herramientas para comprender mejor los datos sobre sus estudiantes.

A medida que la inteligencia artificial evoluciona, Winters ha estado pensando más en la IA agentiva, donde un sistema puede configurarse para tomar decisiones de forma autónoma. Es un área que le preocupa. Uno de los grandes lemas en la junta estatal, dijo, es asegurarse de que siempre haya una persona en el centro de la toma de decisiones cuando se trata de IA en K-12, no solo alguien en el circuito.

Aunque el estado está proporcionando mucha orientación sobre cómo debe verse la IA en la educación , son las escuelas y los distritos quienes finalmente deciden cómo manejarla.

Agnew, el investigador de Stanford, dijo que hay muchas formas en que las escuelas del país están abordando el tema, "pero que una escuela no tome ninguna acción no es una opción".

Es muy probable que los estudiantes ya estén usando estas herramientas . Como mínimo, dijo Agnew, las escuelas deben priorizar la alfabetización en inteligencia artificial y considerar cómo podría transformar la forma en que los educadores evalúan el aprendizaje.

Divulgación: La Utah Education Network y KUER están ubicadas en el Eccles Broadcasting Center en la Universidad de Utah. Aunque las organizaciones tienen algo de historia compartida , se gestionan por separado, y KUER opera como una organización de noticias editorialmente independiente.