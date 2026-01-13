Utah quiere seguir el ejemplo de Mississippi al retener a los estudiantes que no saben leer

You can find an English-language version of the story here .

El gobernador Spencer Cox quiere renovar el enfoque en mejorar la alfabetización. Para lograrlo, dijo que Utah necesita una política para hacer que los estudiantes jóvenes repitan el grado si no están leyendo al nivel correspondiente.

Aproximadamente la mitad de los estudiantes de tercer grado en Utah están alcanzando el punto de referencia, según un nuevo informe del Instituto de Políticas Kem C. Gardner . Eso está muy lejos de la ambiciosa meta del 70% para 2027, en la que el estado ha estado trabajando desde 2022 .

Los expertos dicen que después de tercer grado, los estudiantes pasan de aprender a leer a leer para aprender. Eso significa que si los estudiantes no pueden leer en cuarto grado, tendrán dificultades en todas las materias.

Cox dijo en un simposio el 6 de enero en Ogden, con educadores, legisladores y miembros de la comunidad, que leyó un artículo que calificaba el analfabetismo como “una decisión de política pública”. Eso se le quedó grabado y cambió su forma de pensar.

Este no es solo un problema de Utah . El estado se desempeña por encima del promedio nacional en las calificaciones de lectura, pero sigue las tendencias nacionales, señala el informe del instituto. Como la mayoría de los demás, las calificaciones de lectura de cuarto grado en Utah han disminuido en la última década. Además, ha habido una brecha cada vez mayor entre los estudiantes con alto y bajo rendimiento.

Cox mencionó con frecuencia lo que se ha denominado el “ Milagro de Mississippi ”. Mientras otros estados vieron caer sus calificaciones de alfabetización de cuarto grado después de 2013, Mississippi pasó de ser uno de los peores estados en lectura del país al noveno en 2024.

“Hemos implementado la mayoría de lo que hizo Mississippi. Pero una de las cosas que Mississippi tiene es una política de retención ”, dijo Cox a los periodistas. “Si no estás leyendo, no vamos a dejar que avances porque no vas a progresar como necesitas. Así que vamos a mantenerte y ayudarte a que puedas leer”.

Utah ha gastado millones tratando de alcanzar su meta del 70%, incluyendo la capacitación de maestros en la ciencia de la lectura .

Antes de la sesión legislativa de 2026, los legisladores aún están discutiendo cómo sería la política de retención del estado. ¿Deberían los estudiantes repetir tercer grado, o debería suceder en kínder o primer grado?

“Es más fácil corregir problemas o ayudar con problemas a una edad más temprana. Así que todo eso está sobre la mesa”, dijo Cox. “No estamos seguros exactamente de cómo se verá, pero sabemos que necesitamos hacer algo en lugar de simplemente avanzar a los niños que no están listos para seguir adelante”.

Cox reconoce que existe un estigma en torno a hacer que un estudiante repita el grado. Pero espera que tener esa posibilidad motive a padres, maestros y directores a intervenir. El informe del instituto dice que, según la investigación, hacer que los estudiantes repitan no es el principal impulsor de mejores resultados académicos. Pero cuando los estudiantes son identificados para posible retención, en otros estados, a menudo reciben más apoyo, lo que marca una diferencia significativa.

La senadora republicana Ann Millner , quien patrocinó la legislación de la meta de alfabetización en 2022 , coincidió en que Utah está en un punto donde necesita acelerar sus esfuerzos de alfabetización temprana.

No hay texto de proyecto de ley disponible para la política de retención propuesta y la Junta Estatal de Educación de Utah aún no ha tomado una posición sobre la idea.

Julie Clark, coordinadora de lengua y literatura en inglés P-12 para la junta estatal, dijo a KUER que las políticas de retención pueden hacer que las escuelas rindan cuentas por los resultados estudiantiles y que la alfabetización temprana sea una prioridad más alta. Ella cree que también envía un mensaje de que, dado que los legisladores establecieron las metas de 2022 y aún no ven los resultados que desean, están dando un paso más.

Al mismo tiempo, Clark no se sorprende de que el estado no haya visto más crecimiento en sus cifras de lectura porque el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Por ejemplo, Clark dijo que muchas escuelas están en su primer año de implementación de un nuevo plan de estudios.

“Tenemos que darnos cuenta de que esto va a tomar tiempo”, dijo Clark.

Además, como parte del presupuesto propuesto por Cox, dijo que las escuelas necesitan más apoyo para mover la aguja, como dinero para más asistentes en el aula.

“Necesitamos más ayuda en nuestras escuelas. Esto no es un fracaso de nuestros maestros. Sabemos lo que necesitan y necesitamos más recursos allí”, dijo Cox.

El gobernador también enfatizó que esto no es solo un problema educativo; es un problema comunitario que requerirá la participación de todo el estado. El informe del instituto dice que el desarrollo de la alfabetización de un niño comienza antes de que ingrese al kínder. Su presupuesto propuesto también incluye una campaña de alfabetización, fomentando cosas como que las familias lean con sus hijos.

Cox destacó que, según la investigación, que fue resumida en el informe del instituto, casi todos los niños son capaces de aprender a leer. Solo necesitan los recursos y el apoyo adecuados.