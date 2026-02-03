Manifestantes de Salt Lake City se unen al 'Paro Nacional' en oposición a ICE

You can find an English-language version of the story here .

—

Siguiendo las manifestaciones del “ Paro Nacional ” de otros viernes, la gente llenó las calles del centro de Salt Lake City para protestar por las acciones de las fuerzas del orden federales tras las muertes de Renee Macklin Good y Alex Pretti en Minnesota.

Sandra Lozano, residente de American Fork, faltó al trabajo para asistir.

“Creo que son tiempos aterradores”, dijo. “Especialmente teniendo hijos que tienen un color de piel diferente”.

Lozano llevó a sus dos hijos, de 1 y 3 años. Los pequeños iban abrigados en un carrito. Al frente, un letrero decía, “Nunca se trató de criminales”, con el dibujo de un gorro azul con orejeras. Era una referencia al caso de Liam Conejo Ramos , un niño de 5 años cuya foto se volvió viral después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvieran en Minnesota.

“Es difícil cuando eres mamá”, dijo Lozano, al borde de las lágrimas. “No puedes imaginar nada que te separe de tus hijos”.

Ethan Rauschkolb / KUER Sandra Lozano está con sus dos hijos, una carriola y un letrero frente al Salt Lake City and County Building en el centro de la ciudad, durante una protesta contra ICE, el 30 de enero de 2026.

Dijo que sentía que tenía que actuar.

“Siento que para ellos será importante que aprendan a no tener miedo y a salir y, ya sabes, hacer que se escuchen nuestras voces, y eso es algo con lo que realmente quiero que crezcan”.

La protesta en el City and County Building dio paso a una marcha que ocupó más de una cuadra mientras los manifestantes salían de Washington Square. Autos de policía estacionados en las intersecciones se aseguraban de que las multitudes no tuvieran obstáculos. El ambiente era desafiante y ardiente, mientras la gente coreaba, “¿De quién son las calles? ¡Nuestras calles!” y “¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga!”.

La organización de defensa Comunidades Unidas organizó el evento. Forma parte de una huelga general nacional, en la que la gente se negó a comprar y trabajar en protesta por las acciones de ICE en Minnesota y la respuesta posterior de la administración Trump.

En todo el estado se planearon protestas y vigilias en Riverdale, Ogden, Logan y Price. The Salt Lake Tribune informó que estudiantes de varias escuelas abandonaron las clases . Según la Utah Small Business Strike Coalition, al menos 80 negocios participaron en la huelga. Algunos cerraron todo o parte del día, mientras que otros permanecieron abiertos pero dijeron que donarían sus ganancias a distintas organizaciones y causas.

La miembro del Concejo Municipal de Salt Lake City, Eva Lopez Chavez, asistió a la marcha a título personal.

“Creo que este es un grito desesperado de ayuda, donde las comunidades se sienten desesperadamente inseguras”, dijo.

Los residentes de Salt Lake City han asistido recientemente a reuniones del concejo exigiendo más acción respecto a ICE . Lopez Chavez dijo que, como cuerpo, han discutido lo que pueden y no pueden hacer.

“Como una mayoría queer, como una mayoría totalmente femenina, como un concejo de mayoría minoritaria, creo que nos corresponde actuar con liderazgo y también tener la disciplina para saber que recae sobre nuestros hombros”, dijo.

Ethan Rauschkolb / KUER Mike Stinson está afuera del Salt Lake City and County Building con su letrero durante una protesta contra ICE, el 30 de enero de 2026.

La multitud del viernes incluía personas de distintas edades y orígenes, desde familias hasta grupos de estudiantes de secundaria y veteranos.

Mike Stinson asistió a la manifestación con un letrerocartel azul y blanco que decía, “Veteranos contra Trump”.

“Volé durante unos 10 años en servicio activo”, dijo, “e hice 11 años en la reserva en una variedad de escuadrones”.

Asistió con su esposa y sus vecinos. Y aunque dijo que la participación fue buena, para él el mensaje dejó algo que desear.

“Solo deshacerse de ICE no lo resuelve”, dijo Stinson. “Hay que enfocarse en Tienes que apoyar el estado de derecho. Y desearía que hubiéramos enfatizado un poco más eso”.

En general, Sandra Lozano dijo que se fue sintiéndose optimista.

“Es conmovedor, porque te sientes tan sola cuando estás en casa y piensas que todos están bien con esto”, dijo. “Y luego venir aquí y ver a todos, simplemente te hace sentir esperanzada de que podría haber algún cambio y que algo bueno sucederá”.

Producido con la asistencia del Public Media Journalists Association Editor Corps , financiado por la Corporation for Public Broadcasting , una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense.