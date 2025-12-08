Utah aprobó fondos de emergencia para estudiantes de inglés. Ninguna escuela calificó

You can find an English-language version of the story here .

El Distrito Escolar de Alpine fue el caso ejemplar de un proyecto de ley de financiamiento escolar que se convirtió en ley en marzo.

El proyecto que firmó el gobernador, HB42 , se redactó para otorgar fondos de emergencia a escuelas con aumentos marcados en el número de estudiantes principiantes en inglés.

La representante republicana Candice Pierucci , patrocinadora de la medida, incluso citó el aumento del 139% en estudiantes de inglés en el Distrito Escolar de Alpine durante el ciclo escolar 2024-2025 como evidencia de por qué la legislación era necesaria .

Pero hasta ahora, el distrito no ha recibido dinero del proyecto. Eso se debe a que ninguna escuela —ni en Alpine ni en cualquier otra parte del estado— calificó bajo los criterios, dijo Elisse Newey, subdirectora de políticas de la Junta Estatal de Educación de Utah .

El objetivo era entregar dinero a las escuelas antes de lo que permite el ciclo típico de financiamiento, dijo. Las escuelas envían datos de inscripción al estado en otoño, y eso determina los fondos que reciben el año siguiente. Bajo la nueva ley, las escuelas con aumentos drásticos en la necesidad recibirían fondos especializados para el ciclo académico actual.

Junto con Pierucci, la junta estatal trabajó para establecer estándares. Para calificar, las escuelas debían tener poblaciones de estudiantes de inglés al menos un 75% mayores que el promedio de los tres años anteriores y un aumento de al menos 30 alumnos.

Las escuelas enviaron sus conteos de inscripción en octubre. Después de trabajar arduamente para desarrollar los estándares de calificación, Newey se sintió decepcionada.

“Nos desanimamos muchísimo porque, pues, no benefició a ninguno de los estudiantes que esperábamos beneficiar”, dijo.

Algunas escuelas tuvieron un aumento porcentual lo suficientemente alto, pero ninguna cumplió con el umbral de 30 estudiantes. Muchas solo tuvieron uno o dos estudiantes más que el promedio de los tres años anteriores.

El Distrito Escolar de Alpine tiene poco menos de 1,700 estudiantes principiantes en inglés este año. Eso representa un aumento del 104% en comparación con el promedio de 2022 a 2024.

Aun así, menos estudiantes llegan directamente desde otro país, dijo Annya Becerra-Lowe, directora de acceso y oportunidades estudiantiles del distrito.

“Vemos estudiantes que se mudan desde otros estados o incluso de otros distritos, pero no necesariamente nuevos en el país como vimos, pues, el año pasado o el anterior”, dijo.

Los pronosticadores esperan que más inmigrantes salgan de Estados Unidos este año que los que entren, por primera vez en más de 60 años.

Aun así, “las necesidades son grandes”, dijo Becerra-Lowe.

En Alpine, la instrucción especializada para estudiantes de inglés depende de su nivel escolar. Las escuelas primarias con grandes poblaciones de estudiantes de inglés contratan paraprofesionales o asistentes educativos. Los estudiantes mayores toman clases especializadas de desarrollo del idioma inglés.

Los fondos para instrucción especializada provienen del distrito y del programa federal Título III . Becerra-Lowe dijo que Alpine recibiría con gusto apoyo adicional para más paraprofesionales, mayor desarrollo profesional y nuevos planes de estudio y materiales de curso. Aprecia que el estado reconozca la necesidad de apoyar a los estudiantes de inglés y espera más orientación sobre los fondos de emergencia.

Cambiar los estándares de calificación requeriría aprobar un nuevo proyecto de ley. Aunque la junta estatal de educación no es un grupo de defensa, Newey dijo que con gusto compartirán sus datos con Pierucci.

“Cuando ella venga a nosotros, estamos preparados para darle información y luego dejar que decida qué hacer después”, dijo. “Y con suerte habrá un proyecto de ley durante esta sesión de 2026”.

La representante Pierucci rechazó la solicitud de entrevista de KUER, pero en un correo electrónico, un portavoz dijo que está consciente del problema e investigándolo. La próxima sesión legislativa comienza el 20 de enero de 2026.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.